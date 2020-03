View this post on Instagram

El productor #HarveyWeinstein quería mandar matar a #JenniferAniston. A un día de salir la sentencia para el productor Weinsten acusado por agresión y violación , salieron a la luz varios documentos donde se muestra su culpabilidad . Lo que llamó la atención fue encontrar un mail en donde pedía de favor a varias personas importantes de cargos políticos o empresas que lo ayudarán a matar a la actriz Jennifer Aniston. Ya que ella fue una de las personas que acusó de acoso , en varias ocasiones Harvey Weinstein le tocó el trasero durante algunos eventos , además de siempre ver su escote . El productor de 67 años está a nada de recibir su sentencia , la cual puede ir de 5 a 25 años de carcel.