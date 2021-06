Θέλεις να ανεβάζεις όλη μέρα stories από τις διακοπές σου και να σκρολλάρεις αδιάκοπα χωρίς να ανησυχείς για τα megabyte σου; Θέλεις να κάνεις άφοβα streaming μουσική για να παίζει στο αμάξι και να κάνεις binge-watching τις αγαπημένες σου σειρές ακόμη και στο χωριό; Με την COSMOTE μπορείς αφού δίνει Απεριόριστα data για 30 ημέρες με €9,90! Η προσφορά αφορά όλους τους συνδρομητές της και φέτος το καλοκαίρι, για να μπορούν να είναι online, να ψυχαγωγούνται και να εργάζονται ξέγνοιαστα από όπου και αν βρίσκονται.

Οι συνδρομητές συμβολαίου, καρτοσυμβολαίου και καρτοκινητής COSMOTE -οικιακοί και εταιρικοί- μπορούν να ενεργοποιήσουν την καλοκαιρινή προσφορά οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, έως και την Τρίτη 31 Αυγούστου και να έχουν πρόσβαση σε απεριόριστα data, χωρίς κανέναν περιορισμό στις ταχύτητες των δικτύων COSMOTE 4G και COSMOTE 5G, για 30 ημέρες από τη στιγμή της ενεργοποίησης του πακέτου.

Η ενεργοποίηση της προσφοράς πραγματοποιείται στις εφαρμογές My COSMOTE και WHAT’S UP. Οι συνδρομητές μπορούν να επανενεργοποιήσουν την προσφορά όσες φορές επιθυμούν, κατά τη διάρκεια ισχύος της.

Περισσότερες πληροφορίες για την καλοκαιρινή προσφορά: εδώ.