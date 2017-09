Η Kiehl’s Since 1851, που δραστηριοποιείται στον τομέα της περιποίησης της επιδερμίδας εδώ και 166 χρόνια, συνεργάζεται με τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Matthew McConaughey, προκειμένου να συγκεντρωθούν πόροι για τον Autism Speaks, έναν παγκόσμιο οργανισμό που ηγείται στο έργο της στήριξης των ανθρώπων με αυτισμό. Σε συνεργασία με τον Matthew McConaughey, η Kiehl’s δημιούργησε ένα βίντεο, ώστε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο και να διαδώσει το μήνυμα ότι «τα παιδιά με αυτισμό χρειάζονται την προσοχή μας εδώ και τώρα».

Η Kiehl’s μας καλεί να μοιραστούμε το σημαντικό αυτό βίντεο και με κάθε κοινοποίηση, 1 δολάριο θα δωρίζεται στον Autism Speaks, φτάνοντας συνολικά έως και τα 200.000 δολάρια. Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει επίσης την κυκλοφορία της Kiehl’s x Matthew McConaughey Limited Edition Ultra Facial Cream, ενός από τα πιο διάσημα προϊόντα της εταιρείας, σαν αναμνηστικό της καμπάνιας. Ο McConaughey είναι εκείνος που σχεδίασε τη συλλεκτική συσκευασία, η οποία αποτελείται από ζωηρά χρώματα και γεωμετρικά σχήματα, μεταξύ των οποίων απεικονίζονται και τα ενωμένα κομμάτια ενός παζλ –μια αναφορά στο χαρακτηριστικό μπλε κομμάτι παζλ που συνιστά το λογότυπο του Autism Speaks.

Οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) είναι ένας όρος που αναφέρεται σε μια σειρά παθήσεων, που χαρακτηρίζονται από δυσκολίες σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές δεξιότητες, τις επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, την ομιλία και τη μη λεκτική επικοινωνία. Έρευνες δείχνουν ότι ο αυτισμός δεν είναι ενιαία διαταραχή, αλλά εκδηλώνεται με πολλούς υποτύπους, επηρεάζοντας κατά προσέγγιση το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού: 1 στα 68 παιδιά – και 1 στα 42 αγόρια– σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ. Συνασπίζοντας τις τρεις αυτές δυνάμεις –την Kiehl’s, τον Autism Speaks και τον Matthew McConaughey–, η καμπάνια θα ενισχύσει την ευαισθητοποίηση, με στόχο τη μεγαλύτερη κατανόηση και αποδοχή των παιδιών και των ενηλίκων με αυτισμό και τη συγκέντρωση κονδυλίων για έρευνα και πόρους ζωτικής σημασίας.

«Ο αυτισμός επηρεάζει περίπου 70 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, και πολλοί από τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματά μου «just keep livin» για μετά το σχολείο, ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα. Έχω δει και βιώσει ο ίδιος προσωπικά τις επιπτώσεις του αυτισμού, όχι μόνο στα ίδια τα παιδιά, αλλά και στις οικογένειές τους.» δήλωσε ο McConaughey. «Είναι τιμή μου να συνεργάζομαι με την Kiehl’s και τον Autism Speaks, βοηθώντας στην παροχή έγκαιρης διάγνωσης και υπηρεσιών στα εκπληκτικά αυτά παιδιά και τις οικογένειές τους, κάτι που θα αλλάξει ριζικά όλη τους τη ζωή».

«Εδώ και πάνω από 160 χρόνια, η Kiehl’s έχει δεσμευτεί να στηρίζει τις κοινότητες στις οποίες εξυπηρετούνται οι πελάτες μας. Είναι κομμάτι της κληρονομιάς μας να φέρνουμε στο φως σκοπούς και αγώνες που δεν εκτίθενται επαρκώς» δήλωσε η Cheryl Vitali, Παγκόσμια Γενική Διευθύντρια της Kiehl’s Since 1851. «Με την εν λόγω συνεργασία, συνεχίζουμε την κληρονομιά αυτή, αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο της Kiehl’s για να βοηθήσουμε παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες του αυτισμού. Από κοινού με τον Autism Speaks, ευελπιστούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο σχετικά με την πάθηση αυτή».

«Είμαστε ευγνώμονες για όλη τη στήριξη που η Kiehl’s και ο Matthew McConaughey προσφέρουν στην αυτιστική κοινότητα, μια κοινότητα μεγάλη και εξαιρετικά ποικιλόμορφη», δήλωσε η Angela Geiger, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Autism Speaks. «Τέτοιου είδους συνεργασίες μας βοηθούν να εκπληρώσουμε την αποστολή μας, ώστε να εξευρεθούν λύσεις για τις ανάγκες των ανθρώπων με αυτισμό και των οικογενειών τους, σε ολόκληρο το φάσμα και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους».

Σχετικά με τον Matthew McConaughey

Ο Matthew McConaughey είναι βραβευμένος Αμερικανός ηθοποιός και φιλάνθρωπος. Ο McConaughey αναγνωρίστηκε αρχικά για τον πολύ επιτυχημένο ρόλο του στην ταινία Dazed and Confused (1993), ενώ είναι περισσότερο γνωστός για την ερμηνεία του στο Dallas Buyers Club (2013), η οποία του χάρισε και ένα Όσκαρ. Ο McConaughey και η σύζυγός του Camila Alves είναι αφοσιωμένοι φιλάνθρωποι, και μαζί ίδρυσαν το just keep livin, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό αφιερωμένο στην υγεία και την ευημερία της νεολαίας στις τοπικές κοινότητες.

Σχετικά με τον Autism Speaks

Ο Autism Speaks είναι αφοσιωμένος στην προώθηση λύσεων για την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων με αυτισμό και των οικογενειών τους, σε ολόκληρο το αυτιστικό φάσμα και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Το πράττει στηρίζοντάς τους και προασπίζοντας τα δικαιώματά τους· προσπαθώντας να ενισχύσει την κατανόηση και την αποδοχή των ανθρώπων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος· και προάγοντας την έρευνα σχετικά με τις αιτίες και τις βελτιωμένες παρεμβάσεις όσον αφορά στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος και τις συναφείς παθήσεις. Ενισχύει τους ανθρώπους με αυτισμό και τις οικογένειές τους με πόρους, online εργαλεία και ενημέρωση, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Επισκεφθείτε το AutismSpeaks.org για να μάθετε περισσότερα, να κάνετε μια δωρεά, ή να συμμετάσχετε σε έναν περίπατο συγκέντρωσης χρημάτων.