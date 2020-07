Η Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών είναι μια σημαντική επέτειος κατά την οποία άνθρωποι από όλο τον κόσμο γιορτάζουν και τιμούν τους ωκεανούς μας, το Γαλάζιο Πνεύμονα του πλανήτη μας. Δεδομένου ότι η προσοχή του κόσμου εξακολουθεί να είναι στραμμένη στην κρίση της νόσου COVID-19, οι φετινοί εορτασμοί είναι εύλογα διαφορετικοί.

Ο χρόνος που περάσαμε σε απομόνωση μας έκαναν να αισθανόμαστε ότι ποτέ δεν ήταν σημαντικότερο να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.

Ακόμα και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που πολλοί από εμάς διατηρούν τη φυσική αποστασιοποίηση, αυτή η σημαντική ημέρα μας υπενθυμίζει όσα μας φέρνουν κοντά.

Οι ωκεανοί μας συνδέουν. Μας δίνουν ζωή. Μας εμπνέουν. Μας επιτρέπουν να αναπνέουμε. Πάνω από το 50% του οξυγόνου που παράγεται στη Γη προέρχεται από φυτικούς μικροοργανισμούς (φυτοπλαγκτόν) που ζουν στους ωκεανούς μας.

Χάρη σε αυτούς, ο ωκεανός αποτελεί το Γαλάζιο Πνεύμονα του πλανήτη μας. Αυτή η λεπτή διαδικασία είναι ένα ευαίσθητο φαινόμενο που συμβαίνει μόνον όταν υπάρχουν οι ιδανικές συνθήκες. Σήμερα, λόγω των περιβαλλοντικών αλλαγών, της ρύπανσης από πλαστικό στους ωκεανούς και της κλιματικής αλλαγής, το μέλλον αυτού του ευαίσθητου φαινομένου είναι αβέβαιο.

Από το 2012, το πρόγραμμα Water Lovers της Biotherm επιδιώκει να αυξάνει την ενημέρωση των καταναλωτών για την προστασία των ωκεανών και την απειλή της πλαστικής ρύπανσης.

«Ξέρουμε ότι ορισμένοι καταναλωτές αισθάνονται πίεση όταν αρχίζουν να ασχολούνται περισσότερο με το θέμα της βιωσιμότητας: «όσο περισσότερα κάνω, τόσο λιγότερο αισθάνομαι ότι κάνω αρκετά», λέει ο Giulio Bergamaschi, Global Brand President της Biotherm.

«Είναι φυσιολογικό να αισθανόμαστε άβολα και να θέλουμε να κάνουμε περισσότερα. Ως μάρκα, ως άτομα, όλοι στην Biotherm αισθανόμαστε το ίδιο. Ως μάρκα, ξεκινήσαμε το ταξίδι μας προς τη βιωσιμότητα έχοντας τον στόχο να επιτύχουμε μηδενική επίπτωση στο νερό έως το 2025. Το σημαντικό είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι κανείς από εμάς δεν πρέπει να κάνει αυτό το ταξίδι μόνος του. Είμαστε όλοι κομμάτι της κοινότητας του Water Lovers κι έχουμε δεσμευτεί να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους ωκεανούς μας.»

Φέτος, η Biotherm συνεργάζεται με καλλιτέχνες, ακτιβιστές και άλλους Water Lovers, προκειμένου να ενημερώσει περισσότερους ανθρώπους για τις επιπτώσεις της πλαστικής ρύπανσης των ωκεανών και τον ρόλο που παίζει το φυτοπλαγκτόν στο να αποτελούν οι ωκεανοί το Γαλάζιο Πνεύμονα του πλανήτη μας. Η μάρκα δημοσιεύει δύο σύντομες ταινίες – το Into the Depths με πρωταγωνιστές τους Théo Curin και Guillaume Néry και το Breathing the Ocean με την Julie Gautier και μουσική του παραγωγού Molécule – που αποδεικνύουν ότι η τέχνη μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό καταλύτη στον ακτιβισμό.

