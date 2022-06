Την Πέμπτη 7 Ιουλίου, 4 κορυφαίοι hip hop artists θα ανέβουν στο stage του Havana Club FLEX ZONE στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι και θα κάνουν την Αθήνα να κουνηθεί δυνατά. Το FLEX ZONE γιορτάζει την κουλτούρα του δρόμου παρέα με το Havana Club, το αυθεντικό ρούμι των δρόμων της Κούβας, με δυνατά side events και ένα line up φωτιά:

Light – Ένας από τους πιο γνωστούς rappers στην Ελλάδα και Spotify’s artist of the year για το 2021, που μετρά άπειρα hits και φέτος παρουσίασε το τρίτο του album, με τίτλο “Immortale”, θα ταρακουνήσει τη σκηνή του Flex Zone με το “Mosca”, “Voodoo”, “Slang”, “Block” και πολλά άλλα.

Mente Fuerte – Ο artist, που έκανε αισθητή την παρουσία του με το “Caliente”, το πρώτο και μοναδικό diamond single στην Ελλάδα των 90 εκατ. clicks σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, έχει κατακτήσει την hip hop σκηνή με singles με αμέτρητα streams και συνεργασίες που ακούγονται κάθε βράδυ παντού. Το νέο του album “Amantes Amentes” θα παρουσιαστεί στο Flex Zone!

FLY LO – Ξεκίνησε να ασχολείται με τη μουσική από μικρή ηλικία, γράφοντας ρίμες και ηχογραφώντας τραγούδια με τους φίλους του και συνέχισε στο Λονδίνο όπου απέκτησε επιρροές από Ευρωπαϊκό Rap, Grime και UK Drill. Είναι από τους πιο hot new comers στην hip hop σκηνή με κομμάτια με εκατομμύρια views & streams.

Sapranov – Ένας από τους πιο πολυπλατινένιους και διαμαντένιους rappers στην Ελλάδα, που ραπάρει με τους Above the Hood και το Godsquad. Τα τελευταία χρόνια κάνει tour στην Ελλάδα τόσο solo, όσο και ως μέλος των Above the Hood, ενώ αυτή την περίοδο ετοιμάζει το πρώτο προσωπικό του album, με τίτλο “Freakshow”.