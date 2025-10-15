Τη συμμετοχή της στη σειρά «Γη της Ελιάς» σχολίασε με το γνωστό της χιούμορ η Μάρω Κοντού, αποκαλύπτοντας πως είναι η μοναδική ηρωίδα που… δεν έχει κάνει σεξ στο σίριαλ.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που υποδύεται τη «Μαρία Αναγνώστου», μίλησε για τα όσα πρόκειται να δούμε στον πέμπτο κύκλο της σειράς, με έρωτες, φόνους και διαζύγια να βρίσκονται στο επίκεντρο. Παράλληλα, αναφέρθηκε με χιουμοριστική διάθεση και στον συνάδελφό της, Γρηγόρη Βαλτινό, ο οποίος είχε δηλώσει πως δεν έχει ερωτικές σκηνές στη «Γη της Ελιάς».

Όπως είπε χαρακτηριστικά η Μάρω Κοντού, σήμερα σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Buongiorno»: «Υπάρχουν ερωτικές εξελίξεις, φόνοι, διαζύγια, αγάπες. Είδα και τον Γρηγόρη Βαλτινό που είπε “μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη σειρά”. Κάνει λάθος ο Βαλτινός, μόνο εγώ δεν έχω κάνει σεξ στη “Γη της Ελιάς” και δεν προβλέπεται».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε πιο ανοιχτά για το θέμα του σεξ, λέγοντας: «Και βέβαια το σεξ είναι σημαντικό στη ζωή. Άλλες οι ορμόνες που έχεις σήμερα, άλλες οι ορμόνες που έχεις στα 50-60, άντε και μέχρι τα 70. Μην λέμε αστεία. Ο άντρας μπορεί να είναι σε έξαψη ακόμα και αν δει μια γυμνή φωτογραφία. Η γυναίκα θα πρέπει να το επεξεργαστεί, να είναι ερωτευμένη με τον άλλον, πρέπει να της πηγαίνει το δέρμα, η μυρωδιά του, το φιλί του».