Μπορεί να έχεις συνηθίσει τον Justin Bieber να απασχολεί τα media με τα looks του ή τα τραγούδια του, αλλά αυτή τη φορά έγινε viral για κάτι πολύ πιο ανθρώπινο: ένα αυθόρμητο, γεμάτο ένταση ξέσπασμα στους paparazzi έξω από το Soho House στο Malibu.

Ντυμένος casual, με μπλε hoodie και cargo παντελόνι, ο Justin δεν είχε καμία διάθεση για φωτογραφίες. Αντιθέτως, φώναξε στους φωτορεπόρτερ να απομακρυνθούν από το πρόσωπό του με το χαρακτηριστικό «get out of my f‑ing face!», δείχνοντας ξεκάθαρα πως τα όριά του είχαν πλέον ξεπεραστεί.



Και όχι άδικα. Όπως εξήγησε ο Justin Bieber μέσα στην 11λεπτη αντιπαράθεση, είναι «ένας πραγματικός πατέρας, ένας πραγματικός σύζυγος, ένας πραγματικός άντρας» – και δεν ανέχεται να τον αντιμετωπίζουν σαν δημόσιο θέαμα, ειδικά όταν βρίσκεται εκτός δουλειάς. Με τον 9 μηνών γιο του Jack Blues να είναι η απόλυτη προτεραιότητά του, ο Justin φαίνεται πιο αποφασισμένος από ποτέ να βάλει όρια στην τοξική πλευρά της δημοσιότητας.

Αυτό που τον ενόχλησε περισσότερο; Το γεγονός ότι κάποιοι γελούσαν μαζί του ενώ εκείνος ζητούσε τον σεβασμό που δικαιούται κάθε άνθρωπος. «Με προκαλείτε επίτηδες», είπε, εκφράζοντας μια αλήθεια που πολλοί celebrities ίσως σκέφτονται αλλά δεν τολμούν να πουν δυνατά.