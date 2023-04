Τα θετικά σχόλια από προηγούμενες εκθέσεις που επισκέφτηκαν σίγουρα ώθησαν αυτό το μουσείο να ξεκινήσει μια τέτοια έκεθση. Το MAC, μουσείο σύγχρονης τέχνης στη Λυών (Ροδανός), μόλις ανακοίνωσε ότι αυτή την Πέμπτη, η έκθεση «Incarnations, the body in the collection of the mac Lyon – Act 1» θα είναι ανοιχτή σε όλους, “υπό την προϋπόθεση να είναι γυμνοί! “.

«Η ευκαιρία για μια μοναδική επίσκεψη», ανακοινώνει το μουσείο που διοργανώνει αυτή την εκδήλωση σε συνεργασία με τη Γαλλική Ομοσπονδία Φύσης (FFN) Rhône-Alpes, η οποία θα προσφέρει ακόμη και ένα δοχείο «για να μοιραστείτε τις εντυπώσεις σας από τις εκθέσεις». Με 11 ευρώ η επίσκεψη είναι προγραμματισμένη από τις 6:30 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., πριν από τρία τέταρτα της ώρας ανταλλαγών, όπως είναι γραμμένο στην ατζέντα του Mac.

«Η ιδέα μας είναι να αμφισβητήσουμε το ζήτημα του σώματος στο διάστημα, να δούμε πώς ένα σώμα αλληλεπιδρά με άλλα σώματα», προωθεί το μουσείο της Λυών στους συναδέλφους μας από τη Figaro. «Είναι ενδιαφέρον να ζεις μια έκθεση εντελώς γυμνή. Αυτό μας στέλνει πίσω στη δική μας αντίληψη για τον εαυτό μας, χωρίς κοινωνική τεχνοτροπία», προωθεί ο Frédéric Martin, πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Φυσιολογίας Rhône-Alpes.

Μια προηγούμενη επιτυχία το 2022

Το μουσείο που προσφέρει το πρώτο μέρος αυτής της έκθεσης μέχρι τον Ιούλιο παρουσιάζει «μια όψη του σώματος που εξετάζεται από μια προσέγγιση εμπνευσμένη από τη φαινομενολογία. Απομακρυνόμενος από το cogito του René Descartes, το περίφημο «σκέφτομαι, άρα είμαι», αυτό το φιλοσοφικό ρεύμα του πρώτου μισού του 20ου αιώνα επιβεβαιώνει αντίθετα ότι είμαστε πάνω από όλα τα σώματά μας και ότι δεν υπάρχει «καθαρό». » σκέψη αποκομμένη από έναν οργανισμό που αντιλαμβάνεται και βιώνει. Το να είσαι, να είσαι ο εαυτός σου, να είσαι το σώμα σου, είναι αυτή η ενσαρκωμένη σύλληψη του σώματος που βρίσκεται κάτω από τις δύο πράξεις της έκθεσης».

Οι συνάδελφοί μας από την περιφερειακή εφημερίδα Le Progrès θυμούνται επίσης ότι αυτή δεν είναι η πρώτη στην Πόλη των Φώτων αφού τον Μάρτιο του 2022, αρκετές εκατοντάδες επισκέπτες είχαν ανακαλύψει την έκθεση «Υπερρεαλισμός: αυτό δεν είναι σώμα» στο πολιτιστικό κέντρο La Sucrière, εντελώς γυμνός. «Όλοι οι άνθρωποι που ήταν παρόντες στο Sucrière έμειναν έκπληκτοι από τη διαφορά μεταξύ του να επισκέπτονται την έκθεση ντυμένοι ή γυμνοί», θυμάται ο Frédéric Martin.