Σήμερα κυκλοφορεί το ετήσιο τεύχος του ESPN, το περίφημο Body Issue, όπου ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλητισμού στήθηκαν μπροστά στο φακό αποκαλύπτοντας τη γυμνή αλήθεια. Για 9η χρονιά οι αθλητές δείχνουν πως δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ποζάρουν δίχως την αθλητική περιβολή τους και να δείξουν την ομορφιά του γυμνασμένου σώματος.

23 αθλητές πέταξαν τα ρούχα τους και οι φωτογραφίες που προέκυψαν είναι εντυπωσιακές. Στο τεύχος θα βρει κανείς από τους αθλητές του αμερικάνικου ποδοσφαίρου Julian Edelman, Ezekiel Elliott και Javier Baez, μέχρι την σταρ του τένις Caroline Wozniacki, αλλά και πολλούς Ολυμπιονίκες.

Στο εξώφυλλο του τεύχους είναι ο σταρ του NBA Isaiah Thomas. Δείτε ορισμένα από τα highlights του Body Issue.

Caroline Wozniacki is ready for Wimbledon … and the cover of ESPN’s ninth annual Body Issue. pic.twitter.com/MjpJFCmESE

— ESPN (@espn) June 27, 2017