Το εγχείρημα μοιάζει ακατόρθωτο για να το επιτύχει κανείς μόνος του, αλλά μαζί, μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή.

Υποστηρίζουμε μαζί τον γαλάζιο πνεύμονα

Για το Into the Depths, η Biotherm απευθύνθηκε στον Γάλλο Παραολυμπιονίκη κολυμβητή και παγκόσμιο πρεσβευτή του Water Lovers Théo Curin, για να αυξήσει την ενημέρωση σχετικά με τις απειλές που δημιουργεί η πλαστική ρύπανση των ωκεανών. Στην ταινία, ο νεαρός αθλητής συναντά τον Guillaume Néry, Παγκόσμιο Πρωταθλητή ελεύθερης κατάδυσης και παθιασμένο υπερασπιστή των ωκεανών, για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία κατάδυσης στον υποβρύχιο κόσμο και να εξερευνήσουν όσα κρύβονται κάτω από τα κύματα της βόρειας ακτής της Τενερίφης.

Πέρσι, η Biotherm Homme ξεκίνησε μια συνεργασία με τον Théo που αποτελεί πραγματική πηγή έμπνευσης χάρη στη σκληρή δουλειά, στο πάθος και την αποφασιστικότητά του. Μέσα στο νερό, ο Théo ανακαλύπτει μια νέα πηγή ενέργειας που τον ωθεί να μεγιστοποιεί τις επιδόσεις του. Το πάθος του για το νερό τον καθιστά τον ιδανικό πρεσβευτή του προγράμματος Water Lovers της Biotherm.

Στο Into the Depths, ο Théo και ο Guillaume εξηγούν γιατί είναι επιτακτικό να κάνουμε διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους ωκεανούς μας.

Φανταστείτε ότι είστε σε μια παραλία με μαύρη άμμο και μπαίνετε μέσα στο παγωμένο νερό ατενίζοντας τον ορίζοντα. Γύρω σας αισθάνεστε την παλλόμενη, συγκλονιστική δύναμη της φύσης: κύματα σκάνε στους βράχους, ψάρια κολυμπούν στα ρηχά. Όταν όμως κοιτάζετε πιο προσεκτικά, αυτό που από μακριά φαινόταν πεντακάθαρο είναι γεμάτο πλαστικά απόβλητα. Κανένα σημείο της γης δεν είναι άτρωτο στους κινδύνους που δημιουργεί η πλαστική ρύπανση των ωκεανών.

Η επίπτωση της πλαστικής ρύπανσης στους ωκεανούς είναι κάτι που όλοι «ξέρουμε», αλλά δεν βλέπουμε πάντα μπροστά στα μάτια μας. Όμως όταν η ζημιά παύει να είναι αόρατη, όταν κάνεις μια βουτιά στα βάθη του ωκεανού και βλέπεις πλαστικά μέσα στο νερό, μπορείς πλέον να αδιαφορείς;

Δύο εμβληματικοί αθλητές. Μία αποστολή. Μία έκκληση για δράση.

Into the Depths – Με τους Theo Curin & Guillaume Nery

Φωτογραφία © Julien Samson

Breathing the ocean – Με τους Julie Gautier & molecule

Η ρύπανση των ωκεανών δεν επηρεάζει μόνο τη θαλάσσια ζωή, αλλά έχει αλυσιδωτή επίδραση σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο ωκεανός είναι ο Γαλάζιος Πνεύμονας του πλανήτη μας, καθώς απορροφά τεράστιες ποσότητες CO2 και παράγει οξυγόνο, το οποίο είναι απαραίτητο για τη ζωή στη Γη.

Οποιαδήποτε απειλή για τους ωκεανούς συνιστά απειλή για όλους μας.

Στη σύντομη ταινία Breathing the Ocean, η Biotherm συνεργάζεται με την Julie Gautier, υποβρύχια σκηνοθέτη, χορεύτρια και συγγραφέα, για να παρουσιάσει το φαινόμενο της άνθισης του φυτοπλαγκτόν και να εξηγήσει γιατί αυτή η λεπτή διαδικασία παίζει καθοριστικό ρόλο για όλες τις μορφές ζωής στη Γη. Ο εξειδικευμένος παραγωγός Molecule, που δημιουργεί μουσική από τους ήχους της φύσης, συνέθεσε το μουσικό θέμα της ταινίας.

Πάρτε μια βαθιά αναπνοή. Για αυτή την αναπνοή μπορείτε να ευχαριστείτε τους φυτικούς μικροοργανισμούς, τα λεγόμενα φυτοπλαγκτόν, τους άγνωστους ήρωες των ωκεανών μας. Το φυτοπλαγκτόν εξασφαλίζει το εντυπωσιακό 50% του οξυγόνου που παράγεται στον πλανήτη μας2. Ένας μεμονωμένος φυτικός οργανισμός, που μεταφέρεται από τα ρεύματα του ωκεανού, αποτελεί μέρος ενός μυστικού κόσμου που ξεχειλίζει από ζωή,

είναι αόρατος με γυμνό μάτι και ζει μόνο για λίγες ημέρες. Ωστόσο, οι πληθυσμοί του φυτοπλαγκτόν αναπτύσσονται με ραγδαίο ρυθμό όταν οι συνθήκες είναι σωστές, δημιουργώντας ένα φαινόμενο γνωστό ως «άνθιση».

Αυτές οι ανθίσεις, που φωτίζουν τον ωκεανό, είναι ορατές από το διάστημα, καθώς συγκεντρώνονται τρισεκατομμύρια μικροοργανισμοί που παράγουν ζωογόνο οξυγόνο για τον υπόλοιπο πλανήτη.

Αποτελούν το βασικό στοιχείο που καθιστά τους ωκεανούς το Γαλάζιο Πνεύμονα του πλανήτη μας, καθώς και μια διαρκή υπενθύμιση του ρόλου που παίζουν οι ωκεανοί στη ζωή όλων μας. Από το καλοκαίρι του 2020, η Biotherm αναλαμβάνει μια συνεχή δέσμευση για την προστασία του φυτοπλαγκτόν που είναι τόσο κρίσιμο για την υγεία του πλανήτη μας και μας επιτρέπει να αναπνέουμε. Επειδή μαζί, είμαστε όλοι πιο δυνατοί, όπως το φυτοπλαγκτόν που ανθίζει.

Τώρα, πάρτε άλλη μία αναπνοή και κάντε μια βουτιά.

Waterlover Sun Milk – Μία εμβληματική σύνθεση με ευσυνειδησία προς τους ωκεανούς

Το νερό βρίσκεται στην καρδιά της Biotherm, και η μάρκα εργάζεται εδώ και χρόνια, για να μειώσει το υδάτινο αποτύπωμα των προϊόντων της και να δημιουργήσει συνθέσεις που σέβονται περισσότερο το φυτοπλαγκτόν κι άλλα είδη θαλάσσιας ζωής.

Φέτος, η Biotherm γιόρτασε ένα εξαιρετικό επίτευγμα: τη λήψη της αυστηρής πιστοποίησης από τον οργανισμό Nordic Swan Ecolabel για το προϊόν Waterlover Sun Milk SPF30 και SPF50.

Αυτή η σειρά αντηλιακών, που σχεδιάστηκε για να σέβεται το φυτοπλαγκτόν κι άλλα είδη θαλάσσιας ζωής, σας βοηθά να προστατεύετε την επιδερμίδα σας και, παράλληλα, να σέβεστε περισσότερο τους ωκεανούς και τις θάλασσες.

Ο οργανισμός Nordic Swan Ecolabel αξιολογεί την περιβαλλοντική επίπτωση ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, διασφαλίζοντας ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα πληρούν πολύ αυστηρές περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Το οικολογικό σήμα διευκολύνει τους καταναλωτές στην επιλογή προϊόντων, παρέχοντάς τους ανεξάρτητες, αξιόπιστες οδηγίες και βοηθώντας τους να εντοπίζουν τα προϊόντα με τις καλύτερες περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Σε ό,τι αφορά τις μάρκες, αποτελεί ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς στο θέμα της βιωσιμότητας κι ένα ισχυρό εργαλείο για διαφανή επικοινωνία. Το νέο γαλάκτωμα Waterlover Sun Milk πληροί ένα από τα αυστηρότερα πρότυπα οικολογικής πιστοποίησης για τα αντηλιακά προϊόντα, προσφέροντας παράλληλα κορυφαία προστασία από τις ακτίνες UVA & UVB. Χάρη στη σύνθεση με 97%4 βιοδιασπώμενη βάση, το προϊόν έχει σχεδιαστεί, για να ελαχιστοποιεί την επίπτωσή του στο νερό και την υδάτινη ζωή.

Οι δεσμεύσεις της Biotherm υπερβαίνουν τις συνθέσεις της. Για να υποστηρίζει τη δέσμευση της μάρκας να μειώνει τη χρήση παρθένου πλαστικού και να ελαχιστοποιεί τα μη ανακυκλώσιμα πλαστικά απόβλητα, το μπουκάλι του πιστοποιημένου με οικολογικό σήμα Waterlover Sun Milk κατασκευάζεται από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό και είναι ανακυκλώσιμο. Σε μια προσπάθεια καλύτερης προσέγγισης των καταναλωτών και μεγαλύτερης διαφάνειας, η συσκευασία ευαισθητοποιεί και ενημερώνει πλέον τους χρήστες, περιλαμβάνοντας οδηγίες διαλογής για όλα τα μέρη της.

Πιστοποιημένο με οικολογικό σήμα. Φιλικό προς το περιβάλλον. Έτοιμο για το καλοκαίρι.

Η επανάσταση ξεκινά εκ των έσω

Εκτός από τη συνεργασία με κορυφαίες ΜΚΟ, όπως οι Mission Blue, Tara Ocean Foundation και Surfrider Foundation Europe, αναπόσπαστο κομμάτι της συνεχούς περιβαλλοντικής αποστολής της Biotherm είναι η ανάπτυξη βιώσιμης κυκλικής οικονομίας με τους καταναλωτές της μάρκας, μειώνοντας έτσι τα πλαστικά απόβλητα που θα μπορούσαν να μολύνουν τελικά τους υδάτινους πόρους του πλανήτη μας. Σύμφωνα με το ίδρυμα Ellen MacArthur Foundation, μια κυκλική οικονομία βασίζεται

στην εξάλειψη των αποβλήτων και της ρύπανσης στην επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και των υλικών και στην αναγέννηση των φυσικών συστημάτων.

«Η φιλοσοφία του προγράμματος Water Lovers μας παροτρύνει να κάνουμε μια ενδοσκόπηση. Κάνουμε τα κρίσιμα βήματα που απαιτούνται για να δημιουργηθεί μια κυκλική οικονομία χωρίς αποκλεισμούς στον κλάδο της ομορφιάς, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον προορισμό μας», εξηγεί ο Bergamaschi. «Το όραμά μας για τη μάρκα Biotherm είναι να έχει μηδενική αρνητική επίπτωση στο νερό έως το 2025. Βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες μας, για να διασφαλίζουμε ότι σεβόμαστε περισσότερο τους ωκεανούς μας, από τη βελτίωση των συνθέσεων και των υλικών μας μέχρι τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων μας, ώστε να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα στο νερό και την υδάτινη ζωή.»

Πέρσι, την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών, η Biotherm δεσμεύτηκε να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλαστικών της κι άρχισε να χρησιμοποιεί μη ορυκτές πρώτες ύλες για όλες τις νέες συσκευασίες από πλαστικό:

• Το 2020, όλες οι συσκευασίες PET θα κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένο PET.

• Έως το 2023, η μάρκα θα διασφαλίσει ότι όλα τα προϊόντα της κατασκευάζονται με τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό και θα αρχίσει να χρησιμοποιεί πλαστικό βιολογικής ανακύκλωσης (ενζυμική διαδικασία ανακύκλωσης).

