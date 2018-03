Με κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκαν οι Τελετές Αποφοίτησης της Τάξης του 2017 του Mediterranean College στην Αθήνα τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου στο Θέατρο Ελληνικός Κόσμος και στην Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 1 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής. Κοινός θεματικός άξονας των δύο εκδηλώσεων ήταν η Ελλάδα στο Επίκεντρο της Ακαδημαϊκής και Πολιτιστικής Προσφοράς.

Παρουσία του Pro Vice Chancellor (Research) του University of Derby, Professor Nikolaos Antonopoulos στην Αθήνα και του School of Business and Management, UK & International Partnerships Manager του University of Derby, Mrs Gail Thrippleton στη Θεσσαλονίκη, του Ιδρυτή του Mediterranean College, Καθηγητή & Συγγραφέα, κ. Σοφοκλή Ξυνή και των μελών της Ακαδημαϊκής Διεύθυνσης του Κολλεγίου απονεμήθηκαν πτυχία και διπλώματα Bachelor’s, Master’s, Higher National Diplomas και τίτλοι επαγγελματικής εξειδίκευσης Professional/ Executive Diplomas σε απόφοιτους των σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, Ψυχολογίας, Εκπαίδευσης, Τουρισμού & Φιλοξενίας και Μηχανικών του Mediterranean College και του Mediterranean Professional Studies.

Ακαδημαϊκές υποτροφίες απονεμήθηκαν στους αριστεύσαντες και ειδικές βραβεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε καθηγητές και φοιτητές που ξεχώρισαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Στα 4 βασικά κριτήρια-την αξιοκρατία, την εργατικότητα, την εξωστρέφεια και την Ελληνικότητα- με τα οποία οι απόφοιτοι της τάξης του 2017 θα μπορέσουν να συγκροτήσουν και να εξασφαλίσουν την επαγγελματική τους καταξίωση, αναφέρθηκε-μεταξύ άλλων- στον χαιρετισμό του, ο Ιδρυτής του Mediterranean College Καθηγητής-Συγγραφέας, κ. Σοφοκλής Ξυνής.

Για τη Γνώση που είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστούν υψίστης σημασίας προβλήματα (διλήμματα, όπως χαρακτηριστικά τα όρισε) της ζωής μας με στόχο «να φύγουμε από το ψυχοφθόρο Εγώ στο δημιουργικό Εμείς, για να γίνει ξανά η Ελλάδα μια μεγάλη χώρα χρήσιμη στους Έλληνες και στον υπόλοιπο κόσμο» μίλησε ο κεντρικός ομιλητής της Τελετής Αποφοίτησης στην Αθήνα, κ. Γιάννης Σμαραγδής. Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης ευχήθηκε στους απόφοιτους της Τάξης του 2017 να είναι εκείνοι που θα κάνουν τη σημαντική διαφορά.