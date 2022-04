Χάρη στις εντυπωσιακές δυνατότητες της κάμερας του Samsung Galaxy S22 Ultra σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, το street art του Fat Cap Sprays αναδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο και έχει διάρκεια στο χρόνο

Η Samsung συνεργάζεται με το δημοφιλή street artist Fat Cap Sprays και ρίχνει φως στο σκοτάδι, στο πλαίσιο της καμπάνιας “Night in new light”, που ζωντανεύει την τέχνη του graffiti μέσα από το φακό του Samsung Galaxy S22 Ultra και εκφράζει τη δημιουργικότητα μέσα από ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην ψηφιακή καινοτομία.

Η καμπάνια της Samsung “Night in The New light” διηγείται την ιστορία των δημιουργών που αναζητούν νέους τρόπους να εκφραστούν και ανακαλύπτουν νέες μορφές τέχνης. Η καμπάνια αποτελείται από τέσσερα επεισόδια που κυκλοφορούν εβδομαδιαία, παρουσιάζοντας μερικές νέες νυχτερινές δημιουργίες από τον καλλιτέχνη graffiti και TikTok star, Fat Cap Sprays.

Το θέμα του τρίτου κατά σειρά επεισοδίου, που κυκλοφορεί σήμερα , πραγματεύεται τη σχέση της τέχνης του graffiti με τη διάρκεια στο χρόνο και τους τρόπους που οι σύγχρονοι καλλιτέχνες του street art επιστρατεύουν νέες τεχνολογίες για να προωθούν τα έργα τους και να αλληλοεπιδρούν με το κοινό τους.

Αποτελώντας την πιο προσωρινή μορφή τέχνης, τα έργα των street artists δύσκολα επιβιώνουν από τη δοκιμασία του χρόνου, των καιρικών συνθηκών και της έκθεσής τους σε έναν ανοιχτό, δημόσιο χώρο. Χάρη, όμως, στις προηγμένες λειτουργίες της κάμερας του Samsung Galaxy S22 Ultra σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, τα έργα αποτυπώνονται με ακρίβεια και ιδανικό φωτισμό, ενώ διατηρούνται αναλλοίωτα μέσα στο χρόνο, κρατώντας ζωντανές τις αναμνήσεις και τα ερεθίσματα που εξάπτουν τη φαντασία.

Ο Fat Cap Sprays αξιοποίησε στο έπακρο όλες τις δυνατότητες του Samsung Galaxy S22 Ultra. Χάρη στην εκπληκτική οθόνη και τη γραφίδα S Pen, μπορούσε πλέον να προσχεδιάζει τα έργα του πριν προχωρήσει στην τελική δημιουργία. Το S22 Ultra αποτέλεσε βασικό σύμμαχο του καλλιτέχνη καθ’ όλη τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας, ενώ το πιο σημαντικό είναι ότι του έδωσε την ευκαιρία, για πρώτη φορά, να ζωγραφίσει στο σκοτάδι. «Μέχρι σήμερα, δεν είχα τη δυνατότητα να αποτυπώσω τις λαμπερές μου νυχτερινές δημιουργίες. Με το S22 Ultra, μπορώ πλέον να το κάνω».

Με τη βοήθεια του Samsung Galaxy S22 Ultra και του Nightography για φανταστικές νυχτερινές λήψεις, πλέον ο Fat Cap Sprays μπορεί να αποτυπώσει κάθε στιγμή δημιουργίας του, από την αρχή μέχρι το τέλος, στα σκοτεινά δρομάκια του νυχτερινού Λονδίνου, δίνοντας ζωή στα άλλοτε μουντά αστικά μέρη. Όπως δηλώνει και ο ίδιος, «λατρεύω να βάζω χρώμα στα βαρετά και μη ελκυστικά σημεία της πόλης, τα οποία κανείς δεν θα κοιτούσε περνώντας από μπροστά τους». Και φυσικά, με τη βοήθεια της νέας ναυαρχίδας της Samsung, S22 Ultra, ο καλλιτέχνης μπορεί να αναδείξει το τελικό αποτέλεσμα του έργου του, βγάζοντας τις καλύτερες νυχτερινές λήψεις που θα «παγώσουν» στο χρόνο αυτή τη σημαντική στιγμή δημιουργίας.

Ακολουθήστε το «νυχτερινό» του ταξίδι και βιώστε μαζί αυτή τη μοναδική εμπειρία!

