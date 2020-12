Logitech MX Anywhere 3: “Το mouse που δεν γίνεται να μην το ερωτευθείς”!

Logitech MX Anywhere 3: “Το mouse που δεν γίνεται να μην το ερωτευθείς”!

Έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από τότε που έκανε την εμφάνιση του το πρώτο mouse, το οποίο ως γνωστόν αποτελεί ένα απαραίτητο τεχνολογικό αξεσουάρ που συνοδεύει πάντοτε τον φορητό ή desktop υπολογιστή μας. Η Logitech είναι μια από τις εταιρείες που το όνομα της είναι συνδεδεμένο με πλήθος περιφερειακών, όμως τα mice της αποτελούν αναμφίβολα “εγγύηση”. Εάν λοιπόν ψάχνεις ένα σούπερ αποδοτικό, ελαφρύ και ταυτόχρονα ελκυστικό mouse από άποψη σχεδιασμού, τότε το MX Anywhere 3 σχεδιάστηκε για να καλύψει ακόμη και τις πιο απαιτητικές αναγκές σου. Μάλιστα, είναι τόσο εξελιγμένο που κάτι μας λέει ότι θα το ερωτευθείς! Τους λόγους βέβαια που θα συμβεί αυτό, θα τους διαβάσετε παρακάτω…

Το MX Anywhere 3 είναι ουσιαστικά ο «διάδοχος» του MX Anywhere 2S, το οποίο κυκλοφόρησε το 2017, ενώ παράλληλα μπορεί να θεωρηθεί το μικρό «αδερφάκι» του εξαιρετικά πετυχημένου MX Master 3, ενός mouse που κυριολεκτικά έχει καταφέρει να «κάψει» καρδιές. Οι λιλιπούτειες διαστάσεις και το σχεδόν ανύπαρκτο βάρος, καθιστούν το MX Anywhere 3, μια ιδανική λύση για όλους εκείνους τους users που βρίσκονται διαρκώς εν κινήσει και επιθυμούν να διατηρήσουν την παραγωγικότητα τους σε υψηλό επίπεδο.

Ρίχνοντας μια πρώτη ματιά στο design είναι εμφανές ότι η Logitech «επένδυσε» σημαντικά στον σχεδιασμό ενός mouse που όχι μόνο είναι elegant εξωτερικά, αλλά παράλληλα μπορεί να αποδειχθεί αρκετά ξεκούραστο και άνετο στο χέρι. Τόσο το σχήμα, όσο και η προσεκτική τοποθέτηση των buttons συμβάλλουν άλλωστε σε αυτό το σκοπό. Αν μη τι άλλο, το MX Anywhere 3 δεν πρόκειται να σας κουράσει καθόλου, ακόμη και εάν το χρησιμοποιείτε για πάρα πολλές ώρες. Για αυτό το λόγο άλλωστε τα πλευρικά buttons βρίσκονται ακριβώς κάτω από τον αντίχειρα, έτσι ώστε να προσφέρουν μοναδική ευκολία πρόσβασης. Επιπλέον, ξεχωρίζει για την υψηλή ανθεκτικότητά του, καθώς μπορεί με άνεση να αντέξει διάφορες… κακοτοπιές και κυρίως επικίνδυνες πτώσεις.

Παράλληλα, το scroll wheel προσφέρει εντυπωσιακά ταχύτατη κύλιση, κάτι που οφείλεται στην τεχνολογία MagSpeed scrolling. Ο ηλεκτρομαγνητικός τροχός του MX Anywhere 3 διακρίνεται για την εκπληκτική ακρίβεια, ενώ είναι πιο γρήγορος και από τον… άνεμο, καθώς κάνει scroll σε χρόνους dt 1.000 γραμμών σε ένα δευτερόλεπτο. Το haptic feedback δίνει τεράστιο έλεγχο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι είναι σχεδόν αθόρυβος. Φυσικά όπως τα περισσότερα mice της Logitech, έτσι και αυτό με τα 4000 DPI του αισθητήρα Darkfield, δίνει πραγματικά ρέστα στον τομέα της ακρίβειας και της απόδοσης.

Και τα παραπάνω δεν είναι τα μόνα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά της νέας αναβαθμισμένης πρότασης της Logitech, καθώς μπορείτε να το συνδέσετε μέχρι και σε τρεις διαφορετικούς υπολογιστές χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα (η διαχείριση γίνεται από την εφαρμογή), ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και σε γυάλινες επιφάνειες. Τέλος, η Logitech έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και στην ανάπτυξη του συνοδευτικού software, δίνοντας τη δυνατότητα στον χρήστη να επέμβει σε μια σειρά από επιλογές, φέρνοντας ακόμη περισσότερο το ποντίκι στα «μέτρα» του. Μάλιστα, για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία το software διαθέτει μια σειρά από προκαθορισμένα προφίλ, τα οποία αφορούν πολύ γνωστές εφαρμογές και Internet browsers όπως είναι οι Photoshop, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Chrome, Safari, Word, Excel και PowerPoint.

To ΜΧ Anywhere 3 κυκλοφορεί σε τρία φανταστικά χρώματα (λευκό, ροζ και μαύρο), στοιχίζει 92 ευρώ και αυτή τη στιγμή αποτελεί μια από τις καλύτερες περιπτώσεις casual mouse που κυκλοφορούν στην αγορά, καθώς προσφέρει όλα όσα χρειάζεται ο premium high-end user και ενδεχομένως πολλά περισσότερα!