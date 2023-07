Σενάριο: Ντιν Τζοργκάρις, Τζον Χόμπερ, Έρικ Χόμπερ

Σκηνοθεσία: Μπεν Γουίτλι

Πρωταγωνιστούν: Τζέισον Στέιθαμ, Γου Τζινγκ, Σοφία Kάι, Πέιτζ Κένεντι, Σέρχιο Περίς Μεντσέτα, Σκάιλερ Σάμιουελς, Κλιφ Κέρτις

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Χάρις Ζαμπαρλούκος

Σκηνογραφία: Κρις Λόου

Κοστούμια: Λίντζι Πιού

Μοντάζ: Τζόναθαν Έιμος

Μουσική: Χάρι Γκρέγκσον-Γουίλιαμς

Ημερομηνία Εξόδου: 3 Αυγούστου 2023

Διάρκεια: 1 ώρα και 56 λεπτά

Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμαστείτε για ένα σαρωτικό κύμα αδρεναλίνης, το Meg 2: Η Τάφρος. Μια καταιγιστική περιπέτεια που έρχεται για να ξεπεράσει το μπλοκμπάστερ του 2018 και να μεταφέρει τη δράση σε τρομερά ύψη και σε ακόμα πιο τρομερά βάθη, με πολλούς γιγαντιαίους μεγαλόδοντες και όχι μόνο!

Στην πολυαναμενόμενη ταινία του καλοκαιριού, πρωταγωνιστεί ο Τζέισον Στέιθαμ με συμπρωταγωνιστή τον κορυφαίο σταρ της δράσης Γου Τζινγκ. Οι ακάθεκτοι ήρωες θα έρθουν αντιμέτωποι με πρωτόγνωρα πλάσματα σε μία θηριώδη περιπέτεια αγωνίας, γεμάτη από απίστευτα εφέ και συναρπαστικές σκηνές δράσης.

Στην ταινία παίζουν επίσης οι Σοφία Κάι (The Meg), Πέιτζ Κένεντι (The Meg), Σέρχιο Περίς Μεντσέτα (Ράμπο: Το τελευταίο αίμα), Σκάιλερ Σάμιουελς (The Gifted) και ο Κλιφ Κέρτις (franchise Avatar).

Την ταινία σκηνοθετεί ο Μπεν Γουίτλι (In the Earth, Φωτιά στις κάνες μας) και το σενάριο υπογράφουν οι Ντιν Τζοργκάρις και Τζον & Έρικ Χόμπερ (The Meg).

Την παραγωγή αναλαμβάνουν οι Λορέντζο ντι Μποναβεντούρα (The Meg, Bumblebee) και Μπελ Άιβερι (The Meg, Πριν ο διάβολος καταλάβει ότι πέθανες). Executive producers είναι οι Τζέισον Στέιθαμ, Κέιτ Άνταμς, Ρουγκανγκ Λι, Κάθριν Σούτζουν Γινγκ, Γου Τζινγκ, Ε. Μπένετε Γουόλς, Έρικ Χάουσαμ, Τζέραλντ Ρ. Μόλεν και Ράντι Γκρίνμμπεργκ.

Ο Χάρις Ζαμπαρλούκος (Belfast, Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές) αναλαμβάνει τη διεύθυνση φωτογραφίας, o Κρις Λόου υπογράφει τη σκηνογραφία (The Gray Man, No Time to Die) και ο Τζόναθαν Έιμος (Baby Driver, Πάντινγκτον 2) το μοντάζ. Υπεύθυνος για τα εφέ είναι ο Πιτ Μπεμπ (Φανταστικά ζώα και πού βρίσκονται, Inception) και ενδυματολόγος η Λίντζι Πιού (The Matrix Resurrections, Κρύπτον). Τη μουσική της ταινίας συνθέτει ο Χάρι Γκρέγκσον-Γουίλιαμς (The Meg, Η διάσωση).

Σύνοψη

Τα μέλη μιας παράτολμης ερευνητικής ομάδας βουτάνε στα βαθύτερα σημεία του ωκεανού και καταλήγουν να παλεύουν για τη ζωή τους όταν πέσουν πάνω σε μία επικίνδυνη αποστολή εξόρυξης. Σε έναν εφιαλτικό αγώνα ενάντια στον χρόνο, οι ήρωες μάχονται ενάντια σε γιγαντιαίους μεγαλόδοντες και στον αδίστακτο ανθρώπινο παράγοντα που καταστρέφει το περιβάλλον. Αν θέλουν να επιβιώσουν πρέπει να σκέφτονται και να κολυμπούν πιο γρήγορα από τους αμείλικτους θηρευτές τους!

Online Trailer (YouTube Link)

Film Materials (Dropbox Link)