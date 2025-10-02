Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό! Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Σώτη Τριανταφύλλου

Το τυφλό γουρούνι στη δεύτερη οδό/ Πατάκης

Πέμπτη 02/10 και ώρα 19:00 | Αίθουσα Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Πατάκη σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Σώτης Τριανταφύλλου, «Το Τυφλό Γουρούνι στη Δεύτερη οδό», την Πέμπτη 02/10 στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Αποφάσισα να γράψω το Τυφλό γουρούνι στη Δεύτερη οδό όταν διάβασα τα αποµνηµονεύµατα του θείου Λη, που εκδόθηκαν στα ρωσικά το 1963. Στο βιβλίο µε τίτλο Αριστερή πλευρίτιδα: αναµνήσεις ενός Αµερικανού Κόκκινου, που θα µπορούσε να έχει υπότιτλο «Το ροµάντζο του αµερικανικού κοµµουνισµού» ή κάτι παρόµοιο, ο Λη Φίλιπς, πρώην Ηλίας Φιλιππόπουλος, αφηγείται τη ζωή του από το 1918, όταν πήρε το καράβι για την Αµερική, µέχρι το 1961, όταν εγκατέλειψε το Μέµφις του Τεννεσσί για να εγκατασταθεί στη λατρεµένη του Μόσχα.

Έγραφα λίγες σελίδες κάθε βράδυ στη διαδροµή προς την Καλιφόρνια, όπου πήγα να συναντήσω τον αδερφό µου τον Πάντυ, κι έπειτα στη Μοντάνα, όπου ταξίδεψα µόνο και µόνο για να δω πώς είναι η Μέρυ Κέυ είκοσι χρόνια αργότερα. Το χειρόγραφο, τριακόσιες είκοσι σελίδες γραµµένες στη γραφοµηχανή, µε τις µουτζούρες και τα σβησίµατα, το είχα βάλει στο ντουλαπάκι του στέισον βάγκον ανάµεσα σε διάφορα µικροαντικείµενα: έναν φακό, ένα ζευγάρι µάλλινα γάντια, την άδεια του αυτοκινήτου και δυο κλήσεις της τροχαίας για υπερβολική ταχύτητα. Και θα το ξεχνούσα εκεί αν δεν πήγαινα επιστρέφοντας στο Μέµφις, στη µάντρα του Χάρρυ Γουάιτ για να ανταλλάξω το στέισον βάγκον µε ένα παλιό Όλντσµοµπιλ. Κανείς δεν µου ζήτησε να αφηγηθώ την ιστορία των Φίλιπς και της πόλης µας, του Μέµφις του Τεννεσσί.

Κανείς δεν µου ζήτησε να µην την αφηγηθώ. Έτσι, αφηγήθηκα αυτή την αληθινή ιστορία που είναι γεµάτη ψέµατα.

Πελαγία Δημητρακοπούλου

Επένδυσε για να μην τελειώσουν ποτέ τα όνειρα/ iwrite

Παρασκευή 03/10 και ώρα 19:00 | Αίθουσα Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις iwrite σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Πελαγίας Δημητρακοπούλου, «Επένδυσε για να μην τελειώσουν ποτέ τα όνειρα», την Παρασκευή 03/10 στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

«Για ποιό λόγο πρέπει ένας αναγνώστης να αγοράσει αυτό το βιβλίο;

Μα για να γίνει ο τίτλος πράξη, θα απαντήσω εγώ. «Και είναι εφικτό κάτι τέτοιο; Μα έχω ακούσει ότι πολλοί άνθρωποι, καταστράφηκαν οικονοµικά από το χρηµατιστήριο το 1999», θα σκεφτεί ο κάθε λογικός αναγνώστης. Και τότε εγώ θα αποκριθώ, πως ναι είναι αλήθεια, αλλά συνέβη στους επενδυτές γιατί δεν τους είχε πει κάποιος: ενηµερώσου, πειθάρχησε και δούλεψε πάνω στην ατοµική σου επιχείρηση µε τίτλο «Ενασχόληση µε το χρηµατιστήριο». Δεν τους είχε εξηγήσει κανείς τους όρους που χρησιµοποιούν οι επαγγελµατίες του χώρου, όχι µε την ξύλινη εκδοχή ενός λεξικού, αλλά µε τρόπο που να καταλαβαίνει και ο πιο άπειρος επενδυτής την κάθε έννοια.

Χριστίνα Γαβρίλη

Με τα δικά σου Φτερά/ Memento

Σάββατο 04/10 και ώρα 11:30 | Αίθουσα Public Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Memento σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Χριστίνας Γαβρίλη, «Με τα δικά σου Φτερά», το Σάββατο 04/10 στις 11:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Πώς αποχαιρετά μια μαμά το μικρό της αστέρι, όταν εκείνο τεντώνει για πρώτη φορά τις φτερούγες του προς τον κόσμο; Σε αυτό το τρυφερό και ποιητικό βιβλίο, η ψυχή της μητέρας συνομιλεί με την καρδιά του παιδιού, σε μια αφήγηση γεμάτη χιούμορ, ενσυναίσθηση και αγάπη. Με δύο παράλληλες φωνές —της μαμάς και του παιδιού— ξεδιπλώνεται καρέ-καρέ η πρώτη μεγάλη δοκιμασία αποχωρισμού: η αρχή του σχολείου. Ιδανικό για να διαβαστεί αγκαλιά, αυτό το βιβλίο δεν απευθύνεται μόνο στα παιδιά, αλλά και στους γονείς που πασχίζουν να βρουν την ισορροπία ανάμεσα στο «κρατώ» και το «αφήνω».

