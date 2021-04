O Νίκος Γινάργυρος είναι ο Έλληνας World Class Bartender of the Year 2021!

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο τελικός του World Class Greece για το 2021, ο οποίος πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε virtual περιβάλλον. Δώδεκα ταλαντούχοι bartenders από όλη την Ελλάδα, τέσσερις απαιτητικές δοκιμασίες, τέσσερις διακεκριμένοι Έλληνες κριτές, εκλεκτά αποστάγματα, δημιουργικότητα, τεχνικές και αγωνία κατέκλυσαν το φετινό διαγωνιστικό σκέλος του παγκόσμιου αυτού θεσμού, ενώ οι φιναλίστ έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό.

Με τις τέσσερις δοκιμασίες για αυτή τη χρονιά, να είναι εμπνευσμένες από παγκόσμιες και εγχώριες τάσεις του κλάδου, νικητής αναδείχθηκε ο Νίκος Γινάργυρος, από τους Παξούς. O bartender, εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή και κατάφερε να ξεχωρίσει, με τις ιδιαίτερες προτάσεις σερβιρισμάτων, την δεξιότητά του και την γνώση του για τα αποστάγματα. Επόμενος σταθμός για τον Έλληνα νικητή, το World Class Global Finals 2021, όπου θα εκπροσωπήσει την χώρα μας τον προσεχή Ιούλιο.

Οι κριτές του ελληνικού τελικού για αυτή τη χρονιά, ήταν η Ντένη Καλλιβωκά (Spirits & Drinks Editor και co– founder τους Diffords Guide Greece), ο Θάνος Φέσκος (Επικεφαλής σεφ του νέου γαστρονομικού εστιατορίου στο «Σταύρος Νιάρχος»), και ακόμα δύο πρόσωπα-έκπληξη, καθώς τα ονόματά τους ανακοινώθηκαν λίγες μόνο στιγμές πριν την αξιολόγηση της δοκιμασίας, οι Αριστοτέλης Παπαδόπουλος (World Class Global Bartender of the Year 2009) και Βασίλης Κυρίτσης (Έλληνας World Class Winner 2012 και co–founder του bar The Clumsies). Οι κριτές αξιολόγησαν το γευστικό προφίλ των σερβιρισμάτων, των τεχνικών, καθώς την ικανότητά των διαγωνιζομένων να παρουσιάζουν τα σερβιρίσματά τους προσφέροντας μια εξατομικευμένη εμπειρία.

Πριν την ημέρα του τελικού που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, οι δώδεκα διαγωνιζόμενοι προετοίμασαν και έστειλαν τις παρασκευές τους σε συσκευασίες κενού αέρος, οι οποίες την ημέρα σερβιρίστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες τους από τον «Avatar Bartender» Νίκο Σουρμπάτη και στην συνέχεια προσφέρθηκαν στην κριτική επιτροπή για δοκιμή.

Ας δούμε αναλυτικά τις δοκιμασίες που έλαβαν χώρα στον σημαντικότερο διαγωνισμό για Bartenders

Δοκιμασία #1 – My Aperitivo Menu

Στην πρώτη δοκιμασία “My Aperitivo Menu”, πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν τα αποστάγματα, Ketel One Botanical Collection, Seedlip Non Alcoholic Spirit Collection , Tanqueray No.TEN Gin, Don Julio Tequila, Cardhu 12yrs Single Malt, Cîroc Vodka, Ketel One Vodka και Belsazar Vermouth Collection.

Σε αυτή τη δοκιμασία, οι διαγωνιζόμενοι δημιούργησαν την δική τους πρόταση για ένα Aperitivo Menu με 4 συνολικές προτάσεις, μία εκ των οποίων ήταν με χαμηλούς και μια με μηδέν αλκοολικούς βαθμούς. Βασικό στοιχείο για την επίτευξη της υψηλότερης βαθμολογίας, ήταν να αναδεικνύεται και στα τέσσερα σερβιρίσματα το διακριτό στοιχείο που τα εντάσσει στην κατηγορία Aperitivo, η συνολική εμφάνιση και παρουσίαση του concept μενού του κάθε διαγωνιζόμενου καθώς και ο γευστικός χαρακτήρας του εκάστοτε serve.

Κάθε bartender είχε στην διάθεσή του συνολικά 15’ για να ετοιμάσει και να παρουσιάσει τις προτάσεις του, εντυπωσιάζοντας τους κριτές κα, Ντένη Καλλιβωκά και κ, Θάνο Φέσκο, με την ευρηματικότητά και την δημιουργικότητά του.

Δοκιμασία #2 – Lightning Round

Η σκυτάλη πέρασε στη δεύτερη δοκιμασία “Lightning Round”, που αποτέλεσε μια πραγματική πρόκληση για τους φιναλίστ, καθώς ήταν μια διαδικασία εξ’ ολοκλήρου άγνωστη για αυτούς, μέχρι τη στιγμή της εκκίνησής της. Κάθε διαγωνιζόμενος, την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής του τελικού είχε παραλάβει στον χώρο του ένα κουτί που έκρυβε μια σειρά από πέντε canned drinks. Οι διαγωνιζόμενοι αρχικά κλήθηκαν να αναγνωρίσουν το ανθρακωμένο serve που περιείχε κάθε can, το spirit που αποτελούσε τη βάση του κάθε ενός και τέλος τον ανθρακούχο παράγοντα, στο σύντομο χρονικό διάστημα των 20 λεπτών.

