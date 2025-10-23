Ο Νίκος Μουτσινάς μίλησε ανοιχτά για τη ζωή και την καριέρα του, αποκαλύπτοντας πως η τηλεόραση δεν του έχει λείψει ούτε στο ελάχιστο. Με το γνωστό του χιούμορ αλλά και με ειλικρίνεια, εξήγησε πως μετά από χρόνια συνεχούς παρουσίας, απολαμβάνει πλέον μια διαφορετική φάση, πιο ήρεμη και πιο ουσιαστική.

Μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno, ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε πως δεν βλέπει την απομάκρυνσή του από την τηλεόραση ως οριστική φυγή. «Δεν υπάρχει επιστροφή, γιατί δεν υπάρχει και φευγιό. Υπάρχουν παύσεις, ενεργοποιήσεις, σκέψεις και αποφάσεις», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι αρνήθηκε αρκετές τηλεοπτικές προτάσεις γιατί ήθελε να προστατεύσει την ηρεμία του.

«Η περσινή χρονιά δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όλοι περάσαμε δύσκολα. Αυτή η παύση, όμως, μου έκανε καλό», παραδέχτηκε, δείχνοντας πως αυτή τη στιγμή προτιμά την απόσταση από τα τηλεοπτικά πλατό.

Ο Νίκος Μουτσινάς δεν έκρυψε ότι η τελευταία του σεζόν στην τηλεόραση τον δυσκόλεψε ψυχολογικά. «Ήταν τραυματική η τελευταία φορά, ταρακούνησε λίγο το σύστημα», δήλωσε με ειλικρίνεια, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές.

Παρόλα αυτά, δεν αποκλείει μια πιο ανάλαφρη επιστροφή στο μέλλον: «Ίσως θα επέστρεφα με κάτι χωρίς σκοτούρες, όπως ένα τηλεπαιχνίδι. Είναι ανώδυνο και πιο χαλαρό».

Προς το παρόν, πάντως, ο ίδιος απολαμβάνει τη ζωή του μακριά από τις κάμερες — με ησυχία, αυτογνωσία και, φυσικά, με το γνωστό του χαμόγελο.