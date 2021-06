Μουσική, σετ. Τα αγαπημένα μας στέκια, σετ. Μοναδικές προτάσεις δροσερών aperitif σε προνομιακές τιμές, σετ. Τι άλλο να ζητήσει κανείς για τα early και after office drinks που έχουν αναδειχθεί στη νέα τάση εξόδου και σίγουρα αποτελούν μια καλή αφορμή να βρεθείς ξανά με την παρέα! Το My Aperitivo αποτελεί σίγουρα μια τέτοια καλή αφορμή, όπου 305 μπαρ σε όλη τη χώρα για 15 ημέρες (από τη Δευτέρα 28 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου), μεταξύ 6 μ.μ. και 10 μ.μ. μας υποδέχονται για να απολαύσουμε δροσερά απεριτίφ σε προνομιακές τιμές.

Η λίστα με τα μαγαζιά που συμμετέχουν είναι μεγάλη και σίγουρα κάποιο από τα αγαπημένα «στέκια» της παρέας θα βρίσκεται σε αυτή. Αναζητήστε τα ειδικά “My Aperitivo” μενού με τις δροσερές προτάσεις σερβιρισμάτων όπως: Tanqueray & Tonic, Tanqueray Negroni, Tanqueray Rangpur & Tonic, Ketel One Botanical Spritz, Tanqueray No. TEN & Tonic, Tanqueray No. TEN Negroni, Don Julio Blanco Tequila Paloma και Gordon’s Pink Gin & Lemonade για να συνοδεύσετε τα καλοκαιρινά απογεύματα και τις εξόδους με φίλους ή συναδέλφους μετά τη δουλειά.

Σε μια νέα πραγματικότητα, όπου το early drinking εξελίσσεται στη νέα αγαπημένη μας συνήθεια, αγαπημένα μπαρ σε όλη τη χώρα συνεχίζοντας να τηρούν πάντα τα απαραίτητα μέτρα, μας προσκαλούν να ανακαλύψουμε το My Aperitivo και να απολαύσουμε υπεύθυνα ένα δροσερό απογευματινό απεριτίφ.

Ζητήστε το ειδικό μενού My Aperitivo και διαλέξτε το δικό σας!

Μy Aperitivo – 28/06 έως και 12/07 – Η λίστα με τα 305 μπαρ που συμμετέχουν στην ενέργεια “My Aperitivo”

Αττική (121): ABBEY ROAD BAR, ALBATROSS, AMANTES AMENTES, AMELIE, AMSTERDAM, ARISTOTLE, BALZAC, BANANA ATHENS, BANK JOB, BARATIN, BARBADO, BAROLO, BARRO NEGRO, BAYO, BISTRO, B-KOUTI, BLENDS, BOO, BOOKALI, BOTZI 93, BROKIES, BUENA VISTA SOCIAL BAR, BUTLER’S CUP, CAFÉ CAFÉ, CARACAS CAFÉ, CIBO, CIEL ATHENS, CITYZEN, CORTE, DANDELLION, DANTES, DARLING (ΧΑΛΑΝΔΡΙ), DARLING (ΠΕΙΡΑΙΑΣ), DODOS, DRUNK SINATRA, DUDE, EKKENTRIKON, ELEFANTAS, ELEPHADAS, ESCOBA, FLAWS, FRATER & SOROR, FRAU, GARAGE, GARAZAKI, GEPPETTO, HANDSHAKE, HIDDEN, HYDE, IL GATTO, JARDIN, JASMINE, JUAN RODRIGUEZ, KUKO, LEÚKES, MADANIA, MAJORELLE, MANDARIN, MARRON, MILK BAR, MIVIDA, MOBY, MONKEY BAR, MOVING SPIRITS, NALU, NAVAL, NEW HABITS, NOVEM, ODORI, OKIO, OLDIES, OPUS, PARAISO TERRENAL, PEACE OF MIND, PHOENIX, POP UP, REHAB, ROCKFELLAS EXCELSIOR, RUDU, RUSTY GRAIL, SALVADOR, SEASONS, SIR TEN, SKITSO, SNATCH, SORBAL, SPOILED, STREETWISE, SUPERFLY, SWEENEY TODD, TAILOR’S HOUSE, TALLSTOY, TENDER, TERRA PETRA, THE CLAGONS, THEORY BAR & MORE, TYCO (ΑΘΗΝΑ-ΚΕΝΤΡΟ), TYCO (ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ), TYCO (ΧΑΛΑΝΔΡΙ), UPUPA EPOPS, VOE, WALL STREET, WAREHOUSE 35, WAREHOUSE PROJECT, WHATEVER, ΆΤΤΑΛΟΣ, ΔΡΑΧΜΗ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, Η ΑΥΛΗ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ, ΛΟΚΑΛ, ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ, ΜΟΝΚ, ΜΠΕΛ ΡΕΥ, ΠΑΛΙΑ ΒΟΥΛΗ, ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ, ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ, ΣΧΟΙΝΟΒΑΤΗΣ, Τ5, ΤΕΡΑΣ, ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΟ

