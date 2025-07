Συχνά πιστεύουμε ότι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι είναι και οι πιο ηθικοί. Ωστόσο, μια νέα έρευνα έρχεται να ανατρέψει αυτή την κοινή αντίληψη, υποδεικνύοντας ότι άτομα με υψηλότερες γνωστικές ικανότητες τείνουν να υποστηρίζουν λιγότερο έντονα τις ηθικές αξίες συνολικά. Αυτό το εύρημα, που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Intelligence, προέκυψε από δύο ανεξάρτητες μελέτες και παρατηρήθηκε ανεξαρτήτως φύλου.

Τι έδειξε η έρευνα;

Η μελέτη, με τίτλο «Higher cognitive ability linked to weaker moral foundations in UK adults» των Michael Zakharin και Timothy C. Bates, εξερεύνησε τη σχέση μεταξύ νοημοσύνης και ηθικών αξιών χρησιμοποιώντας τη «Θεωρία των Ηθικών Βάσεων» (Moral Foundations Theory). Αυτή η θεωρία υποστηρίζει ότι οι ηθικές μας κρίσεις βασίζονται σε έξι διαισθητικές «βάσεις»:

Εξατομικευμένες βάσεις: Ενδιαφέρον (Care): Προστασία από τον πόνο. Ισότητα (Fairness): Προώθηση της δικαιοσύνης.

Συνεκτικές βάσεις: Αναλογικότητα (Loyalty): Πίστη σε ομάδες. Πίστη (Authority): Σεβασμός στην ιεραρχία και την παράδοση. Εξουσία (Sanctity): Αγνότητα και ιερότητα. Αγνότητα (Liberty): Αντίσταση στην καταπίεση.



Οι ερευνητές διεξήγαγαν δύο μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις οποίες συμμετείχαν εκατοντάδες άτομα. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για τις ηθικές τους πεποιθήσεις και υποβλήθηκαν σε δοκιμασίες γνωστικής ικανότητας που μετρούσαν τη λεκτική συλλογιστική, την αναγνώριση αριθμητικών μοτίβων και την αφηρημένη σκέψη.

Are smarter people more ethical or morally developed? Nah..! A new study finds people with higher cognitive ability have weaker moral foundations. #research pic.twitter.com/nmHSOViWdG — Dr Pooja Garg (@poojagarg1111) July 8, 2025

Το αναπάντεχο αποτέλεσμα: Το μοντέλο καταστολής της ηθικής

Τα αποτελέσματα των δύο μελετών υποστήριξαν το «Morality Suppression Model» (Μοντέλο Καταστολής της Ηθικής). Αυτό σημαίνει ότι:

Η υψηλότερη νοημοσύνη συσχετίστηκε με ασθενέστερη υποστήριξη κάθε ηθικής βάσης. Όσο πιο έξυπνοι ήταν οι συμμετέχοντες, τόσο λιγότερο σημαντικές θεωρούσαν όλες τις ηθικές βάσεις (ενδιαφέρον, ισότητα, αναλογικότητα, πίστη, εξουσία, αγνότητα) για την ηθική τους ταυτότητα.

Όσο πιο έξυπνοι ήταν οι συμμετέχοντες, τόσο λιγότερο σημαντικές θεωρούσαν όλες τις ηθικές βάσεις (ενδιαφέρον, ισότητα, αναλογικότητα, πίστη, εξουσία, αγνότητα) για την ηθική τους ταυτότητα. Αυτή η τάση παρατηρήθηκε τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες , χωρίς αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των φύλων.

, χωρίς αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των φύλων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι η λεκτική νοημοσύνη συνδέθηκε ειδικά με χαμηλότερη υποστήριξη της βάσης της αγνότητας, η οποία σχετίζεται με πεποιθήσεις για τη σωματική καθαρότητα και τα παραδοσιακά ηθικά όρια.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Οι ερευνητές προτείνουν διάφορες πιθανές εξηγήσεις για αυτή την αναπάντεχη σχέση:

Αναλυτική Σκέψη και Συναισθηματική Αποστασιοποίηση: Η υψηλότερη γνωστική ικανότητα συνδέεται με την αναλυτική σκέψη, η οποία τείνει να μειώνει τη συναισθηματική εμπλοκή σε ηθικά ζητήματα. Ενώ οι ηθικές διαισθήσεις συχνά βασίζονται σε άμεσες, συναισθηματικές αντιδράσεις, η αναλυτική σκέψη είναι πιο συνειδητή και ουδέτερη ως προς το συναίσθημα. Έτσι, τα άτομα με υψηλή νοημοσύνη μπορεί να είναι πιο επιρρεπή να αμφισβητούν ή να ερμηνεύουν τις ηθικές αξίες με έναν δικό τους τρόπο, αντί να τις αποδέχονται ως δεδομένες. Αμφισβήτηση Παραδοσιακών Αξιών: Η λεκτική ικανότητα, ειδικότερα, μπορεί να επιτρέπει στους έξυπνους ανθρώπους να χρησιμοποιούν τη γλώσσα και τη λογική για να αμφισβητήσουν ή να επανερμηνεύσουν παραδοσιακές αξίες, θεωρώντας τες ξεπερασμένες ή περιοριστικές.

Περιορισμοί και μελλοντικές κατευθύνσεις

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μελέτη έχει ορισμένους περιορισμούς. Καταρχάς, τα δεδομένα δεν μπορούν να αποδείξουν σχέση αιτίας-αποτελέσματος (αν η νοημοσύνη προκαλεί ασθενέστερες ηθικές αξίες ή το αντίστροφο). Δεύτερον, οι ηθικές αξίες μετρήθηκαν μέσω ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Τέλος, η μελέτη επικεντρώθηκε σε έναν δυτικό, αγγλόφωνο πληθυσμό, και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν αυτά τα μοτίβα ισχύουν και σε άλλους πολιτισμούς.

Παρά τους περιορισμούς, τα ευρήματα αυτής της έρευνας προσφέρουν μια νέα οπτική στη σχέση μεταξύ νοημοσύνης και ηθικής, προκαλώντας μας να επανεξετάσουμε τις προκαταλήψεις μας και να κατανοήσουμε καλύτερα την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ηθικής.