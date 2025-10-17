Το Vodafone CU ενώνει τις δυνάμεις του με τη Dynasty Group Athens και τον Μικρό Κλέφτη, έναν από τους πιο ταλαντούχους ράπερ της χώρας, και παρουσιάζει το CU Battle of the Tapes, τον νέο διαγωνισμό που θα αναδείξει νέες φωνές και αυθεντικά ταλέντα που ονειρεύονται να γράψουν το δικό τους όνομα στη σύγχρονη ελληνική rap σκηνή.

Το CU Battle of the Tapes δίνει φωνή στη νέα γενιά δημιουργών, προσκαλώντας όσους αγαπούν τη rap μουσική να εκφραστούν ελεύθερα, να ανέβουν στη σκηνή και να μοιραστούν το ταλέντο τους με όλους. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα παραμείνουν ενεργές έως τις 5 Νοεμβρίου, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών.

Από όλες τις συμμετοχές, θα επιλεχθούν τρεις καλλιτέχνες, οι οποίοι θα ανέβουν στη σκηνή μαζί με τον Μικρό Κλέφτη και άλλους special guests, σε ένα μοναδικό live στην Αποθήκη Γ’ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης στις 15/11. Εκεί, θα αναμετρηθούν μουσικά διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο, μία ολοκληρωμένη παραγωγή του κομματιού τους, καθώς και την ψηφιακή διανομή του από το Πιλοτήριο, το προσωπικό studio του Μικρού Κλέφτη. Το κοινό θα έχει ενεργό ρόλο, καθώς μέσα από ζωντανή ψηφοφορία θα αποφασίσει ποιοι δύο από τους τρεις φιναλίστ θα συνεχίσουν στην επόμενη φάση.

Οι δύο finalists θα το ζήσουν στο ΦΟΥΛ μαζί με τον Μικρό Κλέφτη στην Αθήνα στις 22/11, όπου θα εμφανιστούν live στον χώρο Πειραιώς 260, για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή του CU Battle of the Tapes. Σε αυτή τη φάση, η τελική ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί ψηφιακά, μέσω του Instagram του CU, για να αναδειχθεί ο καλλιτέχνης που θα κατακτήσει το έπαθλο και τη δική του θέση στη σκηνή.

Μάθε περισσότερα και διεκδίκησε τη θέση σου στη ραπ σκηνή εδώ: https://www.vodafonecu.gr/cu-events/cu-battle-of-the-tapes/