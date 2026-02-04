Η σημερινή παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου είναι μια καλή αφορμή να καθίσουμε και να συζητήσουμε λίγο πιο σοβαρά για όλα εκείνα που ακούμε δεξιά και αριστερά και συχνά μας τρομάζουν χωρίς λόγο. Κακά τα ψέματα η λέξη από μόνη της προκαλεί ένα σφίξιμο στο στομάχι όμως η ημιμάθεια είναι εκείνη που κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στη διαχείριση της υγείας μας. Με την εμπειρία των χρόνων και τη σκεπτικιστική ματιά που οφείλουμε να έχουμε απέναντι σε όσα διαβάζουμε στο διαδίκτυο αξίζει να βάλουμε μερικά πράγματα στη θέση τους και να δούμε τι ισχύει πραγματικά μακριά από υπερβολές και δεισιδαιμονίες.

Μύθος 1: η ζάχαρη τρέφει τον καρκίνο

Υπάρχει αυτή η επίμονη θεωρία πως αν σταματήσουμε να τρώμε οτιδήποτε γλυκό θα λιμοκτονήσουν τα καρκινικά κύτταρα και θα εξαφανιστούν. Η αλήθεια είναι πως όλα τα κύτταρα του σώματός μας χρησιμοποιούν τη γλυκόζη για ενέργεια και δεν υπάρχει τρόπος να πούμε στον οργανισμό μας να στείλει ζάχαρη μόνο στα καλά κύτταρα και όχι στα προβληματικά. Η αποχή από τη ζάχαρη βοηθάει σίγουρα στο να διατηρούμε ένα υγιές βάρος το οποίο είναι πράγματι σημαντικό για την πρόληψη όμως η πεποίθηση πως ένα γλυκό θα επιδεινώσει άμεσα την κατάσταση είναι απλώς ένας μύθος που προκαλεί άσκοπες ενοχές.

Μύθος 2: ο καρκίνος είναι μόνο θέμα γονιδίων

Πολλές φορές εφησυχάζουμε σκεπτόμενες πως αφού δεν είχε κανείς στην οικογένεια μας τέτοιο πρόβλημα είμαστε στο απυρόβλητο. Η επιστήμη όμως μας λέει πως μόνο ένα ποσοστό κοντά στο δέκα τοις εκατό των περιπτώσεων οφείλεται στην κληρονομικότητα. Οι περισσότερες διαγνώσεις συνδέονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες και κυρίως με τις καθημερινές μας συνήθειες όπως το κάπνισμα και η έκθεση στην ακτινοβολία. Το να ξέρουμε το ιστορικό μας είναι απαραίτητο αλλά το να βασιζόμαστε μόνο σε αυτό για να αποφύγουμε τις εξετάσεις μας είναι μια μάλλον επικίνδυνη αφέλεια.

Μύθος 3: η βιοψία βοηθά στην εξάπλωση της νόσου

Αυτός είναι ίσως ένας από τους πιο παλιούς και βαθιά ριζωμένους φόβους που κάνει ορισμένους ανθρώπους να διστάζουν μπροστά σε απαραίτητες ιατρικές πράξεις. Η ιδέα πως αν πειράξουμε έναν όγκο αυτός θα εξαπλωθεί παντού δεν στηρίζεται σε καμία ιατρική πραγματικότητα καθώς οι σύγχρονες τεχνικές είναι εξαιρετικά ασφαλείς. Η βιοψία είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουν οι γιατροί για να ξέρουν ακριβώς με τι έχουν να κάνουν και να σχεδιάσουν τη σωστή θεραπεία οπότε το να την αποφεύγει κανείς από φόβο είναι σαν να προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα έχοντας τα μάτια του κλειστά.

Μύθος 4: υπάρχουν θαυματουργά βότανα που θεραπεύουν τα πάντα

Είναι πολύ δελεαστικό να πιστεύουμε πως η φύση έχει μια μαγική λύση που οι φαρμακευτικές εταιρείες μας κρύβουν όμως η πραγματικότητα είναι πολύ πιο πεζή. Παρόλο που κάποια βότανα ή συμπληρώματα μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό να αντέξει τις παρενέργειες των θεραπειών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την κλασική ιατρική. Η εμπιστοσύνη σε αμφίβολες εναλλακτικές μεθόδους χωρίς επιστημονική βάση μπορεί να κοστίσει πολύτιμο χρόνο και αυτό είναι κάτι που πρέπει να λέμε με το όνομά του χωρίς να ωραιποιούμε τις καταστάσεις.

Κλείνοντας αυτή τη μικρή ανασκόπηση είναι σημαντικό να θυμόμαστε πως ο φόβος αντιμετωπίζεται μόνο με τη γνώση και την ψυχραιμία. Η πρόληψη δεν είναι μια λέξη που πρέπει να μας τρομάζει αλλά η πιο ουσιαστική κίνηση αγάπης προς τον εαυτό μας που μπορούμε να κάνουμε σήμερα κιόλας.