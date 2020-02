Σήμερα τα ξημερώματα διεξήχθη η 92η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες. Η βραδιά ήταν γεμάτη εκπλήξεις και πολλά από τα φαβορί έφυγαν με …άδεια χέρια.

Η ταινία «Τα Παράσιτα» κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας αφήνοντας ιστορία, καθώς πρόκειται για την πρώτη ξενόγλωσση ταινία που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο. Το 1917, που ήταν το μεγάλοι φαβορί της βραδιάς καθώς σάρωσε στα βραβεία BAFTA, δεν κέρδισε τις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας όπως ήταν αναμενόμενο. Ας δούμε παρακάτω τους νικητές σε όλες τις κατηγορίες.

Τα Παράσιτα κέρδισαν άλλα 3 βραβεία και ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς.

Τα προγνωστικά των όσκαρ «έπεσαν έξω» σε πολλές κατηγορίες. Οι νικητές των Όσκαρ 2020 είναι:

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας 2020

Οι μεγάλοι νικητές των Όσκαρ 2020, «τα Παράσιτα».

Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας 2020

Μπονγκ Τζουν Χο, «Parasite». Μεγάλο φαβορί ήταν το 1917.

Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου 2020

Χοακίν Φοίνιξ, «Joker»

Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου 2020

Ρενέ Ζελβέγκερ, «Judy»

Όσκαρ Β‘ Ανδρικού Ρόλου 2020

Μπραντ Πιτ, «Once Upon a Time in Hollywood»

Όσκαρ B’ Γυναικείου Ρόλου 2020

Λόρα Ντερν, «Marriage Story»

Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου 2020

Τάικα Γουαϊτίτι, για την ταινία «Jojo Rabbit»

Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου 2020

Μπονγκ Τζουν-χο, Χαν Τζιν-γουον, «Parasite»

Όσκαρ Φωτογραφίας 2020

Ρότζερ Ντίκινς για το «1917»

Όσκαρ Καλύτερων Κοστουμιών 2020

Ζακλίν Ντιράν, για την ταινία «Μικρές Κυρίες»

Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ 2020

«Ford v Ferrari». Η μόνη κατηγορία όπου τα Παράσιτα ήταν φαβορί και δεν κέρδισαν.

Όσκαρ Μακιγιάζ και Κομμώσεις 2020

«Bombshell»

Όσκαρ Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής 2020

«Joker»

Όσκαρ Για το Καλύτερο Τραγούδι Τραγούδι 2020

I’m Gonna Love Me Again, «Rocketman», Έλτον Τζον

Όσκαρ Καλύτερης Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης 2020

«Once Upon a Time in Hollywood»

Όσκαρ Μοντάζ Ήχου 2020

«Ford v Ferrari»

Όσκαρ Ηχητικών Εφέ 2020

«1917»

Όσκαρ Οπτικά Εφέ 2020

«1917»

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων 2020

«Toy Story 4»

Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2020

«Parasite»

Όσκαρ για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους 2020

«American Factory»

Όσκαρ για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους 2020

«Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl»

Όσκαρ Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας – Animation 2020

«Hair Love»

Όσκαρ Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας – Live Action 2020

«The Neighbor’s Window»