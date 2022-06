Την Τρίτη 31 Μαΐου, στο βιομηχανικό χώρο του Μεταλλουργείου, στο Γκάζι, παρευρέθηκαν οι 12 φιναλίστ bartenders του Ελληνικού World Class Competition. Τέσσερις απαιτητικές δοκιμασίες, premium spirits, άριστες πρώτες ύλες, ευρηματικότητα και ταλέντο, ξεχώρισαν στο διαγωνιστικό σκέλος του Ελληνικού τελικού.

Με τις δοκιμασίες και του φετινού τελικού, να είναι εμπνευσμένες από τις παγκόσμιες τάσεις στον κλάδο των ποτών, εκλεκτά αποστάγματα, δημιουργικότητα, τεχνικές και αγωνία κατέκλυσαν το φετινό διαγωνιστικό σκέλος του παγκόσμιου αυτού θεσμού, ενώ οι φιναλίστ έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Αυτός που κατάφερε να ξεχωρίσει και να αναδειχθεί νικητής ήταν ο Ιωσήφ Ζααλούκ, από την Ρόδο. Ο ταλαντούχος bartender εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή και κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο του Έλληνα World Class Bartender of the Year 2022. Ο Ιωσήφ, θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον μεγαλύτερο διαγωνισμό της bartending κοινότητας, το World Class Global Finals 2022, που θα πραγματοποιηθεί στο μακρινό Σίδνεϊ της Αυστραλίας τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Οι κριτές του φετινού ελληνικού τελικού ήταν σπουδαία ονόματα από το χώρο της παγκόσμιας bartending σκηνής: ο Tim Philips Johansson, Global Ambassador Johnnie Walker, ο Joe Schofield, ιδιοκτήτης των SCHOFIELD’S BAR και ATOMECA και ο James Grant, Global World Class Winner 2021, η συμμετοχή του οποίου παρέμεινε έκπληξη στους διαγωνιζομένους μέχρι και την τελευταία στιγμή. Οι κριτές αξιολόγησαν το γευστικό προφίλ των δημιουργιών, τις τεχνικές δεξιότητες, το επίπεδο φιλοξενίας και την ικανότητα των διαγωνιζομένων να παρουσιάζουν τα σερβιρίσματά τους μπροστά στο κοινό, καταλήγοντας έτσι στον μεγάλο νικητή.

Δοκιμασία #1 – Signature Serves & Menu

Ο περασμένος χρόνος ήταν απαιτητικός, κατά τη διάρκεια του οποίου οι bartenders ανακάλυψαν νέους τρόπους και μεθόδους εργασίας, νέες διεξόδους δημιουργικότητας, αλλά κυρίως, νέες συνδέσεις με τους γύρω τους. Για την πρώτη δοκιμασία, Signature Serves & Menu, οι δώδεκα διαγωνιζόμενοι καλέστηκαν να δημιουργήσουν δύο signature serves με βάση τη Cîroc Ultra-Premium Vodka και το αντίστοιχο μενού που φιλοξενεί αυτές τις δύο προτάσεις σερβιρίσματος, αναδεικνύοντας στην κριτική επιτροπή τα στοιχεία εκείνα από τα οποία άντλησαν έμπνευση για τη δημιουργία του μενού τους.

Με μόλις 8 λεπτά στη διάθεσή τους, κάθε φιναλίστ bartender καλέστηκε να ετοιμάσει και να παρουσιάσει τα δύο signature serves, μαζί με το ειδικά σχεδιασμένο μενού τους, εντυπωσιάζοντας τη κριτική επιτροπή με την ευρηματικότητα, τη δημιουργικότητα, αλλά και τις γνώσεις τους πάνω στη Cîroc Ultra-Premium Vodka μέσα από το γευστικό προφίλ των σερβιρισμάτων τους.

Δοκιμασία #2 – Alive With Freshness

Στην δεύτερη δοκιμασία, οι φιναλίστ κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα βίντεο, στο οποίο παρουσίαζαν μια πρόταση σερβιρίσματος με βάση το αρωματικό Tanqueray No. TEN Gin και μόλις 6 επιπλέον συστατικά από την επιλεγμένη λίστα συστατικών που είχαν στη διάθεσή τους, μαζί με σαφείς οδηγίες για την παρασκευή του στο σπίτι, το οποίο και είχαν μοιραστεί πρωτύτερα. Την ημέρα του τελικού, οι κριτές δημιούργησαν τις συνταγές των διαγωνιζομένων με βάση τις οδηγίες του βίντεο που είχαν σταλεί πρωτύτερα από τους φιναλίστ, δοκίμασαν το γευστικό τους προφίλ και τις βαθμολόγησαν αντίστοιχα.