Θεσσαλονίκη (41): ACCANTO, BANCONAR, BARAKI, BLANC, BLUE CUP, CANTEEN, CARRE, CHILAI, CIN CIN, COTTAGE, CUSTOM, DIO CON DIO, ENSAYAR, LES ZAZOUS, MANDRILL, MAYA, MERCADO, MISTRAL, NOON, OVAL, PARATY & LOFT, PEPPER PIMPINELLA, PRINCE, SALTO, THE CARAVAN B&B, THE MONK, TIMES, TO THELO, VERANDA, VILLA BIANCA, WHOPE, ZEBRA, ΒΕΡΜΟΥΤ, ΔΕΝΤΡΟ ΣΤΟ BAR, ΈΠΑΥΛΗ ΜΑΡΟΚΚΟΥ, ΚΑΦΩΔΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, ΚΟΚΟΝΑΤ BAY, ΛΟΦΟΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΦΡΑΟΥΛΑ

Άγιος Νικόλαος, Κρήτη (2): PALLAZO CAFÉ-BAR, SWELL EXPERIENCE

Αγρίνιο (5): ALTEZZA, CASA, EMILEON, MARPESSA, TULUM

Αίγιο (1): ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ

Αλεξανδρούπολη (5): FLEUR DE LIS, KEROUAC, PENNAN, SOHO, THEMA

Αλυκή Βοιωτίας (1): BABA

Αμοργός (2): JAZZMIN, MAESTRO AMORGOS

Άνδρος (1): CAPRICCIO

Αντίπαρος (2): LIME, LITTLE FROG

Βέροια (2): CAMELOT, MALL

Βόλος (5): 40, NOVEL, SANCTUS, ΑΡΚΤΟΣ, ΙΣΑΛΟΣ

Διδυμότειχο (1): PARROT’S BEAK

Ζάκυνθος (1): AVANT GARDE

Ηράκλειο, Κρήτη (5): BONE ALL DAY CAFÉ BAR, CICADA SEASCAPE EXPERIENCE, COCONUT BEACH BAR & RESTO, ΦΙΞ, ΧΑΛΑΒΡΟ OPEN BAR

Ιωάννινα (5): GALLERY, PICADILLY CIRCUS, TROIS, ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΕ ΘΕΑ, ΦΡΟΝΤΖΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Καλαμάτα (5): CASA MARINA, EGO, PLATEA, THALASSA, ΝΟΤΙΟΣ

Κατερίνη (3): CALDERA, FREUD, PRIVE

Κεφαλονιά (1): BAROQUE

Κιλκίς (3): ΛΟΦΟΣ, YARD, ΑΜΠΑΖΟΥΡ

Κοζάνη (1): LUV

Κομοτηνή (3): AWAY, LA CORTE, SCENARIO

Κουφονήσι (1): SOROKOS

Λαμία (6): 2 SAINTS, CENTRAL, DEGAGE, LIBERTY, THE BLIND PIG, VENEZIA

Λάρισα (3): Q, SHERLOCK, ΕΡΜΗΣ

Λευκάδα (3): AMENTE, TARATSA, XARTES

Μεσολόγγι (1): ΑΛΑΤΙΕΡΑ

Νάξος (1): YAZOO

Ναύπακτος (2): AM, VETRO

Ναύπλιο (8): BOUTIQUE, KONTOGIORGOS CAFÉ BAR, RENDEZ VOUS, ROSSO CAFÉ, SOKAKI CAFÉ, YACHT, ΑΚΤΑΙΟΝ, ΑΛΛΟΤΙΝΟ

Πάρος (2): AGOSTA,TRICKSTER

Πάτρα (19): BAHAR, BIANCO, BIG BEN, BODEGAS, BODEGAS TAPAS, CAFESHINO, CRAYON, DISTINTO RIO ELEFANTE, LA LILA, LIBIDO, QUEEN, RATAN, SANTAROSSA, TULUM, TUYA, ΑΒΒΕΥ, ΣΚΑΤΖΟHERO’S, Ω

Ρέθυμνο, Κρήτη (1): FRAOULES

Ρόδος (12): BARAJAR, BOHEME, CAFFE CENTRALE, GRANCAFFE, MYGA, PEOPLE & PEOPLE, RONDA, SANTA MARINA, SISSITIO, YACHTING CLUB, ΚΑΛΑΜΙ, ΚΟΥΚΟΣ

Σαντορίνη (1): KALIYA

Σέριφος (1): ROBINSON

Σίφνος (1): LOST BAY

Σπάρτη (3): BUTLER, MINISTRY, ΣΥΜΕΤΡΟΝ

Σύρος (3): DE LA GRACIA, PORTE DEL GALLERIA SYROS, SUERTE SYROS

Τήνος (1): SUNTAN

Τρίκαλα (9): BARRIO, BITTER SWEET, FRAME, FRANKLIN, MIKRO, SANTE, TANKOO, VESPER, ΡΕΤΟΥΣ

Χαλκίδα (5): CASTELLO, FAROS 10, NEGRO, PANTHEON 1900, ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ

Χανιά, Κρήτη (6): BRISTOL DRINK & DINE, KANVA BAR, THE JAR, ΑΜΜΟΣ & ΗΛΙΟΣ, ΠΑΛΛΑΣ, ΤΟ ΜΠΡΙΚΑΚΙ