Η Μαίρη Χατζηπαύλου ετοιμάζεται να σηκώσει ψηλά τη γαλανόλευκη στον παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe, που φέτος φιλοξενείται στην Ταϊλάνδη στις 21 Νοεμβρίου.

Η 30χρονη καλλονή βρίσκεται ήδη στην πολύχρωμη και ζωντανή Μπανγκόγκ, συμμετέχοντας στις πρώτες δράσεις, συνεντεύξεις και φωτογραφήσεις του θεσμού, ανάμεσα σε υποψήφιες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Τον Σεπτέμβριο, είχε κερδίσει τον τίτλο Star GS Hellas 2025 μέσα από τα καλλιστεία «GS Hellas», ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη μεγάλη διεθνή σκηνή.

Πολλοί τη θυμούνται και από την τηλεόραση, καθώς πρόσφατα την είδαμε στο Big Brother. Αν και αρχικά είχε δηλώσει συμμετοχή στο My Style Rocks, τελικά επέλεξε το ριάλιτι εγκλεισμού, αφού –όπως έχει παραδεχθεί η ίδια– η τηλεόραση ήταν πάντα ένα από τα μεγαλύτερά της όνειρα.

Πριν μπει στον χώρο του modeling, η Μαίρη είχε ολοκληρώσει τις σπουδές της στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Για λίγο εργάστηκε στο αντικείμενό της, όμως σύντομα κατάλαβε πως η πραγματική της έκφραση βρίσκεται μπροστά στις κάμερες και όχι πίσω από γραφεία.

Με γοητεία, πειθαρχία και το δικό της λαμπερό στυλ, η Μαίρη Χατζηπαύλου δείχνει έτοιμη να κατακτήσει όχι μόνο την καρδιά του κοινού, αλλά και μια θέση ανάμεσα στις πιο όμορφες γυναίκες του κόσμου.