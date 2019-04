Πριν λίγες μέρες η L’Oreal Professionel γιόρτασε τα 110 χρόνια της και έφερε κοντά πάνω από 2.000 διεθνώς αναγνωρισμένους Hair Artists, συνεργάτες, και διάσημα πρόσωπα, για μια εναρκτήρια βραδιά στο Carrousel du Louvre, έναν από τους πλέον εμβληματικούς χώρους εκδηλώσεων του Παρισιού. Για να γιορτάσει τα 110 χρόνια συνεργασίας, η L’Oréal Professionnel διοργάνωσε μια βραδιά που περιλάμβανε ένα εντυπωσιακό Hair Show με επίκεντρο τη φιλοσοφία «La French, The Art Of Hair Coloring», ζωντανές μουσικές παραστάσεις, και δρώμενα-έκπληξη! Με παρουσιάστριες τη Nathalie Roos, Πρόεδρο του Τμήματος Επαγγελματικών Προϊόντων της L’Oréal, και τη Marion Brunet, Παγκόσμια Γενική Διευθύντρια της L’Oréal Professionnel, και με την παρουσία της Alexa Chung, Διεθνούς Πρέσβειρας της μάρκας, η εναρκτήρια αυτή εκδήλωση συγκέντρωσε 1.700 επαγγελματίες κομμωτές από περισσότερες από 40 χώρες, με τους οποίους η μάρκα μοιράστηκε τη γαλλική τεχνογνωσία και τις τελευταίες καινοτομίες της. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν επίσης εκπληκτικά ζωντανά μουσικά shows από τους διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες Juliette Armanet και Hollysiz, καθώς και από τους DJs Kiddy Smile και Ofenbach.

Το εκθαμωτικό Defile για την ανάδειξη του La French – Art of Hair Coloring: Με τον πρωταγωνιστικό ρόλο να έχουν 42 διεθνή μοντέλα, τα μαλλιά των οποίων επιμελήθηκαν εξειδικευμένοι επαγγελματίες όπως οι Adir Abergel, Anh Co Tran, Khun Gong, Godhands, Odile Gilbert και John Nollet, το αποκλειστικό Hair Show απέτισε φόρο τιμής στην κληρονομιά της L’Oréal Professionnel και στο απαράμιλλα φυσικό & κομψό γαλλικό στιλ που, συνδυάζοντας το ανεπιτήδευτο με το εκλεπτυσμένο, χαίρει θαυμασμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Το show μεταδόθηκε ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όλες τις κοινότητές μας στον κόσμο. Οι καλεσμένοι είχαν επίσης την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα 110 χρόνια πρωτοπορίας της L’Oréal Professionnel, μέσα από όλα τα εμβληματικά προϊόντα της μάρκας και ιδίως τη νέα καινοτομία MAJIREL GLOW και την καινοτομία στην Τεχνολογία Ομορφιάς STYLE MY HAIR PRO –τη νέα εφαρμογή της L’Oréal Professional που σχεδιάστηκε για να μεταμορφώσει τη συμβουλευτική χρώματος στο κομμωτήριο και να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία σε κάθε πελάτισσα. Μια εφαρμογή, που η κάθε πελάτισσα μπορεί να δοκιμάσει 3D χρώμα σε πραγματικό χρόνο και ο επαγγελματίας κομμωτής, να προσφέρει μία εξατομικευμένη εμπειρία. Μεταξύ των λαμπερών καλεσμένων στο χθεσινό εναρκτήριο πάρτι ήταν οι Catherine Deneuve, Alexa Chung, Virginie Ledoyen, Elsa Zylberstein, Ellen Von Unwerth, Stefi Celma, Alexandra Golovanoff, Camille Charrière, Alexis Mabille, Franck Provost.



Τρεις ημέρες ανακάλυψης, καινοτομίας και έμπνευσης Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων εορτασμών, η L’Oréal Professionnel προσέφερε σε όλους της τους συνεργάτες, στο Palais de Tokyo –ακόμα έναν εμβληματικό χώρο του Παρισιού–, μια σειρά ομιλιών και workshops, που παραδόθηκαν από σημαντικούς παρουσιαστές, ομιλητές και μέντορες. Στα εν λόγω σεμινάρια διερευνήθηκε η φιλοσοφία της L’Oréal Professionnel, La French, The Art Of Hair Coloring και παρουσιάστηκαν, τόσο η μοναδική γαλλική προσέγγιση της μάρκας, όσο και οι νέες προϊοντικές και ψηφιακές καινοτομίες με το επερχόμενο λανσάρισμα της Majirel Glow και της εφαρμογής Style My Hair Pro. Στόχος είναι η συνέχιση της καινοτομίας, η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, και η δημιουργία ενός συναρπαστικού μέλλοντος για το επάγγελμα της κομμωτικής. Όλα αυτά ολοκληρώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, με την πραγματοποίηση του διεθνούς μεγάλου τελικού και εορτασμού για τους νικητές του Style & Colour Trophy στο Salle Pleyel, στο Παρίσι.