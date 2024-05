Ο Οίκος Μεταξά αποκαλύπτει στο κοινό το METAXA LIKNON, το «Σπίτι» του στη Σάμο. Χτισμένο στην καρδιά ενός αιωνόβιου, βιολογικού αμπελώνα, το LIKNON τιμά τον τόπο όπου συμβολικά γεννιέται το ΜΕΤΑΧΑ και αναδεικνύει το πιο πολύτιμο συστατικό του: το γλυκό Μοσχάτο κρασί που προέρχεται από τους ορεινούς αμπελώνες της Σάμου. Εδώ, από την Άνοιξη έως το Φθινόπωρο, οι επισκέπτες μπορούν να ζήσουν εμπειρίες γευσιγνωσίας των πιο εμβληματικών προϊόντων METAXA, όπως το METAXA 12 Stars και το Private Reserve METAXA Orama και να μάθουν για την ιστορία και τον τρόπο παρασκευής του αυθεντικού Ελληνικού ποτού. Βυθισμένοι στην καταπράσινη φύση με θέα στο Αιγαίο, οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να περιηγηθούν στα κτήρια του συνθέτουν το LIKNON, το οποίο έχει ήδη λάβει εννέα σημαντικά αρχιτεκτονικά βραβεία.

«Δημιουργήσαμε το LIKNON, με το όραμα να συνδέσουμε ακόμα πιο στενά το ΜΕΤΑΧΑ με τον αμπελώνα της Σάμου, με τους Σαμιώτες αμπελουργούς, και κυρίως για να συνεισφέρουμε στην προστασία του Terroir μας. Επιλέξαμε το όνομα LIKNON, από την ελληνική λέξη «λίκνο» για να τονίσουμε ότι το ΜΕΤΑΧΑ ξεκινά συμβολικά από τη Σάμο. Σήμερα, το ΜΕΤΑΧΑ LIKNON είναι το μόνο μέρος όπου ένας επισκέπτης μπορεί με ένα εισιτήριο να έχει για μια ολοκληρωμένη συνάντηση με το ΜΕΤΑΧΑ, από το σταφύλι μέχρι το μπουκάλι… και μέχρι το ποτήρι» λέει η Χουίτη Κωνσταντινίδου, Hospitality and Events Director, the House of Metaxa.

Αυθεντική Ελληνική Φιλοξενία

Οι ξεναγήσεις, οργανωμένες για μικρές ομάδες, αποκαλύπτουν διαδοχικά μερικά από τα μυστικά του ΜΕΤΑΧΑ. Στην διάρκεια της ξενάγησης οι αισθήσεις θα αιχμαλωτιστούν: από την όραση μέσω της υπέροχης θέας μέχρι τη όσφρηση με τα αρώματα της φύσης, αλλα και τη γεύση κατά τη διάρκεια της γευσιγνωσίας.

Στις εμπειρίες που γίνονται κατά την διάρκεια του ηλιοβασιλέματος, το ελληνικό κεχριμπαρένιο ποτό συνδυάζεται με ένα πλατό με επιλεγμένες γεύσεις που αναδεικνύουν περαιτέρω τις υφές του. Οι επισκέπτες μοιράζονται αποξηραμένα φρούτα, εκλεκτά τυριά, χειροποίητα ψωμάκια και ιδιαίτερα τουρσιά από τα βιολογικά λαχανικά που καλλιεργούνται ανάμεσα στο αμπέλι και τον ελαιώνα, αρτυμένα με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τον ελαιώνα του LIKNON φέρνοντας κυριολεκτικά το LIKNON στο τραπέζι.

Σε όλες τις εμπειρίες, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και ένα μοναδικό long drink METAXA από τον resident bartender.

Οι Εμπειρίες στο METAXA LIKNON

Οι επισκέπτες θα μπορούν να επιλέξουν μία από τις παρακάτω εμπειρίες με κράτηση στο website :

METAXA “Stars” Tour – διάρκεια 60’, περιήγηση στους αμπελώνες, στο κελάρι και γευστική δοκιμή

METAXA “Signature” Tour – διάρκεια 90′ την ώρα του ηλιοβασιλέματος, περιήγηση στους αμπελώνες και στο κελάρι και γευστική δοκιμή των πιο premium προϊόντων ΜΕΤΑΧΑ με συνοδεία εδεσμάτων

Private Events – μοναδικές εταιρικές εκδηλώσεις ή ιδιωτικές εκδηλώσεις κατόπιν συνεννόησης.

Το METAXA LIKNON είναι ανοιχτό στο κοινό από 17 Μαΐου μέχρι 12 Οκτωβρίου 2024. Θα λειτουργεί από Τρίτη έως Σάββατο. Οι ξεναγήσεις γίνονται στα αγγλικά εκτός από κάθε Τρίτη που θα είναι διαθέσιμες και στα ελληνικά. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφθείτε το METAXA website: https://www.metaxa.com/el-gr/pages/visit-us