«Βρισκόμαστε στη μέση περίπου του διαγωνισμού, και αυτό που μπορώ να πω ότι πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει από τους φιναλίστ, πέρα από το απίστευτο ταλέντο και την ευρηματικότητά τους, είναι και το επίπεδο της φιλοξενίας τους που έχουν αναδείξει μέσα από τις δύο πρώτες δοκιμασίες», δήλωσε ο Joe Schofield

Δοκιμασία #3 – Green Masterclass

Σειρά εiχε το Green Masterclass υπό την καθοδήγηση του βραβευμένου chef Τάσου Μαντή. Μια δοκιμασία πραγματική πρόκληση, καθώς μέχρι και τη στιγμή της έναρξής της, ήταν μια διαδικασία εξ’ ολοκλήρου άγνωστη στους δώδεκα φιναλίστ. Για τις ανάγκες του Green Masterclass, οι δώδεκα φιναλίστ, κλήθηκαν να επιλέξουν από ένα έως τρία από μια σειρά βοτάνων, μυρωδικών και βρώσιμων λουλουδιών από το διαθέσιμο στοκ, και να δημιουργήσουν μια πρόταση σερβιρίσματος με βάση την premium Don Julio Blanco Tequila. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα βότανα, μυρωδικά και βρώσιμα λουλούδια, προέρχονται από τον κήπο του chef στο Αλεποχώρι Αττικής. Ζητούμενο της δοκιμασίας, η δημιουργία ενός ισορροπημένου serve που να αναδεικνύει τις γευστικές νότες της ultra-premium Don Julio Blanco Tequila.

Οι διαγωνιζόμενοι είχαν στη διάθεσή τους 45 λεπτά να προετοιμάσουν τη συνταγή τους και 6 λεπτά να δημιουργήσουν 2 σερβιρίσματα, να τα παρουσιάσουν στους κριτές και να αξιολογηθούν.

Ο Tim Philips Johansson, δήλωσε: «Κάθε δοκιμασία που γνωστοποιείται τελευταία στιγμή στους φιναλίστ, είναι αρκετά απαιτητική, και το Green Challenge, δεν αποτελεί εξαίρεση. Σε αυτή τη δοκιμασία, είδαμε εξαιρετικές τεχνικές, δημιουργικότητα μαζί με τοπικά υλικά για τη δημιουργία ενός εξαιρετικού serve. Και τα δώδεκα σερβιρίσματα που δοκιμάσαμε για αυτή τη δοκιμασία, όχι μόνο ανέδειξαν το απόσταγμα της Don Julio Blanco, αλλά και τις τοπικές πρώτες ύλες που αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία τους».

Δοκιμασία #4 – The Final Countdown

Με την ολοκλήρωση της 3ης δοκιμασίας, αναδείχθηκε η τετράδα των φιναλίστ που διαγωνίστηκαν στην τέταρτη και τελευταία δοκιμασία “The Final Countdown”. Ένα φαντασμαγορικό speed round, με πρωταγωνιστές τα Johnnie Walker Black Label, Johnnie Walker Gold Label Reserve, Talisker 10 years Old Single Malt Whisky, Cardhu 12years Old Single Malt Whisky, Bulleit Bourbon και Roe & Co Irish Whiskey. Μια απαιτητική δοκιμασία, καθώς και οι τέσσερις φιναλίστ, είχαν στη διάθεσή τους μόνο έξι λεπτά για να δημιουργήσουν έξι σερβιρίσματα, χρησιμοποιώντας και τις τέσσερις τεχνικές shaking, stirring, building και rolling.

Για την τέταρτη δοκιμασία, την κριτική επιτροπή πλαισίωσε και ο James Grant, Global World Class Winner 2021, ο οποίος δήλωσε: «Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για εμένα, καθώς με τη speed round δοκιμασία, κέρδισα τον τίτλο πέρυσι στο World Class Global Finals. To speed round, είναι μια δοκιμασία που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην συνολική συμμετοχή ενός διαγωνιζόμενου. Απαιτεί φινέτσα, ακρίβεια και ταχύτητα, χαρακτηριστικά που σίγουρα είδαμε στον νικητή».

Ο μεγάλος νικητής

Μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας δοκιμασίας, ακολούθησε εορταστική τελετή, κατά την οποία o Νίκος Γινάργυρος, Greek World Class Winner 2021, παρέδωσε τη σκυτάλη στον Ιωσήφ Ζααλούκ, καλωσορίζοντας τον ως το δέκατο τρίτο μέλος της ομάδας του World Class Greece!

«Η μέρα ξεκίνησε με πολύ άγχος και ενθουσιασμό, αλλά μετά την πρώτη δοκιμασία, βρήκα τον ρυθμό μου και μπόρεσα να ανταποκριθώ και στις υπόλοιπες. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία για εμένα, καθώς είναι η πρώτη μου συμμετοχή στον διαγωνισμό του World Class! Ήμουν αισιόδοξος, αλλά ειλικρινά δεν το περίμενα να κερδίσω τον τίτλο, καθώς όλοι οι διαγωνιζόμενοι ήταν εξαιρετικοί! Τώρα ξεκινά η πραγματική δουλειά, καθώς προορισμός είναι το Σίδνεϊ», δήλωσε ο Έλληνας World Class Bartender of the Year 2022, Ιωσήφ Ζααλούκ.

Επόμενος σταθμός ο παγκόσμιος τελικός, World Class Global Finals 2022,

όπου ο Ιωσήφ θα ταξιδέψει στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τον προσεχή Σεπτέμβριο, εκπροσωπώντας την Ελλάδα!