Η Nike γιορτάζει τη γυναικεία δύναμη με το κίνημα The Force is Female

Η Νεφέλη, η Σάρα, η Κλειώ, η Μαρία και η Νάστα είναι 5 νέες χορεύτριες που έχουν ανακαλύψει τη δύναμη τους σε αυτό που αγαπούν να κάνουν – κι αυτό είναι ο χορός. Οι 5 χορεύτριες πιστεύουν στη γυναικεία τους δύναμη και στο στυλ τους, που τις κάνουν να ξεχωρίζουν μέσα στο πλήθος, κάνοντας κάθε μέρα διαφορετική. Εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, έχουν σίγουρα κάτι κοινό: την αγάπη τους για το χορό.

«Η συνεχής εξέλιξη είναι αυτό που με κάνει να αγαπώ το χορό», λέει η Νεφέλη. “Μπορείς να πειραματιστείς και να ανακαλύψεις το δικό σου στυλ. Χορεύω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου – ο χορός με βοηθά να ξεπερνάω την πίεση που μπορεί να νιώθω και τις αρνητικές σκέψεις. Μπορώ πάντα να βασίζομαι στο χορό για να νιώσω καλύτερα.» Και ποια είναι η μεγαλύτερη δύναμη μιας γυναίκας; «Μα φυσικά, η μοναδικότητας της», λέει η Νεφέλη. Η Νάστα εντοπίζει την ομορφιά του χορού στη δυνατότητα που της δίνει να χτίσει την προσωπικότητα της, αντιμετωπίζοντας τον ίδιο της εαυτό και ξεπερνώντας τα δικά της όρια κάθε μέρα. Η Κλειώ είναι παθιασμένη με τη μουσική, που είναι και η βασική της έμπνευση. Χορεύοντας, βρίσκει μια απεριόριστη ελευθερία, χάνεται στη μουσική και ξεχνά όλα τα υπόλοιπα. Για την Κλειώ, η δύναμη μιας γυναίκας είναι ο ίδιος της ο εαυτός: μόλις ανακαλύψει πόσα πράγματα μπορεί να κάνει, τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει. Για την Μαρία, ο χορός την ταξιδεύει σε ένα κόσμο όπου μπορεί να δημιουργήσει τα δικά συναισθήματα και τις δικές της εικόνες. Η φυσική κίνηση του σώματος της και ο συνδυασμός σώματος και μυαλού διαμορφώνουν τις χορογραφίες της και την αίσθηση ελευθερίας που βρίσκει σε αυτές. Αντλώντας έμπνευση από τον Michael Jackson, η Σάρα εκφράζεται μέσα από το χορό και ανακαλύπτει πλευρές του εαυτού της, που δεν γνώριζε ότι έχει.

Τα 5 κορίτσια βρήκαν στο Nike Air Force 1, το σύμβολο της έκφρασης και της δημιουργικότητας, την καλύτερη παρέα για χορό και δημιούργησαν μια χορογραφία εμπνευσμένη από το εμβληματικό sneaker and και τη φιλοσοφία The Force is Female που η Nike γιορτάζει φέτος.

Find your voice, find your Force.

