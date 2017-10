Η Mastercard στήριξε το 9ο Greece Race for the Cure®

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 9ο Greece Race for the Cure®, με τη Mastercard να υποστηρίζει για δεύτερη συνεχή χρονιά, το αθλητικό γεγονός ανεκτίμητης αξίας που αποτελεί πλέον θεσμό και σημείο ορόσημο για την πόλη της Αθήνας. Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου το Ζάππειο «πλημμύρισε» από χιλιάδες δρομείς και περιπατητές, σε έναν αγώνα που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τον καρκίνο του μαστού και να προάγει την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση.

Σε μια μοναδική ατμόσφαιρα περισσότερα από 35.500 άτομα έτρεξαν στον συμβολικό αγώνα των 5 χιλιομέτρων ή έλαβαν μέρος στον περίπατο των 2 χιλιομέτρων στο κέντρο της πόλης.

Η Mastercard στάθηκε για δεύτερη χρονιά αρωγός στη μεγάλη αυτή εκδήλωση ως Μέγας Χορηγός του αγώνα, καθώς εκτός από τη χορηγία, για κάθε εγγραφή που πραγματοποιήθηκε με κάρτα Mastercard, προσέφερε €2 επιπλέον στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Παράλληλα, η Mastercard με την ομάδα της, με επικεφαλής την Τόνια Σωτηρωπούλου, έδωσε δυναμικό «παρών» στον αγώνα, μεταδίδοντας το μήνυμα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού και στηρίζοντας τις γυναίκες που δίνουν τον αγώνα ενάντια στη νόσο.

Η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι που για δεύτερη συνεχή χρονιά στεκόμαστε δίπλα σε δυνατές γυναίκες, πραγματικές αγωνίστριες της ζωής. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και στηρίξαμε έναν αγώνα ανεκτίμητης αξίας, στέλνοντας το μήνυμα πως ο καρκίνος του μαστού δεν είναι ανίκητος».

Η Τόνια Σωτηρωπούλου, ambassador της Mastercard στο φετινό Greece Race for the Cure®, συμπλήρωσε: «Σήμερα τρέξαμε, στηρίξαμε και γιορτάσαμε ένα σημαντικό αγώνα με σκοπό ανεκτίμητης αξίας. Για εμένα ήταν μεγάλη μου χαρά να είμαι μέλος της ομάδας της Mastercard, να στηρίξω μαζί της το φετινό Greece Race for the Cure® και να στείλουμε ένα σημαντικό μήνυμα ευαισθητοποίησης για τα άτομα που «μάχονται» με τον καρκίνο του μαστού».

Η κα Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», δήλωσε επίσης: «Είμαι πολύ χαρούμενη που σε αυτή τη γιορτή για τη ζωή με τις 36.000 κόσμου που στήριξαν τον αγώνα μας ενάντια στον καρκίνο του μαστού, είχαμε για δεύτερη συνεχή χρονιά Μεγάλο Χορηγό και πολύτιμο συνοδοιπόρο τη Mastercard. H Mastercard πίστεψε στον αγώνα μας και τον στήριξε με κάθε τρόπο, μεταδίδοντας μαζί μας το μήνυμα για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού».