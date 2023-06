M·A·C ALL AGES, ALL RACES, ALL GENDERS x ELENI FOUREIRA: Η πιο εκρηκτική συνεργασία της χρονιάς είναι εδώ!

Η M·A·C Cosmetics Greece ανακοινώνει την πιο hot συνεργασία της χρονιάς, με την κορυφαία Pop Star των Νo1 επιτυχιών και των μεγάλων ρεκόρ, που έχουν ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας, Ελένη Φουρέιρα. Το απόλυτο makeup brand που υποστηρίζει την ελευθερία της έκφρασης και κάθε εκδοχή της ομορφιάς ανεξαρτήτως φύλου, γένους και ηλικίας, συναντά την καταξιωμένη performer και πρέσβειρα των ίδιων αξιών.

«Η ένταξη ενός icon όπως η Ελένη Φουρέιρα στην ομάδα μας, αποτελεί το απόλυτο match για μια εμβληματική μάρκα όπως είναι η M·A·C και σηματοδοτεί μία νέα εποχή. Ήρθε η στιγμή που το απόλυτο makeup brand συναντά το απόλυτο pop idol!» δήλωσε η Σοφία Μουσδράκα, Brand General Manager M·A·C & Bobbi Brown Balkans

Η ανατρεπτική συνεργασία της Ελένης Φουρέιρα με τη M·A·C αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη μάρκα, καθώς η Ελένη εκπροσωπεί έναν ισχυρό και ανεξάρτητο γυναικείο ρόλο με αυθεντικότητα και αυτοπεποίθηση, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει σε κάθε της εμφάνιση μια έντονα artistic διάθεση χωρίς όρια και περιορισμούς.

Παραδοσιακά, στόχος της M·A·C Cosmetics δεν είναι απλά να παρέχει καινοτόμα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, ποιότητας και απόδοσης, αλλά να πρεσβεύει την ελευθερία της έκφρασης του προσωπικού στυλ σε κάθε εκδοχή του. Αυτή η ιδιαίτερη και μοναδική φιλοσοφία της M·A·C σε συνδυασμό με την παρουσία της Ελένης συνιστά μια φρέσκια προσέγγιση, ενθαρρύνοντας τόσο τους λάτρεις του brand, όσο και τους fans της Ελένης να ακολουθούν την ταυτότητά τους και να πιστεύουν στο δικό τους στυλ και στον εαυτό τους.

“Είμαι ενθουσιασμένη για τη συνεργασία αυτή και με πολλή χαρά γίνομαι μέρος της οικογένειας της M·A·C Cosmetics Greece. Πάντα αποτελούσε την πρώτη μου επιλογή στο makeup τόσο για την καινοτομία και την ποιότητα των προϊόντων της, όσο και για τις αξίες που είναι στην καρδιά αυτού του brand. Είμαι περήφανη που από εδώ και πέρα θα μοιράζομαι την αγάπη μου για τη M·A·C με τον δικό μου κόσμο.” δηλώνει η Ελένη Φουρέιρα.

Stay tuned για την πιο επική συνεργασία της χρονιάς!

The best is yet to come!