Ένα βιβλίο-γέφυρα για εκείνες τις δύσκολες, αλλά και μαγικές πρώτες μέρες. Για να γίνει το άφημα… απογείωση!

Βασίλης Κασκαρέλης

Η ελληνική τέλεια καταιγίδα και τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2004-2013/ Μεταίχμιο

Δευτέρα 06/10 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Μεταίχμιο σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Βασίλη Κασκαρέλη, «Η ελληνική τέλεια καταιγίδα και τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2004-2013», τη Δευτέρα 06/10 στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Όλα όσα έζησα από πρώτο χέρι, κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο ΝΑΤΟ (2000-2004), και περιέγραψα στο σχετικό βιβλίο μου (Η τέλεια καταιγίδα, Μεταίχμιο 2017), είχαν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Τότε δεν φανταζόμουν ότι τέσσερα πέντε χρόνια αργότερα θα ξαναζούσα από κοντά το ίδιο φαινόμενο, που αυτή τη φορά θα χτυπούσε αλύπητα τη χώρα μας. Ήταν η «Τέλεια Καταιγίδα» της Ελλάδας. Οι κυβερνήσεις εκείνης της εποχής, όπως και οι προηγούμενες, εφησύχαζαν και απολάμβαναν τη νηνεμία και την καλοκαιρία που προηγήθηκε της καταιγίδας η οποία θα σάρωνε την Ελλάδα και θα άλλαζε όλο το πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικό σκηνικό για πάνω από μία δεκαετία. Δυστυχώς, όμως, όπως και στην περίπτωση της διεθνούς «Τέλειας Καταιγίδας», ο τρόπος σκέψης των κυβερνώντων, των πολιτικών και, κατ’ επέκταση, των απλών πολιτών άλλαξε λίγο και με αργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα τα γνωστά φαινόμενα που αναπαράγονται και σήμερα.

Σ’ αυτό το βιβλίο αφηγούμαι τα γεγονότα της ελληνικής τέλειας καταιγίδας που έζησα κατά τη διάρκεια των θητειών μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2004-2009), στην Ουάσιγκτον (2009-2012) και ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών (2012-2013).

Άννας Κονταράτου-Βασδέκη

Αξίζεις Περισσότερα!/ Key Books

Πέμπτη 09/10 και ώρα 19:00 | Αίθουσα Public Συντάγματος

Τα Public και η Key Books σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Άννας Κονταράτου-Βασδέκη, «Αξίζεις Περισσότερα!», την Πέμπτη 09/10 στις 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Public Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Αξίζεις περισσότερα. Και μπορείς να τα έχεις!

H Άννα Κονταράτου γίνεται συνοδοιπόρος σου σε μια ειλικρινή, πρακτική και βαθιά ανθρώπινη διαδρομή αλλαγής. Και σου ψιθυρίζει μια αλήθεια που ίσως έχει ξεχαστεί: αξίζεις περισσότερα. Όχι μόνο πράγματα – αλλά και περισσότερη ελευθερία, σύνδεση και χαρά.

Αυτό το βιβλίο δεν υπόσχεται θαύματα. Σου προσφέρει όμως 20 κεφάλαια – κλειδιά για να ανοίξεις πόρτες που ίσως κρατούσες κλειστές. Μέσα από μια σειρά στοχευμένων πρακτικών, μια πληθώρα ασκήσεων και ισχυρές δόσεις παρακίνησης και έμπνευσης θα σε βοηθήσει να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου!

Ένα βιβλίο – καθρέφτης που σου δείχνει πού είσαι – και ένας χάρτης που δείχνει που μπορείς να πας.

Μην περιμένεις τις τέλειες συνθήκες για να ξεκινήσεις. Χρειάζεται απλώς να κάνεις το πρώτο βήμα. Και αυτό το βιβλίο σε βοηθά να καταφέρεις πολύ περισσότερα από αυτό!

