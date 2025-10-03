Μια καφετέρια στο Ντουμπάι κατάφερε να γράψει ιστορία, σερβίροντας το πιο ακριβό φλιτζάνι καφέ που έχει προσφερθεί ποτέ. Το όνομα αυτής; Roasters, ένα πολυτελές στέκι για λάτρεις του καφέ, που πλέον κρατάει στα χέρια του ένα παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες.

Γιατί κόστισε μια περιουσία το φλιτζάνι καφέ

Η μεγάλη στιγμή έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου, στο κεντρικό κατάστημα του Roasters στη Λεωφόρο του Ντουμπάι. Εκεί, ένας πελάτης είχε την ευκαιρία να απολαύσει καφέ φτιαγμένο με την τεχνική V60, σερβιρισμένο όχι σε ένα απλό ποτήρι, αλλά σε χειροποίητο κρυστάλλινο Edo Kiriko από την Ιαπωνία.

Η μαγεία, όμως, κρυβόταν στους κόκκους, αφού πρόκειται για σπάνιους Γκέισα από τον Παναμά, από το φημισμένο αγρόκτημα Hacienda La Esmeralda – έναν καφέ που θεωρείται «διαμάντι» για τους γνώστες, με νότες λουλουδιών, φρούτων και εσπεριδοειδών. Για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο πολυτελής, το ρόφημα συνοδεύτηκε από τιραμισού και παγωτό σοκολάτας, αρωματισμένο με τους ίδιους κόκκους.

Το ποσό που προκαλεί ίλιγγο

Το ρόφημα ετοιμάστηκε μπροστά στον πελάτη από εξειδικευμένο barista, με κάθε λεπτομέρεια να αγγίζει την τελειότητα. Και το κόστος; Ο «τυχερός» πλήρωσε 2.500 ντιρχάμ, δηλαδή περίπου 680 δολάρια, για ένα φλιτζάνι καφέ που σίγουρα δε θα ξεχάσει ποτέ. Φυσικά, μαζί με το ρόφημα, έλαβε και ειδικές κάρτες με πληροφορίες για την προέλευση και τα χαρακτηριστικά του μοναδικού αυτού καφέ.

Roasters: το brand που ταράζει τα νερά

Η Roasters δεν σταματά να εντυπωσιάζει. Πρόσφατα, μάλιστα, αγόρασε ολόκληρη την παρτίδα των 20 κιλών σπάνιου καφέ σε διεθνή δημοπρασία, καταβάλλοντας το αστρονομικό ποσό των 604.000 δολαρίων. Με κινήσεις σαν κι αυτή, η καφετέρια επιβεβαιώνει τη φήμη της ως το απόλυτο σημείο αναφοράς για πολυτελείς εμπειρίες καφέ, ενώ το Ντουμπάι ενισχύει τη θέση του ως παγκόσμιος προορισμός για μοναδικές γευστικές απολαύσεις.