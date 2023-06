Love Out Loud το μήνυμα του Hard Rock Cafe για το φετινό PRIDE

«Love Out Loud» είναι το μήνυμα του Hard Rock Cafe φέτος για όλο τον Ιούνιο, με αφορμή την μεγάλη γιορτή PRIDE.

Με σταθερό motto το «Love All Serve All», το Hard Rock Cafe έχει στον πυρήνα της φιλοσοφίας του την αγάπη, την ειλικρίνεια, την αποδοχή, τον σεβασμό. Ο Ιούνιος με την μεγάλη γιορτή του PRIDE είναι μια αφορμή υπενθύμισης του καλέσματος για αγάπη, και για αυτό για όλο τον μήνα το Hard Rock Cafe ντύνεται στα χρώματα του PRIDE και μοιράζεται το μήνυμα «Love Out Loud».

Και ειδικά για το Σάββατο 10 Ιουνίου, μια μοναδική προσφορά θα περιμένει τους φίλους του PRIDE που θα είναι ντυμένοι στα χρώματα της μεγάλης αυτής γιορτής. Όσοι φοράνε μπλουζάκι ή άλλο αξεσουάρ με την σημαία του PRIDE, από τις 7μμ και μετά, θα έχουν 20% έκπτωση στο φαγητό για να απολαύσουν το burger της αρεσκείας τους ή/και όποιο άλλο πιάτο επιθυμούν, στο Hard Rock Cafe Athens, Αδριανού 52, Μοναστηράκι. (*σημείωση: η έκπτωση 20% αφορά αποκλειστικά στην κατανάλωση φαγητού, και όχι στην κατανάλωση αλκοόλ)

Επιπλέον στο Rock Shop, το κατάστημα λιανικής πώλησης αξεσουάρ του Hard Rock Cafe, οι επισκέπτες θα συναντήσουν την special συλλογή ρούχων ειδικά για το PRIDE, με μηνύματα όπως «Love All Serve All», «Sing It Proud» και «All is One».

Το Hard Rock Cafe Athens προσκαλεί λοιπόν όλους τους φίλους της Ροκ μουσικής και του burger να συμμετέχουν στο PRIDE και να έρθουν Αδριανού 52, Μοναστηράκι, μετά τις 7 το βράδυ, για να γιορτάσουμε μαζί την μεγάλη αυτή γιορτή της αγάπης, αλλά και να ζήσουν από κοντά την μοναδική Hard Rock εμπειρία.