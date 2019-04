Image and Tech: Photovision 2019 – Μοναδικά σεμινάρια για τους λάτρεις της φωτογραφίας!

Image and Tech: Photovision 2019 – Μοναδικά σεμινάρια για τους λάτρεις της φωτογραφίας!

Η IMAGE+TECH & PHOTOVISION 2019 θα έχει τα πάντα! 5-7 Απριλίου από τις 11:00-21:00 θα μπορείτε να την επισκεφθείτε στο Helexpo Μαρούσι. Παρουσιάσεις νέων προϊόντων, Διαγωνισμοί, Happenings, Live Shows, Case studies, Workshops, One–to–One Meeting Rooms και φυσικά Ενημερωτικά και Eκπαιδευτικά σεμινάρια.

Στο πλαίσιο λοιπόν της IMAGE+TECH & PHOTOVISION 2019, θα πραγματοποιηθεί ένα πλούσιο τριήμερο παράλληλων δράσεων και σεμιναρίων που θα δώσουν τη δυνατότητα στο κοινό να μυηθεί σε έναν διαδραστικό, ψηφιακό κόσμο με επίκεντρο την τεχνολογία και την εικόνα σε όλες τις σύγχρονες εφαρμογές.

Από την Παρασκευή 5 Απριλίου έως και την Κυριακή 7 Απριλίου 2019 στο Helexpo Μαρούσι, οι επισκέπτες θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους καλύτερους του είδους μέσα από προγραμματισμένα σεμινάρια.

Παρακάτω ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων:

Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, 10:00-13:00

Τσακανίκας Σωτήρης-Η μέθοδος νικάει το ταλέντο

Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, 19:00-22:00

Salvatore Dimino: Πως να διαχειριστείτε 100 γάμους τον χρόνο.

Σάββατο 6 Απριλίου, 10:00-13:00

Advertising & Food Photography: Making Delicious Pictures – Μάριος Θεολόγης, Ομιλία & Live φωτογράφιση.

Σάββατο 6 Απριλίου 2019, 10:00-13:00

Νίκος Πεκρίδης: Η φιλοσοφία του γάμου

Σάββατο 6 Απριλίου, 18:00-20:30

Talk Fashion – Bill Georgoussis, Παρουσίαση & Ομιλία.

Σάββατο 6 Απριλίου 2019, 19:00-22:00

Jerry Ghionis: Αξία, θνησιμότητα και κληρονομιά: Πώς υπολογίζετε την αξία σε κάτι που είναι ανεκτίμητο; Πώς μπορείτε να πείσετε μια «ψηφιακή» πελατεία να εκτιμήσει τη δύναμη της εκτύπωσης;

Κυριακή 7 Απριλίου, 10:00-13:00

Mastering Portrait Lighting – Kοσμάς Κουμιανός, Live φωτογράφιση. Πώς χρησιμοποιούμε το φως για να πετύχουμε το «τέλειο» πορτρέτο;

Κυριακή 7 Απριλίου 2019, 10:00-13:00

Σεμινάριο φωτισμού: O Johnson Wee master του WPPI θα αποκαλύψει τις δημιουργικές του τεχνικές και διάφορες ρυθμίσεις φωτισμού .

Κυριακή 7 Απριλίου, 18:00-20:30

Creative Sport Photography – Vladimir Rys, Παρουσίαση & Ομιλία. Έχεις ένα κλάσμα του δευτερολέπτου για την πιο δυνατή εικόνα της ζωής σου. Θα προλάβεις; Αν είσαι ο Vladimir Rys, ναι.

Κυριακή 7 Απριλίου 2019, 19:00-22:00

Jerry Ghionis: Ποζάροντας δύσκολα θέματα. Δεν έχει σημασία αν φωτογραφίζετε γάμους και πορτραίτα, αυτό το σεμινάριο θα σας δώσει την εμπιστοσύνη και την τεχνογνωσία για την φωτογράφιση δύσκολων θεμάτων.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν!