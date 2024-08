Ο τέταρτος κύκλος της πρωτότυπης σειράς «Only Μurders in the Βuilding» είναι διαθέσιμος στο Disney+

Ο τέταρτος κύκλος της βραβευμένης με Emmy, πρωτότυπης, κωμικής σειράς «Only Murders In The Building» από την 20th Television, με πρωταγωνιστές τους Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez, είναι τώρα διαθέσιμος στην Ελλάδα, αποκλειστικά στο Disney+. Περισσότερα στο www.disneyplus.com

Στον τέταρτο κύκλο του «Only Murders in the Building», η ερασιτεχνική podcasting τριάδα, παλεύει με τα συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν στο φινάλε του τρίτου κύκλου, γύρω απο την κασκαντέρ και φίλη του Τσαρλς (Steve Martin), Σαζ Πατάκι (Jane Lynch). Ενώ συνεχίζουν να αναρωτιούνται εάν η Σαζ ή ο Τσαρλς ήταν το υποψήφιο θύμα, η έρευνά τους, τους οδηγεί στο Λος Άντζελες, όπου ένα στούντιο του Χόλιγουντ, ετοιμάζει μια ταινία για το podcast «Only Murders». Καθώς ο Τσαρλς, ο Όλιβερ (Martin Short) και η Μέιμπελ (Selena Gomez), επιστρέφουν στη Νέα Υόρκη, ξεκινούν ένα ακόμη πιο επικό ταξίδι, διασχίζοντας τον προαύλιο χώρο του Arconia, για να ξεδιπλώσουν τα καλά κρυμμένα και διεστραμμένα μυστικά της ζωής των ενοίκων.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν επίσης οι Michael Cyril Creighton, με special guest stars τους Meryl Streep, Da’Vine Joy Randolph, Eugene Levy, Eva Longoria, Zach Galifianakis, Molly Shannon, Kumail Nanjiani, Melissa McCarthy και Richard Kind.

Η πρωτότυπη σειρά «Only Murders in the Building» είναι μια συνδημιουργία των Steve Martin και John Hoffman (Grace & Frankie, Looking), οι οποίοι είναι και σεναριογράφοι. Οι Martin και Hoffman είναι επίσης συμπαραγωγοί μαζί με τους Martin Short, Selena Gomez, τον δημιουργό της σειράς «This Is Us» Dan Fogelman και τον Jess Rosenthal. Η σειρά είναι μια παραγωγή της 20th Television, των Disney Television Studios.

Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό Πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Το Disney+ προσφέρει έναν συνεχώς αυξανόμενο κατάλογο περιεχομένου που καλύπτει τα πάντα, από ντοκιμαντέρ μέχρι βραβευμένες ταινίες και σειρές και από κωμωδίες μέχρι κλασικά κινούμενα σχέδια. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν τα πάντα, από τον τελευταίο κύκλο της σειράς «The Kardashians», έως το «Grey’s Anatomy» και το «The Bear», παραγωγής FX.