Άννα Πουνσέτ

Μονοκερούπολη/ Μεταίχμιο

Παρασκευή 10/10 και ώρα 19:00 | Public Golden Hall

Τα Public, το Ινστιτούτο Θερβάντες και οι εκδόσεις Μεταίχμιο προσκαλούν τους μικρούς τους φίλους σε μια ξεχωριστή εκδήλωση και συνάντηση γνωριμίας με την Ισπανίδα συγγραφέα Άννα Πουνσέτ και την Ισπανίδα εικονογράφο Ντιάνα Βιθέδο, τις δύο δημιουργούς της μπεστ σέλερ σειράς «Μονοκερούπολη», την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στο Public Golden Hall.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Αν θέλεις να ζήσεις έστω για λίγη ώρα σε μια πόλη σαν τη Μονοκερούπολη, όπου τα λεωφορεία, αντί για ρόδες, έχουν φτερά και που, αν κοιτάξεις στον ουρανό, δε θα δεις μόνο πουλιά, αλλά και μονόκερους, τότε δεν πρέπει να χάσεις αυτή την εκδήλωση. Ένα βιβλίο-γέφυρα για εκείνες τις δύσκολες, αλλά και μαγικές πρώτες μέρες. Για να γίνει το άφημα… απογείωση!

Γιατί εδώ παρέα με την Ισπανίδα συγγραφέα Άννα Πουνσέτ και την Ισπανίδα εικονογράφο Ντιάνα Βιθέδο θα συναντήσεις αληθινούς μονόκερους και θα μάθεις πώς ζωντάνεψε ο μαγικός αυτός κόσμος στις σελίδες των αγαπημένων σου βιβλίων.

Μαζί μας θα είναι και η Αντωνία Βέλλιου, αφηγήτρια, μουσειοπαιδαγωγός & NLP σύμβουλος, για να μας βοηθήσει να φωτίσουμε τη δύναμη του «μπορώ» και να φωνάξουμε όλοι μαζί δυνατά στο τέλος «Πίστεψε στον εαυτό σου», όπως φωνάζουν στην Κλαυδία οι φίλοι της λίγο πριν πετάξει με τον μονόκερό της.

Φέρε μαζί τη φαντασία και τη δημιουργικότητά σου γιατί μια μικρή έκπληξη σε περιμένει.

Μην το χάσεις! Πες το και στην παρέα σου!

Με ταυτόχρονη διερμηνεία από τα ισπανικά στα ελληνικά.

Γιάννης Αθανασόπουλος

Ψυχή μου μεγάλη/ Ψυχογιός

Δευτέρα 13/10 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος

Τα Public και οι εκδόσεις Ψυχογιός σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιάννη Αθανασόπουλου, «Ψυχή μου μεγάλη», τη Δευτέρα 13/10 στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Δεν ήθελα να σ’ τα πω όλα.

Ίσως γιατί φοβόμουν πως, αν τα πω, θα μείνουν εκεί.

Αιώνια. Ακίνητα. Τρομακτικά.

Κι εγώ θα αναγκαστώ να ζήσω μαζί τους.

Μα κατάλαβα πως, ό,τι αφήνεις ανείπωτο, θα καρτερεί πάντοτε να το αγκαλιάσεις.

Το «Ψυχή μου μεγάλη» είναι το σώμα που κουβάλησε τη μνήμη. Είναι η αλήθεια χωρίς προστασίες. Ένα ταξίδι μέσα στη βία, στο ψέμα, στο τραύμα και στην ντροπή. Ένα ταξίδι από τα βάθη της κόλασης στα ύψη του παραδείσου.

Ο Γιάννης Αθανασόπουλος γίνεται ξανά παιδί και μιλά για την ψυχή όλων μας στη μεγαλύτερη προσωπική του εξομολόγηση.

Γίργκεν Μπανσέρους

Μια υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλουζ / Μεταίχμιο

Τρίτη 14/10 και ώρα 19:00 | Public Σερρών

Τα Public και οι εκδόσεις Μεταίχμιο προσκαλούν τους μικρούς τους φίλους σε μια ξεχωριστή εκδήλωση και συνάντηση γνωριμίας με τον Γερμανό συγγραφέα Γίργκεν Μπανσέρους της μπεστ σέλερ σειράς «Μια υπόθεση για τον ντετέκτιβ Κλουζ», την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στο Public Σερρών.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Ο ντετέκτιβ Κλουζ δεν χρειάζεται συστάσεις! Είναι ο μεγαλύτερος μικρός ντετέκτιβ όλων των εποχών που μπλέκεται διαρκώς σε νέες περιπέτειες και καλείται να εξιχνιάσει τα πιο δύσκολα μυστήρια.

Αν λοιπόν είσαι και εσύ από τους μεγάλους θαυμαστές του ντετέκτιβ Κλουζ και δεν έχεις αφήσει υπόθεση για υπόθεση αδιάβαστη, σου αρέσουν τα μυστήρια και οι γρίφοι, ο συγγραφέας της σειράς Γίργκεν Μπανσέρους και φυσικά ο ακαταμάχητος Κλουζ σε περιμένουν για να σου αποκαλύψουν όσα δεν γνώριζες μέχρι σήμερα.

Απαραίτητες αποσκευές για το ταξίδι σου; Παρατηρητικότητα, καλή μνήμη, ένστικτο, φαντασία και πάνω απ’ όλα διάθεση για παιχνίδι!

Σε περιμένουμε!

Με ταυτόχρονη διερμηνεία από τα γερμανικά στα ελληνικά.

