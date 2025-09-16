Ένα τηλεοπτικό κεφάλαιο που συντρόφευε το κοινό αδιάκοπα για πάνω από δύο δεκαετίες τελειώνει οριστικά. Η σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης», που από το 1998 έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της μεσημεριανής μας συνήθειας μέσα από τον ΑΝΤ1, αποχωρεί από την καθημερινή ζώνη και το πρόγραμμα του καναλιού.

Με το αστείρευτο χιούμορ του Χάρη Ρώμα και της Άννας Χατζησοφιά, το σίριαλ χάρισε αμέτρητες στιγμές γέλιου και νοσταλγίας. Οι φράσεις του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού και της Ελένης Βλαχάκη έγιναν «κλασικές», ενώ οι χαρακτήρες πέρασαν στην τηλεοπτική ιστορία ως από τους πιο αγαπημένους. Δεν είναι τυχαίο ότι, ακόμη και μετά από χιλιάδες επαναλήψεις, τα επεισόδια συνεχίζουν να κρατούν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.

Ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να ανανεώσει τη μεσημεριανή του ζώνη και έτσι από τις 15 Σεπτεμβρίου το σίριαλ θα δώσει τη θέση του σε νέες παραγωγές. Μετά το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων θα ακολουθεί η εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού «Αποκαλύψεις» στις 13:30, ενώ στις 16:15 τη σκυτάλη θα παίρνει το «Rouk Zouk» με τη Ζέτα Μακρυπούλια.

Παρά την αλλαγή, οι φανατικοί φίλοι του «Κωνσταντίνου και Ελένης» δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Η σειρά δεν μπαίνει στο συρτάρι, αλλά μετακομίζει στα Σαββατοκύριακα, παραμένοντας παρούσα για να χαρίζει δόσεις γέλιου και αναμνήσεων.