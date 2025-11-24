Στον όγδοο μήνα μπαίνει πλέον η Κάτια Μάνου, η σύζυγος του Κώστα Καραφώτη, και όπως όλα δείχνουν, στο σπίτι τους μετράνε… αντίστροφα. Ο τραγουδιστής, που δεν κρύβει τη χαρά και τη συγκίνησή του για το πρώτο τους παιδί, μίλησε ανοιχτά για την ημέρα του τοκετού, ξεκαθαρίζοντας πως θα είναι στο πλευρό της, κυριολεκτικά μέσα στη διαδικασία.

Το ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι, όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο ίδιος, ενώ το μόνο που δεν έχουν αποφασίσει ακόμη είναι το όνομα. Όσο για τον νονό; Αυτό το κεφάλαιο έχει ήδη κλείσει, και προφανώς με επιτυχία.

Μιλώντας στην κάμερα του «Buongiorno» τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, ο Κώστας Καραφώτης δεν δίστασε να περιγράψει πώς βιώνει τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης: με ενθουσιασμό, τρυφερότητα, αλλά και πλήρη επίγνωση ότι η σύζυγός του περνάει την πιο απαιτητική φάση.

«Έχει κάνει το μεγαλύτερο κομμάτι της διαδρομής», είπε με χαμόγελο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι εκείνος απλώς προσπαθεί να στηρίζει όσο μπορεί. Παράλληλα, η προετοιμασία για τον τοκετό φαίνεται πως τον γεμίζει θετική ανυπομονησία, ενώ δεν αποκλείει να επιλέξουν τελικά ένα όνομα που δεν ανήκει στις οικογένειές τους, κάτι πιο ιδιαίτερο, όπως αφήνει να εννοηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2024 στο Κολωνάκι, σε μια τελετή λιτή αλλά κομψή. Παρότι γνωρίζονταν χρόνια πριν, η σχέση τους εξελίχθηκε πολύ αργότερα, με τον τραγουδιστή να αποκαλύπτει ότι η σύνδεσή τους ωρίμασε φυσικά με τον χρόνο.

Το μόνο σίγουρο; Το κοριτσάκι που περιμένουν έχει ήδη γίνει η μεγαλύτερη χαρά της ζωής τους, και όπως φαίνεται, ο μπαμπάς της μετράει μέρες για να την κρατήσει αγκαλιά.