“I’m a celebrity, get me out of here”: Οι παχυλοί μισθοί των celebrities!

Οι μισθοί που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες στο νέο ριάλιτι “I’m a celebrity, get me out of here” είναι σχεδόν διπλάσιοι από αυτούς που λάμβαναν οι παίκτες του “Survivor”. Το ριάλιτι “I’m a celebrity, get me out of here” ξεκίνησε στις 11/10, και πολλοί το συγκρίνουν με το “Survivor”.

Έλληνες celebrities ταξίδεψαν στον Άγιο Δομίνικο και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τους μεγαλύτερους φόβους τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις δοκιμασίες και να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στο ριάλιτι. Όπως και στο “Survivor”, το ριάλιτι τους ωθεί σε απαιτητικές συνθήκες και τους προκαλεί να φτάσουν στα άκρα της αντοχής τους, προκειμένου να επιβιώσουν.

Σύμφωνα με αναφορές από την εκπομπή “Πρωινό Σουσού“, τρεις από τους συμμετέχοντες στο νέο ριάλιτι λαμβάνουν τα εξής χρηματικά ποσά: Η Μαρία Καλάβρια, 8.000 ευρώ εβδομαδιαίως, η Ιωάννα Λίλη 10.000 ευρώ εβδομαδιαίως, και σε λίγο καιρό ο Τρύφωνας Σαμαράς θα ενταχθεί στο ριάλιτι με την ίδια αμοιβή.

