Η Lady Gaga είναι και εκείνη μία επιζήσασα σεξουαλικής κακοποίησης. Η 35χρονη τραγουδίστρια, μιλάει συχνά για τις επιπτώσεις του βιασμού που υπέστη σε ηλικία μόλις 19 ετών από μουσικό παραγωγό και παρευρίσκεται συχνά σε συζητήσεις που αφορούν το τραύμα από τέτοιες επιθέσεις. Της πήρε 7 χρόνια να ξεπεράσει το σοκ και να αρχίσει να μιλά για την εμπειρία της και έκτοτε το κάνει για να δώσει δύναμη σε θύματα που έχουν υποστεί το ίδιο.

Σε πρόσφατή της εξομολόγηση στο Talk Show των Oprah Winfrey και του (πρώην) πρίγκιπα Harry ‘The Me You Can’t See‘, αποκάλυψε ότι ο βιαστής της της άφησε και άλλο ένα σκοτεινό «ενθύμιο» της επίθεσής του, μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

«Έκανα τα πρώτα μου βήματα στην βιομηχανία όταν ένας παραγωγός απαίτησε να βγάλω τα ρούχα μου. Αρνήθηκα και τότε με απείλησε ανοιχτά ότι θα έκαιγε όσα τραγούδια είχα ήδη φτιάξει. Πάγωσα. Δεν θυμάμαι καν την συνέχεια».

Η Stefani Germanotta, όπως είναι το πραγματικό της όνομα έχει μιλήσει και για την ταραγμένη ψυχική της υγεία, καθώς ο βιασμός της άφησε μετατραυματικό στρες. Σε αυτό ήρθε να κάνει ακόμη χειρότερη την κατάσταση ότι ο βιαστής της την άφησε και έγκυο. Έτσι, έπρεπε να ξανά ζει την εμπειρία που είχε μαζί του όσο διευθετούσε και αυτό το ζήτημα.

Η Gaga δεν έχει ονοματίσει ποιος είναι ο συγκεκριμένος παραγωγός, σε μία προσπάθειά της να μην τον ξανά δει ποτέ. To μόνο που έχει αποκαλύψει για εκείνον είναι πρόκειται για άντρα μεγαλύτερό της κατά 20 χρόνια.

«Θυμάμαι να πονάει όλο μου το σώμα για εβδομάδες. Μετά, άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα τη εγκυμοσύνης. Ήμουν άρρωστη για εβδομάδες.

«Με παράτησε βιασμένη και έγκυο, κάτι που μου δημιουργεί πραγματικό πόνο μέχρι και σήμερα. Έχω κάνει μαγνητικές τομογραφίες για τον χρόνιο πόνο που νιώθω από τότε και δεν μου έχουν βρει τίποτα. Το σώμα όμως, θυμάται» εξηγεί με δάκρυα η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια και στιχουργός.