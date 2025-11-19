Η Vodafone δίνει την ευκαιρία σε όλους τους συνδρομητές της να διεκδικήσουν δύο ταξίδια αξίας 1.000€ στον προορισμό της επιλογής τους, καθώς και 50 μοναδικά δώρα από αγαπημένα brands, μέσα από τον νέο μεγάλο διαγωνισμό «50+2».
Συνολικά, 52 τυχεροί συνδρομητές κινητής ή σταθερής Vodafone θα κερδίσουν δώρα τεχνολογίας, δωροεπιταγές και gift boxes, με κορυφαίο δώρο τις δύο ταξιδιωτικές δωροεπιταγές των 1.000€, για ένα ταξίδι που θα επιλέξουν οι ίδιοι, από μια γρήγορη απόδραση στην Ευρώπη μέχρι μια μεγαλύτερη εξερεύνηση σε μακρινό προορισμό.
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και τις 15 Δεκεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν δηλώνοντας το κινητό τους τηλέφωνο στην ιστοσελίδα https://vodafone.gr/marketing-forms/megalos-diagonismos. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου και οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά.
Αναλυτικά τα δώρα του διαγωνισμού:
• 2 δωροεπιταγές MIDEAST αξίας 1.000€ έκαστη
• 10 δωροεπιταγές JYSK αξίας 100€
• 10 δωροεπιταγές adidas αξίας 50€
• 10 δωροεπιταγές Μουστάκα αξίας 50€
• 10 gift boxes από KORRES
• 1 iPhone 17 (256GB)
• 1 ζευγάρι AirPods 4 με Active Noise Cancellation
• 1 Huawei Watch GT 5 (46mm)
• 7 ηχεία RIVERSONG
Περισσότερα για τους όρους του διαγωνισμού: Μεγάλος Διαγωνισμός Κέρδισε ταξίδι 1000€ & 50 ακόμα δώρα! | Vodafone.gr
Γεια σου φίλη! Είμαι η Μάρθα Κατσαρού και λάτρης της γραφής. Παρόλο που ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το πάθος μου για τη γραφή με οδήγησε στη Δημοσιογραφία, όπου ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο ΕΚΠΑ. Πάντα με γοήτευε ο κόσμος του lifestyle, της μόδας, της ομορφιάς και της διακόσμησης, και τώρα έχω τη χαρά να μοιράζομαι τις δικές μου ιδέες και σκέψεις μαζί σας. Είστε έτοιμοι για αυτό το ταξίδι;
