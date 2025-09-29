Νέα σχολική χρονιά με ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας και προνόμια για όλους από τη Vodafone

Προσφορές σε κινητή και σταθερή για υφιστάμενους και νέους πελάτες μέσα από τα νέα προγράμματα Vodafone All+

Οφέλη μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης Vodafone Thank you και νέες προσφορές για αγορές από το δίκτυο συνεργατών

Ειδικές προσφορές για τους φοιτητές από το CU

Δυνατότητα πληρωμής με δόσεις μέσω Vodafone Flex

Η Vodafone συνεχίζει να υποστηρίζει τα νοικοκυριά ώστε να παραμένουν κάθε μέρα συνδεδεμένα και να αποκτούν τα προϊόντα τεχνολογίας που χρειάζονται για τη νέα σεζόν. Με νέα συνδυαστικά προγράμματα σταθερής & κινητής καθώς και αποκλειστικές προσφορές για υφιστάμενους και νέους συνδρομητές που κάνουν τη διαφορά, η Vodafone φέρνει μια νέα, αναβαθμισμένη και προσιτή εμπειρία τεχνολογίας.

Με τα νέα προγράμματα Vodafone All+, όλοι έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν έναν κόσμο απεριόριστης επικοινωνίας συνδυάζοντας προγράμματα κινητής και σταθερής που καλύπτουν κάθε ανάγκη μαζί με γρήγορο και αξιόπιστο Internet στο σπίτι. Συγκεκριμένα, οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν το Vodafone Full Fiber 500Mbps για Internet με υπερυψηλές ταχύτητες Fiber 500Mbps, με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι και το Vodafone RED Unlimited, για απεριόριστα data και ομιλία στο κινητό, στην προνομιακή τιμή των 45€/μήνα για τους 12 πρώτους μήνες. Η προσφορά περιλαμβάνει επιδότηση από το κουπόνι συνδεσιμότητας Gigabit Voucher και θα είναι διαθέσιμη έως 17/10, για νέες ενεργοποιήσεις σε 24μηνα συμβόλαια.

Ειδικά για τους φοιτητές το CU Around προσφέρει το CU Student Starter Pack που περιλαμβάνει κουπόνια και προσφορές για τις πρώτες ανάγκες της φοιτητικής ζωής, ενώ για το νέο φοιτητικό σπίτι, η συνδυαστική προσφορά CU και Vodafone προσφέρει ίντερνετ και σταθερό με ταχύτητες Fiber έως 100Mbps από 17,9€/μήνα και δώρο Vodafone TV για 2 μήνες.

Επιπλέον, μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης Vodafone Thank you, οι πελάτες Vodafone μπορούν να επωφεληθούν από πολλαπλά οφέλη για τον μήνα Σεπτέμβριο με αποκλειστικές Back to School συνεργασίες, όπως 10% σε χαρτοσχολικά είδη Public, 25€ έκπτωση στα καταστήματα JYSK για αγορές άνω των 100€, αλλά και 100€ έκπτωση στα φροντιστήρια ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ για νέες εγγραφές σε junior & elementary τμήματα παιδιών σε όλη την Ελλάδα. Ενώ, για ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση στις αγορές της νέας σχολικής χρονιάς, το πρόγραμμα Vodafone Flex προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες να αποκτήσουν τα προϊόντα τεχνολογίας που χρειάζονται με άτοκες δόσεις απευθείας στον λογαριασμό Vodafone, χωρίς πιστωτική κάρτα ή τραπεζική προέγκριση.

