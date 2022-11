Τη νέα υπηρεσία ‘Wolt at Work’ ανακοίνωσε στην Ελλάδα η Wolt, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τη ζωή των εργαζομένων στο γραφείο, με πολλαπλά οφέλη και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Μέσω της καινοτόμου υπηρεσίας ‘Wolt at Work’, η οποία ήδη γνωρίζει μεγάλη απήχηση σε αγορές του εξωτερικού, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας μπορούν εφεξής να διαχειρίζονται τα έξοδα για γεύματα εύκολα και άμεσα, αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα των εργαζομένων ενώ παράλληλα απλοποιούν τις εσωτερικές τους διαδικασίες. Με το ‘Wolt at Work’, οι εργαζόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν ομαδικές παραγγελίες από τα συνεργαζόμενα εστιατόρια, τοπικά καταστήματα λιανικής και supermarket, απλά και ξεκούραστα, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις μπορούν να παραλαμβάνουν μεγάλες ποσότητες γευμάτων για εταιρικές συσκέψεις ή εκδηλώσεις, προγραμματίζοντας την παράδοσή τους σε ημέρα και ώρα της επιλογής τους. Σε κάθε περίπτωση, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αποστολής με live tracking, μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας της Wolt, ενώ η ταχύτατη Ομάδα Υποστήριξης βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση τους. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας ‘Wolt at Work’ είναι ότι επιτρέπει τη συγκέντρωση του συνόλου των εξόδων του ανθρώπινου δυναμικού μίας επιχείρησης σε ένα μόνο τιμολόγιο, διευκολύνοντας την άμεση πληρωμή του ακριβούς ποσού που δαπανάται κάθε μήνα, απλοποιώντας τις εσωτερικές λογιστικές ανάγκες.

Οι εταιρείες μπορούν να καθορίσουν το ύψος του μηνιαίου προϋπολογισμού για τα γεύματα που θα παραλαμβάνονται μέσω του ‘Wolt at Work’, το χρονικό διάστημα για την καταχώρηση παραγγελιών, καθώς και το γεωγραφικό εύρος των διαθέσιμων καταστημάτων. Επιπρόσθετα, εξαρτάται από τις εταιρείες εάν οι παραγγελίες θα υποβάλλονται από τους ίδιους τους υπαλλήλους ή από ένα επιλεγμένο άτομο εκ μέρους όλων. Με το ‘Wolt at Work’, η οργάνωση και η πληρωμή των γευμάτων σε μία επιχείρηση γίνεται πιο απλή και εύκολη από ποτέ.

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι η αίτηση για την εγγραφή τους μέσω της διεύθυνσης ‘Wolt at Work’, χρησιμοποιώντας το εταιρικό τους email ή να επικοινωνήσουν μέσω email στο [email protected].