Μια απαιτητική δοκιμασία γευσιγνωσίας που τέσταρε επί τόπου, τις γνώσεις των συμμετεχόντων πάνω στα αποστάγματα, αλλά και τις γευστικές τους ικανότητες να αναγνωρίζουν επιμέρους συστατικά του κάθε RtD (Ready to Drink) serve που τους δόθηκε.

Δοκιμασία #3 – Johnnie Walker 200yrs Highball

Εμπνευσμένη από «το ταξίδι», του πρώτου Περιπατητή και των 200 χρόνων περιπλάνησης του από τις τέσσερις γωνιές της Σκωτίας στις τέσσερις γωνιές του κόσμου, η 3η δοκιμασία “Johnnie Walker Highball” ήταν εξ’ ολοκλήρου αφιερωμένη στο Johnnie Walker Black Label.

Κάθε διαγωνιζόμενος δημιούργησε το δικό του pre-batched Johnnie Walker Highball, τo οποίo στη συνέχεια εστάλη μαζί με μια ανώνυμη συνοδευτική κάρτα-μενού, σε 2 Mystery Drinkers, τους Αριστοτέλη Παπαδόπουλο και Βασίλη Κυρίτση προς αξιολόγηση. Η ταυτότητα και ο τόπος διαμονής των αξιολογητών παρέμειναν μέχρι και την τελευταία στιγμή άγνωστοι στους διαγωνιζομένους.

Μια πρωτόγνωρη και δύσκολη δοκιμασία που ανταποκρίνεται επάξια στις υψηλές απαιτήσεις του παγκόσμιου διαγωνισμού, όπως εύστοχα επισήμαναν και οι δύο κριτές

Χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κυρίτσης τόνισε : «Μια πρωτόγνωρη και αρκετά δύσκολη δοκιμασία. Το World Class είναι ένας διαγωνισμός παγκοσμίου κλάσης με υψηλές απαιτήσεις, ο οποίος απαιτεί την καλύτερη δυνατή προετοιμασία από την πλευρά του διαγωνιζόμενου που θα μας εκπροσωπήσει στο παγκόσμιο, δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη. Από την πλευρά μας ως κριτές αναζητούμε αυτή την τελειότητα στα Johnnie Walker Highballs που δοκιμάσαμε».

Ενώ ο Αριστοτέλης Παπαδόπουλος, εξέφρασε τον θαυμασμό του χειροκροτώντας έναν από τους διαγωνιζόμενους και το pre-canned Johnnie Walker Highball που δημιούργησε.

Δημιουργικότητα, ρίσκο, δεξιοτεχνία και τολμηροί συνδυασμοί γεύσεων ήταν τα στοιχεία που εντυπωσίασαν την κριτική επιτροπή, αναδεικνύοντας και τους top 3 φιναλίστ με την υψηλότερη βαθμολογία, που διαγωνίστηκαν στην τέταρτη και τελευταία δοκιμασία.

Δοκιμασία #4 – Secret Story Telling Challenge

Ποιο όμως είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που κάνει έναν World Class bartender να ξεχωρίζει; Στην τέταρτη και τελευταία δοκιμασία, “Story Telling”, οι τρεις φιναλίστ ανέδειξαν την ικανότητά τους στο να βρίσκονται πίσω από την μπάρα, και πέρα από αριστοτεχνικά φτιαγμένα cocktails να δημιουργούν και να ξεδιπλώνουν μια ιστορία που αγκαλιάζει κάθε επισκέπτη τους.

Τρεις παγκοσμίου φήμης προσωπικότητες με γνωστές προτιμήσεις ποτών (George Clooney – Casamigos Tequila Reposado σκέτη, Daniel Craig – Vodka Martini- και Kim Kardashian –Σαμπάνια) ανατέθηκαν τυχαία στους τρεις φιναλίστ. Κάθε ένας, έχοντας στην διάθεσή του μόλις 10’ να προετοιμαστεί, καλούνταν να δημιουργήσει μια δική του ιστορία χωρίς να σερβίρει το αντίστοιχο ποτό, προσκαλώντας τον διάσημο καλεσμένο του να επιλέξει να δοκιμάσει ένα προτεινόμενο cocktail από τον bartender. Don Julio Paloma για τον George Clooney, Cardhu 12 yrs Old σκέτο ή με πάγο για τον Daniel Craig και Cîroc Tonic αντί για σαμπάνια για την Kim Kardashian.

Ο μεγάλος νικητής

Με την ολοκλήρωση και της 4ης και τελευταίας δοκιμασίας, ο Έλληνας World Class Winner 2019, Νίκος Σουρμπάτης, φανερά συγκινημένος καλωσόρισε το δωδέκατο μέλος της οικογένειας του World Class Greece, ανακοινώνοντας σε εορταστικό κλίμα τον νικητή του τίτλου για το 2021, Νίκο Γινάργυρο!

Δώδεκα φιναλίστ, τέσσερις απαιτητικές δοκιμασίες, τέσσερις έγκριτοι Έλληνες κριτές, ένας μεγάλος νικητής! Επόμενος σταθμός ο παγκόσμιος τελικός τους διαγωνισμού World Class Global Finals, που θα εκπέμψει για πρώτη φορά εξ’ ολοκλήρου διαδικτυακά, τον προσεχή Ιούλιο!