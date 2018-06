Η LG Electronics (LG) κυκλοφόρησε ένα συγκινητικό βίντεο που τονίζει τη λειτουργία Κατά των Αλλεργιών της τεχνολογίας Ατμού της εταιρείας. Το σύντομης διάρκειας βίντεο απεικονίζει τον ατμό ως την ουσιαστική αγάπη που συνδέει ένα κοριτσάκι με το πολύτιμο αρκουδάκι της που ήταν δώρο από τη μητέρα του. Η ανάδειξη των συγκινητικών οικογενειακών στιγμών έρχεται να τονίσει τη σημασία της τεχνολογίας Steam™ στην φροντίδα των ρούχων.

Στο βίντεο πρωταγωνιστεί επίσης το πιο πρόσφατο πλυντήριο ρούχων Ατμού της LG, το οποίο διαθέτει ισχυρές αντι-αλλεργικές λειτουργίες. Η αποστείρωση στην καθημερινή ζωή έχει ολοένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω χρόνιων προβλημάτων που προκαλούνται από βλαβερές ουσίες όπως η σκόνη και τα αλλεργιογόνα. Το πλυντήριο είναι μια σημαντική επιλογή για τους καταναλωτές που είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι για τις ‘αόρατες’ βλαβερές ουσίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Η πρωτοποριακή τεχνολογία ατμού απομακρύνει όχι μόνο το 99,9% των αλλεργιογόνων αλλά και το υπόλειμμα που αφήνουν τα νεκρά αλλεργιογόνα. Τα ρούχα πλένονται σε θερμοκρασία 50-60 ℃ για 30 λεπτά, όπου αφαιρούνται αποτελεσματικά τα συνήθη οικιακά αλλεργιογόνα ενώ εξαλείφονται 50,9% περισσότερα αλλεργιογόνα σε σχέση με άλλα πλυντήρια. Ως αποκλειστική τεχνολογία της LG για την υγιεινή φροντίδα των ρούχων και για την αντι-αλλεργιογόνα λειτουργία, η τεχνολογία Steam™ έχει επίσης λάβει πιστοποίηση από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών (British Allergy Foundation) για την εξάλειψη του 99,9% των αλλεργιογόνων.

Η τεχνολογία Ατμού επιβεβαιώνει τις αδιάκοπες προσπάθειες της εταιρείας να βελτιώσει τη ζωή των καταναλωτών και να ανεβάσει τον πήχη πιο ψηλά στην καινοτομία της πλύσης. Όπως φαίνεται στο βίντεο, αυτό που πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι απλά να πλένει τα ρούχα και τα λευκά είδη για να τα κρατά καθαρά και υγιεινά. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι με την τεχνολογία Steam™ δεν υπάρχει πλέον ανησυχία για αόρατα αλλεργιογόνα και ταλαιπωρία από αλλεργίες.

Αξιοποιώντας την πιο πρόσφατη τεχνολογία της βιομηχανίας στον τομέα της πλύσης και της φροντίδας κατά των αλλεργιών, η LG δείχνει ότι η τεχνολογία της είναι παρόμοια με την αγάπη που βοηθά τους ανθρώπους να διατηρούν αυτό που αγαπούν κοντά τους. Χάρη στην προηγμένη λειτουργία απομάκρυνσης αλλεργιών της τεχνολογίας Steam™, το πλυντήριο της LG προσφέρει πρωτοφανή ασφάλεια και ευκολία στους καταναλωτές εν μέσω της αυξημένης ανησυχίας για επιβλαβείς ουσίες στην καθημερινή ζωή.

Δείτε παρακάτω το video του LG Steam™ Washing Machine – Keep what you cherish closer with Steam™…