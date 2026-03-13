Κάθε χρόνο τα Όσκαρ παρουσιάζονται ως η απόλυτη γιορτή του κινηματογράφου. Είναι η στιγμή που η βιομηχανία αποφασίζει ποιες ταινίες αξίζουν να μπουν στο πάνθεον της ιστορίας. Ωστόσο η αλήθεια είναι πως η Ακαδημία δεν πέφτει πάντα μέσα. Στην πραγματικότητα, αρκετές από τις πιο εμβληματικές ταινίες όλων των εποχών δεν κέρδισαν ποτέ το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Κάποιες έχασαν από πιο «ασφαλείς» επιλογές της εποχής τους, άλλες δεν ήταν έτοιμο το κοινό να τις καταλάβει. Με τα χρόνια όμως, η ιστορία του σινεμά φαίνεται να τις δικαιώνει. Ακολουθούν 10 χαρακτηριστικές περιπτώσεις ταινιών που προτάθηκαν για Όσκαρ αλλά τελικά έφυγαν από την τελετή χωρίς το μεγάλο βραβείο, παρότι σήμερα θεωρούνται αριστουργήματα.

Citizen Kane (1941)

Η ταινία του Orson Welles θεωρείται από πολλούς η σημαντικότερη στην ιστορία του κινηματογράφου. Με πρωτοποριακή σκηνοθεσία και αφηγηματικές τεχνικές που επηρέασαν γενιές δημιουργών, το Citizen Kane άλλαξε τον τρόπο που γυρίζονται οι ταινίες. Παρόλα αυτά, στα Όσκαρ ηττήθηκε από το How Green Was My Valley.

Taxi Driver (1976)

Το σκοτεινό ψυχολογικό δράμα του Martin Scorsese με τον Robert De Niro στον ρόλο του μοναχικού Travis Bickle έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά πορτρέτα της αστικής αποξένωσης. Στα Όσκαρ όμως το μεγάλο βραβείο πήγε στο Rocky.

Apocalypse Now (1979)

Η επική πολεμική ταινία του Francis Ford Coppola θεωρείται μία από τις πιο δυνατές κινηματογραφικές απεικονίσεις του πολέμου στο Βιετνάμ. Παρά τη μεγάλη επιρροή της όμως, το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας κέρδισε το Kramer vs. Kramer.

Raging Bull (1980)

Το ασπρόμαυρο δράμα του Martin Scorsese για τη ζωή του μποξέρ Jake LaMotta είναι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρισμένα φιλμ της δεκαετίας του ’80. Ωστόσο η Ακαδημία προτίμησε το Ordinary People.

E.T. the Extra-Terrestrial (1982)

Η ταινία του Steven Spielberg έγινε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά φαινόμενα της δεκαετίας του ’80 και μία από τις πιο αγαπημένες οικογενειακές ταινίες όλων των εποχών. Παρόλα αυτά το Όσκαρ πήγε στο Gandhi.

Goodfellas (1990)

Το γκανγκστερικό αριστούργημα του Martin Scorsese άλλαξε τον τρόπο που παρουσιάζονται οι ιστορίες της μαφίας στο σινεμά. Παρότι σήμερα θεωρείται σημείο αναφοράς για το είδος, τότε έχασε από το Dances with Wolves.

Pulp Fiction (1994)

Η ταινία του Quentin Tarantino ανανέωσε πλήρως την κινηματογραφική αφήγηση με μη γραμμική δομή και αξέχαστους διαλόγους. Παρόλα αυτά, το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας κατέληξε στο Forrest Gump.

The Shawshank Redemption (1994)

Η συγκινητική ιστορία ελπίδας και φιλίας του Frank Darabont θεωρείται σήμερα μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες παγκοσμίως. Παρότι είχε επτά υποψηφιότητες για Όσκαρ, δεν κέρδισε κανένα.

Saving Private Ryan (1998)

Η πολεμική ταινία του Steven Spielberg με τον Tom Hanks άλλαξε τον τρόπο που απεικονίζεται ο πόλεμος στη μεγάλη οθόνη. Ωστόσο το Όσκαρ πήγε τελικά στο Shakespeare in Love.

The Social Network (2010)

Η ταινία του David Fincher για τη δημιουργία του Facebook θεωρείται από πολλούς μία από τις σημαντικότερες ταινίες της σύγχρονης εποχής. Παρ’ όλα αυτά, το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας πήγε στο The King’s Speech.

Τέλος, τα Όσκαρ συχνά αντικατοπτρίζουν το κλίμα μιας εποχής. Μερικές φορές όμως το πραγματικό βάρος μιας ταινίας φαίνεται μόνο με το πέρασμα των χρόνων. Και τότε είναι που οι «χαμένες» υποψηφιότητες μετατρέπονται σε θρύλους του κινηματογράφου. Ίσως τελικά το σημαντικότερο βραβείο για μια ταινία να μην είναι το αγαλματίδιο της Ακαδημίας, αλλά το γεγονός ότι συνεχίζει να συζητιέται, να εμπνέει και να βλέπεται δεκαετίες αργότερα. Γιατί εκεί είναι που κρίνεται πραγματικά η αξία της.