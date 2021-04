Η Ημέρα της Γης γιορτάζεται σε όλο το κόσμο κάθε χρόνο στις 22 Απριλίου. Χιλιάδες πρωτοβουλίες με γνώμονα έναν πιο οικολογικό τρόπο ζωής λαμβάνουν χώρα. Ο κόσμος της ομορφιάς δε θα μπορούσε βέβαια να απουσιάζει. Η βιωσιμότητα τα τελευταία χρόνια κατέχει σημαντικό ρόλο στον τομέα της ομορφιάς. Κάθε σύγχρονη γυναίκα ενδιαφέρεται για λύσεις που θα την κάνουν να αισθανθεί όμορφα. Tα προϊόντα που επιλέγει επιθυμεί να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και να βοηθούν στη διατήρηση της υγείας του πλανήτη.

Η FOREO γιορτάζει την Ημέρα της Γης

Για το λόγο αυτό, η FOREO προσφέρει μοναδικές λύσεις ομορφιάς και ευεξίας ενσωματώνοντας υψηλές καινοτομίες. Κατασκευάζει συσκευές και cosmetic προϊόντα, με οδηγό την έρευνα και την ανάπτυξη. Για να γιορτάσει την Ημέρα της Γης, το σουηδικό brand παρουσιάζει την καμπάνια “Make It Last, Not Break Fast”. Έτσι υπογραμμίζει τη δέσμευση για δημιουργία προϊόντων που παραμένουν ανθεκτικά και ιδανικά για μακροχρόνια χρήση.

Το LUNA αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η FOREO επικοινώνησε με τους πρώτους πελάτες της και οι χρήστες ανέφεραν πως τα προϊόντα δουλεύουν κανονικά ακόμα και μετά από 8 χρόνια χρήσης. Δείχνουν το ίδιο όμορφα και καθαρά όπως όταν ήταν στην αρχή, διατηρώντας την υγεία της μπαταρίας τους σε υψηλό επίπεδο. Αυτό σημαίνει πως όχι μόνο ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών αλλά καταφέρνουν να διατηρήσουν τον πλανήτη υγιή μειώνοντας τα ηλεκτρονικά απορρίμματα.

Όλες οι συσκευές είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικά υλικά με μεγάλη διάρκεια ζωής στη μπαταρία, εξαιρετικά υψηλή απόδοση της φόρτισης USB, ενώ δεν χρειάζονται ανταλλακτικά και προσφέρουν γρήγορα και μοναδικά αποτελέσματα, όπως τα εμβληματικά LUNA 3 και UFO 2, που προσφέρουν απόλυτο καθαρισμό, επαγγελματική περιποίηση και ιδανικό massage αντίστοιχα.

Η FOREO για να γιορτάσει την Ημέρα της Γης έχει ετοιμάσει φανταστικές εκπλήξεις για τους skintech λάτρεις και μπορείτε να τις ανακαλύψετε εδώ

Διαβάστε επίσης: Ομορφιά στο σπίτι, φυσικά συστατικά κι άλλες τάσεις περιποίησης για το 2021 από την FOREO