• Το 2025, η Biotherm θα έχει εξαλείψει κατά 80% τις ορυκτές πρώτες ύλες από τη συνολική κατανάλωση πλαστικού της μάρκας και, για να προωθήσει μια κυκλική οικονομία για τα πλαστικά, δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι, έως 2025, 100% των πλαστικών συσκευασιών της θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμες, ανακυκλώσιμες ή θα δέχονται ανταλλακτικό.

«Πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα – και θα το πράξουμε», λέει ο Bergamaschi. «Ελπίζουμε ότι θα εμπνεύσουμε κι άλλους μεγάλους παίκτες στον κλάδο των καλλυντικών να σταθούν στο πλευρό μας.»

Συνεργασία για κυκλική οικονομία

Εκτός από τη συνεργασία με κορυφαίες ΜΚΟ, όπως οι Mission Blue, Tara Ocean Foundation και Surfrider Foundation Europe, αναπόσπαστο κομμάτι της συνεχούς περιβαλλοντικής αποστολής της Biotherm είναι η ανάπτυξη βιώσιμης κυκλικής οικονομίας με τους καταναλωτές της μάρκας,

μειώνοντας έτσι τα πλαστικά απόβλητα που θα μπορούσαν να μολύνουν τελικά τους υδάτινους πόρους του πλανήτη μας. Σύμφωνα με το ίδρυμα Ellen MacArthur Foundation, μια κυκλική οικονομία βασίζεται

στην εξάλειψη των αποβλήτων και της ρύπανσης στην επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και των υλικών και στην αναγέννηση των φυσικών συστημάτων.

«Η φιλοσοφία του προγράμματος Water Lovers μας παροτρύνει να κάνουμε μια ενδοσκόπηση. Κάνουμε τα κρίσιμα βήματα που απαιτούνται για να δημιουργηθεί μια κυκλική οικονομία χωρίς αποκλεισμούς στον κλάδο της ομορφιάς, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον προορισμό μας», εξηγεί ο Bergamaschi. «Το όραμά μας για τη μάρκα Biotherm είναι να έχει μηδενική αρνητική επίπτωση στο νερό έως το 2025. Βελτιώνουμε συνεχώς τις διαδικασίες μας, για να διασφαλίζουμε ότι σεβόμαστε περισσότερο τους ωκεανούς μας, από τη βελτίωση των συνθέσεων και των υλικών μας μέχρι τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων μας, ώστε να ελαχιστοποιούμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα στο νερό και την υδάτινη ζωή.»

Πέρσι, την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών, η Biotherm δεσμεύτηκε να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλαστικών της κι άρχισε να χρησιμοποιεί μη ορυκτές πρώτες ύλες για όλες τις νέες συσκευασίες από πλαστικό:

• Το 2020, όλες οι συσκευασίες PET θα κατασκευάζονται από 100% ανακυκλωμένο PET.

• Έως το 2023, η μάρκα θα διασφαλίσει ότι όλα τα προϊόντα της κατασκευάζονται με τουλάχιστον 50% ανακυκλωμένο πλαστικό και θα αρχίσει να χρησιμοποιεί πλαστικό βιολογικής ανακύκλωσης (ενζυμική διαδικασία ανακύκλωσης).

• Το 2025, η Biotherm θα έχει εξαλείψει κατά 80% τις ορυκτές πρώτες ύλες από τη συνολική κατανάλωση πλαστικού της μάρκας και, για να προωθήσει μια κυκλική οικονομία για τα πλαστικά, δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι, έως 2025, 100% των πλαστικών συσκευασιών της θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμες, ανακυκλώσιμες ή θα δέχονται ανταλλακτικό.

«Πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα – και θα το πράξουμε», λέει ο Bergamaschi. «Ελπίζουμε ότι θα εμπνεύσουμε κι άλλους μεγάλους παίκτες στον κλάδο των καλλυντικών να σταθούν στο πλευρό μας.»