Ελληνικό καλοκαίρι σημαίνει γιορτή και η ultra-premium βότκα CÎROC αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό: την απόλαυση της ζωής μέσα από κάθε καλοκαιρινή εορταστική στιγμή!

H CÎROC είναι μια εκλεπτυσμένη βότκα, από τη Νότια Γαλλία, που παράγεται με τεχνογνωσία και δεξιοτεχνία, για περισσότερο από έναν αιώνα. Τα εκλεκτά γαλλικά σταφύλια και οι πέντε αποστάξεις δίνουν στη CÎROC την ξεχωριστή φρέσκια, απαλή και φρουτώδη γεύση της, κάνοντάς τη το τέλειο συνοδευτικό για κάθε γιορτή!

Όπως και η Γαλλική Ριβιέρα, η CÎROC χαρακτηρίζεται από ζωντάνια, τόλμη και παιχνιδιάρικη πολυτέλεια – είναι μια σύγχρονη γαλλική βότκα, γεμάτη στυλ.

Και επειδή CÎROC σημαίνει celebration και celebration σημαίνει Μύκονος, ο Έντουαρντ Στεργίου, η Κέισι Μίζιου, η Χαρά Παππά, η Ανδρομάχη Δημητροπούλου, ο Dj Kas, η Κωνσταντίνα Κωνσταντινίδη και ο Bill Roxenos έζησαν το απόλυτο celebrational καλοκαιρινό τριήμερο στο νησί των ανέμων παρέα με την ultra-premium βότκα CÎROC και μας έδειξαν τι σημαίνει «CÎROC YOUR SUMMER – CÎROC YOUR MYKONOS»:

Instant Celebration : Γιορτή…οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε μέρος

Γιορτή…οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε μέρος Playful moments : Παιχνιδιάρικη διάθεση με την καλύτερη παρέα

Παιχνιδιάρικη διάθεση με την καλύτερη παρέα Premium Taste : Δροσιστικά cocktails πάντα με την premium γεύση της Cîroc

Δροσιστικά cocktails πάντα με την premium γεύση της Cîroc Unique Experiences: Καλοκαιρινές εμπειρίες με φίλους που δημιουργούν τις πιο μοναδικές αναμνήσεις

Καλοκαιρινές εμπειρίες με φίλους που δημιουργούν τις πιο μοναδικές αναμνήσεις High-energy Nights : Νύχτες με μουσική και χορό

Νύχτες με μουσική και χορό Sunkissed Glamour : Μαγικές και ανέμελες στιγμές κάτω από τον ήλιο

Μαγικές και ανέμελες στιγμές κάτω από τον ήλιο Freedom of expression: Απόλαυση με προσωπικό στυλ

To CÎROC squad έζησε το απόλυτο CÎROC YOUR SUMMER – CÎROC YOUR MYKONOS experience με γευστικά CÎROC serves και βίωσε μοναδικές στιγμές στις πιο exclusive τοποθεσίες του νησιού.

Η cool παρέα της CÎROC απόλαυσε ένα Μυκονιάτικο τριήμερο που τα είχε όλα:

Στιγμές πολυτέλειας και χαλάρωσης στο Mileo Boutique Hotel, playful vibes στη πανέμορφη παραλία του Solymar Beach Restaurant στο Καλό Λιβάδι, μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στο iconic Scorpios, exclusive party vibes στο διεθνές Lio Mykonos και εκλεπτυσμένες στιγμές πολυτέλειας by the pool στο Destino Pacha Hotel, πάντα παρέα με την ultra-premium βότκα CÎROC.

Ο απαλός και εκλεπτυσμένος χαρακτήρας της ultra–premium βότκα CÎROC αναδεικνύεται τέλεια μέσα από τα hero serves της, που ταίριαξαν απόλυτα σε κάθε ξεχωριστή στιγμή.

Το γευστικό Cîroc Spritz με χυμό cranberry και πορτοκάλι, σιρόπι ζάχαρης και αφρώδη οίνο, γαρνιρισμένο με μία φλούδα πορτοκαλιού και φύλλα φρέσκου δυόσμου έδωσε την πιο απολαυστική γεύση δροσιάς κάτω από τον λαμπερό μεσημεριανό ήλιο της Μυκόνου.

Το ξεχωριστό Cîroc Fizz με χυμό cranberry, χυμό πορτοκάλι και λεμονάδα, γαρνιρισμένο με φλούδα πορτοκαλιού και δυόσμο συνόδευσε τέλεια τα γεμάτα ένταση και χρώμα, μαγικά ηλιοβασιλέματα του νησιού.

Το απόλυτο Cîroc & Tonic έδωσε ένα extra touch απολαυστικής πολυτέλειας στα Mykonian nightlife experiences της παρέας.

#CirocYourSummer!