Η πιο δύσκολη μάχη ξεκινάει αύριο… Προσευχηθείτε στο Θεούλη να βγω νικητής! Όταν συγκεντρώνεται τόση αγάπη, συμβαίνουν θαύματα… Για αυτό ζω μετά από όλο αυτό… και τώρα σας υπόσχομαι πως θα παλέψω… όσο ποτέ άλλοτε… με χαμόγελο, δύναμη, πείσμα και αισιοδοξία… όπως κάνω ΠΑΝΤΑ!!! Σας ευχαριστώ… #ΗΒ

