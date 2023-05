Ημερίδα BACK TO WORK από το THE RISE CLUB

Ημερίδα BACK TO WORK από το THE RISE CLUB

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία RISE CLUB διοργανώνει ημερίδα με την υποστήριξη του Office of Career Services του Deree – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στην αίθουσα της OTEAcademy στο Μαρούσι, τ ην Παρασκευή 26 Μαΐου 2023 από τις 10:00 ως τις 17:30 , με θέμα Back to Work: Οικοδομώντας μία βιώσιμη και συμπεριληπτική κοινωνία.

Η ημερίδα περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες και ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο/ εργαστήριο.

Success Stories : Συμφιλίωση επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής. Back to work : Καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες για την διαμόρφωση μιας ισότιμης κουλτούρας στον τομέα της απασχόλησης. Εργαστήριο Σχεδιασμού Επαγγελματικού Προφίλ : Βιογραφικό (CV) – LinkedΙn Προφίλ & Επαγγελματική φωτογράφιση.

Την ημερίδα θα καλωσορίσει η Κα Ιφιγένεια Καρανάσιου, Ιδρύτρια του Rise Club, και θα τιμήσει με την παρουσία του ο Κος Δημήτρης Μεγρέμης, Director, του Office of Career Services, του Deree – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Γυναίκες μητέρες με ηγετικές θέσεις στον επιχειρηματικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό κλάδο, θα επικοινωνήσουν την δική τους βιωματική εμπειρία στο ταξίδι συμφιλίωσης οικογενειακής, προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και εξακολουθούν να βιώνουν στο εργασιακό περιβάλλον.

Ομιλίες από προσκεκλημένους executives του χώρου του Ανθρώπινου Δυναμικού που θα συζητήσουν τις έμφυλες διακρίσεις στην αγορά εργασίας και προοπτικές βελτίωσης και θα παρουσιάσουν πρωτοβουλίες σχετικά με την οικοδόμηση μιας βιώσιμης και συμπεριληπτικής κοινωνίας και οικονομίας.

Δωρεάν workshops/εργαστήρια από εξειδικευμένους career coaches οι οποίοι θα συμβουλεύσουν αλλά και θα κατευθύνουν όλες τις γυναίκες και μητέρες σε θέματα καριέρας και σχεδιασμού επαγγελματικού προφίλ.

Για όλες τις γυναίκες θα υπάρχει δωρεάν ατομική φωτογράφιση πορτραίτου για επαγγελματική χρήση.

Φόρμα Συμμετοχής Εδώ: https://forms.gle/FkUq8Ubo3cy6KEBGA

Δείτε εδώ το πρόγραμμα:

10:00 – 10:30 Καλωσόρισμα – Καφές

10:30 – 11:00 Χαιρετισμοί

11:00 – 13:30 Ομιλίες και Πάνελ

13:30 – 14:00 Ελαφρύ Γεύμα Lunch – Connecting

14:00 – 16:30 Εργαστήρια και Ατομική Επαγγελματική Φωτογράφιση

16:30 – 17:30 Καφές – Δικτύωση

Έναρξη – Καλωσόρισμα

Κα Ιφιγένεια Καρανάσιου, Ιδρύτρια του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Rise Club – Παρουσίαση του έργου και των προγραμμάτων που επιτελεί το Rise Club

Καλωσόρισμα – Ομιλία

Κος Δημήτρης Μεγρέμης, Director, Office of Career Services, Deree – The American College of Greece, “Η νέα εποχή που τίποτα δεν είναι σίγουρο”.

Keynote Speech

Ανδριάννα Παππάς, Development Director Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC)

Έφη Αργυροπούλου, Journalist – Writer of children’s book, Owner of “Working Mums” Βlog

Στέλλα Γουζούαση, Rise Club Member

Α. Πάνελ

Success Stories : Συμφιλίωση επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής

Ξένια Μπανιά, Executive Vice Chairman & VP Head of Sales, IKNOWHOW SA

Ρεγγίνα Γιατρά, ICT Account Manager, OTE SA

Ειρήνη Καμπούρη, Co-Founder & Managing Partner, apply2day

Μαρία Καρέλλου, Client Service Director, ZZ.DOT

Συντονισμός: Δημήτρης Μεγρέμης, Director, Office of Career Services, Deree – The American College of Greece

Β. Πάνελ

Back to work : Πρωτοβουλίες για την διαμόρφωση μιας ισότιμης κουλτούρας στον τομέα της απασχόλησης

Αγγέλικα Τζέμου, DEI Lead & Head of HR Bayer Hellas, Wellbeing Strategist, Culture Advocate, Transformative Executive, Member Boardroom

Στέλλα Ιωαννίδου, Lean In circle Leader working Moms of Athens, Industry Analyst & Research Director, The John Bersin Company,

Μαριάννα Φραντζέσκου, HR Business Partner, Eastern Europe, Barilla Hellas, Lean In Women HR Leaders

Γαβριήλ Σιβρής, HR Manager PharmaPath

Ιωάννα Μπάσα, Project Leader, Just One (Executive Search – Headhunting)

Συντονισμός: Νίκη Αλεξάνδρου, Leadership coach, Lean in Network Greece (Athens), Co-Leader, Counsel Norton Rose Fulbright

Ελαφρύ Γεύμα, Lunch Break – Connecting

Γ. Εργαστήριο Σχεδιασμού Επαγγελματικού Προφίλ Βιογραφικού (CV) και LinkedIn Προφίλ και Επαγγελματική Φωτογράφιση (Professional Headshot)

Μαρίνα Περαντωνάκη, Senior Manager, Office of Career Services, Deree – The American College of Greece

Αλεξάνδρα Πρίντεζη, Manager, Office of Career Services, Deree – The American College of Greece

Εθελοντική Ομάδα Career Readiness Team του Office of Career Services, Deree – The American College of Greece

Ευχαριστήριο Κλείσιμο Εκδήλωσης

Καφές – Δικτύωση