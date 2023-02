Είναι «πράσινο», φιλικό προς το περιβάλλον και μας εμπνέει για να στραφούμε ακόμα πιο έντονα στην προστασία του περιβάλλοντος. Κάθε πρωί κάνω στάση για να πάρω τον καφέ μου, να ανακυκλώσω χαρτί και πλαστικό με την ευκαιρία και να απολαύσω το πρωινό μου σνακ. Το IT είναι εκεί για να με ωθήσει ακόμα πιο πολύ στην «πράσινη» οπτική.

Το αγαπημένο comfort food στέκι του Κολωνακίου, που έχει καταφέρει να ξεχωρίσει εκτός από τις γεύσεις του και για την απόλυτα φιλική προς το περιβάλλον, φιλοσοφία του, συνεργάζεται με την Polygreen και μας συστήνουν το νέο “πράσινο”, take away χώρο του στα βόρεια προάστια.

Στην οδό Παλαιολόγου, στον αριθμό 31, στο Χαλάνδρι, μία Zero Waste γευστική εμπειρία, έχει στηθεί, με την υπογραφή της έμπειρης ομάδας του IT και σε συνεργασία με την Polygreen, που “μάχεται” υπέρ της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Στο βιομηχανικό χώρο που σχεδίασε και επιμελήθηκε το Studio Materiality, μια φιλόξενη open kitchen είναι σε εγρήγορση, ενώ μπορεί κανείς είτε να απολαύσει ένα snack στο μεγάλο εξωτερικό του χώρο, που θυμίζει pic nic, είτε να κάνει μια γρήγορη στάση για Take away.

Σ’ αυτό τον ολόφρεσκο χώρο το IT συνεργάστηκε με την Polygreen και εντάχθηκε στο πρόγραμμα Just Go Zero, που έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια από αρκετούς φορείς και επιχειρήσεις στη χώρα μας. Το πρόγραμμα, συμβάλλει στην κυκλική διαχείριση των αποβλήτων τους, ενώ ειδικά στην περίπτωση του IT, «ευθύνεται», μεταξύ άλλων, και για την ανακύκλωση και την πλήρη αξιοποίηση του γυαλιού και των υπολειμμάτων καφέ που παράγει. Κάτι που συνάδει απόλυτα με την totally green προσέγγιση του IT, απέναντι στις κουζίνες του, καθώς όπως δηλώνει περήφανα η ομάδα του ομίλου: “IT is the zero waste movement! IT is time to act!”

Η σταθερή ανά τα χρόνια φιλοσοφία του It restaurant

Το IT μπορεί να άνοιξε τα φτερά του και σε νέες γειτονιές στην Πρωτεύουσα, ωστόσο οι αξίες και η φιλοσοφία της κουζίνας του, παραμένουν σταθερές στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησαν. Βασικοί του πυλώνες; Πάντα φρέσκο, υγιεινό, νόστιμο και δημιουργικά “γήινο” φαγητό. Οι αξίες του περιστρέφονται σταθερά γύρω από τη λιτή και εγκάρδια εξωστρέφεια, την απλότητα, την τιμιότητα, την αλληλεγγύη, την γνησιότητα, τις ποιοτικές σχέσεις, τον σεβασμό και την αισθητική. Παράλληλα, πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους του, ήταν και παραμένει η ανάγκη να λειτουργούν με κοινωνική συνείδηση, ευαισθησία και ειλικρίνεια απέναντι σε κάθε πελάτη.

“Ninis Toasties & Paninis”: Το νέο concept in concept στο It Χαλανδρίου

Την ίδια στιγμή, η ομάδα του ομίλου, μας συστήνει και το νέο της food concept με την ονομασία “Ninis Toasties & Paninis”. Άλλο ένα food concept που λειτουργεί με την zero waste λογική και γεννήθηκε μέσα από τις ίδιες πρώτες ύλες του ΙΤ στην πράσινη κουζίνα του Χαλανδρίου. Λαχταριστά τοστ και paninis σε αλμυρές, αλλά και γλυκές, εκδοχές που “ιντριγκάρουν” ακόμα και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Ότι πρέπει για brunch, ή light lunch ή breakfast στο χέρι. Επιλέξτε ανάμεσα σε classics, signatures και sweets ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Για τους φίλους των classics υπάρχουν οι εξής τέσσερις επιλογές: Ham and Cheese με καπνιστό χοιρινό ζαμπόν, mozzarella και chutney κόκκινου κρεμμυδιού, Chicken Caesar με ψητό στήθος κοτόπουλο, bacon, καλαμπόκι, παρμεζάνα και χειροποίητη Caesar σως, Caprese με φρέσκια mozzarella, ντομάτα, χειροποίητο pesto βασιλικού και παρμεζάνα και τέλος Chicken Cheddar Melt με ψητό στήθος κοτόπουλο, τυρί cheddar, bacon και πράσινη πιπεριά. Άλλες τόσες -αλλά τελείως διαφορετικές- είναι και οι επιλογές στην κατηγορία των Signatures: Halloumi Melanzana με ψητό χαλούμι, ψητά λαχανικά, λιαστές ντομάτες και ελιά, Meatball Marinara με μπιφτεκάκια κοτόπουλου, ριγανάτη σάλτσα ντομάτας και mozzarella, Truffle Melt με φρέσκο σπανάκι, μανιτάρια, bechamel μαύρης τρούφας, mozzarella και παρμεζάνα και Ventricina με τυρί brie, μαριναρισμένο αχλάδι και πικάντικο σαλάμι Ventricina.

Από τον κατάλογο θα ήταν αδύνατον να απουσιάζουν οι γλυκές επιλογές: apple Praline με μήλο, καρύδια και πραλίνα φουντουκιού και Honey Manouri με μανούρι, θυμαρίσιο μέλι και σουσάμι.

It is a green date λοιπόν…