Υπάρχει στη ζωή σας κάποιο αγαπημένο πρόσωπο με εξαιρετικό γούστο που λατρεύει το design; Δυσκολεύεστε πολύ να βρείτε το ιδανικό δώρο γι’ αυτό σε κάθε γιορτή;

Δεν υπάρχει λόγος να αγχώνεστε, γιατί έχουμε βρεί όλα εκείνα τα πράγματα που θα κλέψουν την καρδιά κάθε λάτρη του design και αποτελούν ιδανικές ιδέες δώρων. Σας τα παρουσιάζουμε παρακάτω!

Έπιπλα και είδη κουζίνας

Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος λάτρης του design να μην λατρεύει τα έπιπλα και τα είδη κουζίνας! Το σπίτι μας είναι το καταφύγιό μας και ο χώρος στον οποίο ξεκινάμε και τελειώνουμε τη μέρα μας. Οπότε το design του σπιτιού παίζει καθοριστικό ρόλο στη διάθεση και την ψυχολογία -ειδικά για κάποιον που αγαπά τα όμορφα πράγματα και την ιδιαίτερη αισθητική.

Επομένως, αν αναζητάτε δώρο για κάποιον που αγαπά το design, και ειδικά το design εσωτερικού χώρου, τότε ένα μοναδικό έπιπλο ή αξεσουάρ κουζίνας είναι σίγουρο ότι θα τον/την ενθουσιάσει. Αν εσείς και ο σύντροφός σας συγκατοικείτε και είστε λάτρεις του design κουζίνας, μπορείτε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας ακόμα και μια ανακαίνιση κουζίνας από κάποια εταιρία που εξειδικεύεται σε αυτό, όπως η Gruppo Cucine. Αν πάλι πρόκειται για κάποιο φίλο ή συγγενή σας, τότε μπορείτε να επιλέξετε ένα έπιπλο ή ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ για την κουζίνα. Υπάρχουν πολλές εταιρείες με έπιπλα και είδη κουζίνας, οι οποίες είναι γνωστές για την αισθητική τους, όπως η Lulu & Georgia και η Anthropologie. Το δώρο σας μπορεί να είναι από κάποιο μικροέπιπλο κουζίνας, μέχρι κηροπήγιο -δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να είναι κάτι ιδιαίτερο και με μοναδικό στυλ!

Βιβλία (για το design ή μη)

Τα βιβλία είναι μία από τις καλύτερες ιδέες δώρου για κάποιον ο οποίος αγαπά το design. Δε χρειάζεται τα βιβλία να αφορούν το design, όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι ιδιαίτερα ή ακόμα και φουτουριστικά.

Λένε ότι δεν πρέπει να κρίνουμε ένα βιβλίο από το εξώφυλλό του, όμως αυτό δεν ισχύει για κάποιον που αγαπά το design. Ένα όμορφο εξώφυλλο σίγουρα μπορεί να τον/την κάνει να αγοράσει ένα βιβλίο, όχι για το περιεχόμενό του, αλλά και για την εμφάνισή του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα βιβλία που λειτουργούν και ως διακοσμητικά (coffee table books). Τα βιβλία αυτά μπορεί να τα τοποθετήσει κανείς στο τραπεζάκι του σαλονιού, ως ένα ιδιαίτερο διακοσμητικό, το οποίο μπορεί και να ξεφυλλίζει όταν έχει τη διάθεση. Μερικά από τα coffee table books με τα ωραιότερα εξώφυλλα είναι τα: Aspen Style, The Big Book of Chic, de Gournay: Hand-Painted Interiors, An American in Provence και Wallpaper, a History.

Μια εμπειρία

Σύμφωνα με πολλούς, ο καλύτερος τρόπος να ξοδέψει κανείς τα λεφτά του είναι επενδύοντας σε εμπειρίες, αντί για υλικά αγαθά. Γιατί να μην το εφαρμόσετε αυτό και στα δώρα που κάνετε; Κάνοντας δώρο σε κάποιον μια εμπειρία, μπορείτε να του χαρίσετε αναμνήσεις και να του φτιάξετε τη μέρα.

Οι λάτρεις του design αγαπούν τα ωραία μέρη, τα μέρη που έχουν τη δική τους ιδιαίτερη -πολλές φορές ακόμα και αλλόκοτη- αισθητική. Επομένως, μπορείτε να του κάνετε δώρο μια μέρα επισκέψεων σε μουσεία, όπως το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, η Εθνική Πινακοθήκη, το Μουσείο της Ακρόπολης και άλλα. Εναλλακτικά, μπορείτε να σχεδιάσετε μια μέρα γεμάτη με επισκέψεις σε γκαλερί τέχνης, όπως η Ioannidou Art Gallery, η Pandora Art Gallery, η Eleni Marneri Galerie και η Αίθουσα Τέχνης Τεχνοχώρος. Αυτές είναι μερικές από τις καλύτερες επιλογές στην Αθήνα, όμως κάθε πόλη κρύβει τους δικούς της design θησαυρούς.

Ρούχα και αξεσουάρ

Τα ρούχα και τα αξεσουάρ είναι ακόμη μια κατηγορία δώρων που σίγουρα θα ευχαριστήσει κάποιον λάτρη του design. Καλό όμως είναι να μην επιλέξετε κάτι συνηθισμένο ή κάτι που έχουν όλοι. Όπως έχουμε πει, στους design lovers αρέσουν τα ιδιαίτερα αντικείμενα. Επομένως, το ρούχο ή το αξεσουάρ που θα διαλέξετε για δώρο θα πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό.

Αν το άτομο στο οποίο θέλετε να κάνετε δώρο αγαπά το minimal στυλ και τις λιτές γραμμές, τότε μπορείτε να επιλέξετε ένα ρούχο, το οποίο είναι μεν απλό, όμως έχει κάποιες ιδιαίτερες λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τα αξεσουάρ. Αν πάλι, αγαπά τον μαξιμαλισμό, τότε θα πρέπει να ακολουθήσετε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Αυτό σημαίνει να επιλέξετε ένα ρούχο ή αξεσουάρ με περίτεχνες λεπτομέρειες, εναλλαγές υφασμάτων ή υλικών και έντονα χρώματα!

Μπορεί με την πρώτη ματιά ένας λάτρης του design να φαίνεται… δύσκολη περίπτωση για δώρα, όμως οι παραπάνω ιδέες σίγουρα θα σας βοηθήσουν να κάνετε την κατάλληλη επιλογή!