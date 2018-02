Θα μένατε γυμνοί για την εταιρεία σας; Οι υπάλληλοι της Absolut το έκαναν, καθώς η Absolut λανσάρει τη νέα της διαφημιστική ταινία με τίτλο “The Vodka With Nothing To Hide” («Η Vodka Που Δεν Έχει Τίποτε Να Κρύψει»), αποδεικνύοντας πόσο «διάφανα» είναι τα πράγματα στο Åhus της Σουηδίας, με τους υπαλλήλους της να παρουσιάζονται εντελώς γυμνοί. Οι θεατές καλούνται να συμμετάσχουν σε ένα αποκαλυπτικό ταξίδι για να ανακαλύψουν πως η Absolut, από τη φιλική στο περιβάλλον διαδικασία απόσταξής της έως την εταιρική φιλοσοφία της, όχι μόνο δεν έχει τίποτα να κρύψει, αλλά έχει κάτι που είναι περήφανη να το φωνάξει.

Λίγες εταιρείες θα αποκάλυπταν τα πάντα για την παραγωγή τους ή θα μοιράζονταν τη φιλοσοφία βιωσιμότητάς τους – παρόλα αυτά η Absolut ανοίγει υπερήφανα το δρόμο για να ακολουθήσουν και άλλα brands. Η νέα διαφημιστική ταινία της Absolut, μας προσκαλεί στα ενδότερα του Åhus της Σουηδίας για να μας αποκαλύψει το πώς η μοναδική διαδικασία απόσταξής της, παράγει vodka υψηλής ποιότητας. Σε μια εποχή όπου η αληθινή διαφάνεια ενός brand είναι σπάνιο φαινόμενο, η Absolut θεώρησε ότι ήταν σημαντικό να προβληθούν τα πάντα ανοιχτά, ώστε να δει το κοινό ποια είναι η σύγχρονη τέχνη απόσταξης της vodka.

Το film, στo οποίo συμμετέχουν υπάλληλοι της Absolut, αναπαριστά με χιούμορ το κλασικό video καλωσορίσματος για νέους εργαζόμενους και αναδεικνύει τη βιώσιμη και προοδευτική προσέγγιση της εταιρείας με στόχο την παραγωγή υψηλής ποιότητας vodka. Το γυμνό αποτελεί μεταφορά για τις διαφανείς διαδικασίες παραγωγής της εταιρείας, επομένως μην ανησυχείτε: οι εργαζόμενοι στο αποστακτήριο είναι (συνήθως) ντυμένοι κανονικά.

Δείτε τη νέα ταινία εδώ: