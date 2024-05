Με επιτυχία στέφθηκε η τελετή απονομής βραβείων και τιμητικών διακρίσεων «Voluntary Action 2024», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Απριλίου 2024 στο Παλιό Αμαξοστάσιο του Ο.ΣΥ., στο πλαίσιο της έβδομης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Εθελοντισμού Voluntary Action.

Η παρουσίαση της απονομής έγινε από την κυρία Αλεξία Κάρκαλου, την υπεύθυνη Skywalker Society, και την κυρία Μαρία Καμάνη, την Community Manager Εθελοντισμού. Οι νικητές των βραβείων αναδείχθηκαν με την πολύτιμη συμβολή της επιτροπής αξιολόγησης, η οποία απαρτιζόταν από τα εξής μέλη:

Ερμίνα Γάκη , Συμβουλευτική Ψυχολόγος (ΜΑ), Διαχείριση Υγείας και Στρες (MSc), Health & Wellness Coach

Σκοπός των βραβείων και των τιμητικών διακρίσεων «Voluntary Action» που διοργανώνει το skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα είναι η βράβευση των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι καθημερινά δίνουν αυθόρμητα ένα κομμάτι του εαυτού τους στην κοινωνία ώστε να εξασφαλίσουν ένα ομορφότερο μέλλον για εκείνους που το έχουν ανάγκη.

Απονεμήθηκαν οι ακόλουθες τιμητικές διακρίσεις:

«Skywalker Εθελοντισμός» στην κυρία Ελένη Γαζή, ιδρύτρια και αντιπρόεδρο της ΕΛΙΞ

ιδρύτρια και αντιπρόεδρο της ΕΛΙΞ «Ηγεσία και Διαχείριση Εθελοντών» στη Humanity Greece , την οποία εκπροσώπησαν οι κυρίες Κονδυλίδου και Γογγάκη , εθελόντριες της Humanity Greece.

, την οποία εκπροσώπησαν οι κυρίες και , εθελόντριες της Humanity Greece. «Καινοτόμο Εργαλείο Εθελοντών» στο YouBeHero, το οποίο εκπροσώπησαν ο κύριος Βασίλης Κολίπ, συνιδρυτής του YouBeHero, και η κυρία Ισιδώρα-Δαυιδούλα Μυτιληναίου, η υπεύθυνη Δέουσας Επιμέλειας του YouBeHero.

Η τελετή έκλεισε με την απονομή των ακόλουθων βραβείων:

Χρυσό Βραβείο «Ανθρώπινα Δικαιώματα» στην Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών , την οποία εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Οργανισμού κύριος Σπύρος Φρεμεντίτης

, την οποία εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Οργανισμού κύριος Χρυσό Βραβείο «Εκπαίδευση και Προσωπική Ανάπτυξη» στην Inter Alia Inspiring Social Change, το οποίο παρέλαβαν οι κυρίες Boyka Boneva , συνιδρύτρια της Οργάνωσης, και Ελίνα Ευαγγελοπούλου , η διευθύντρια Επικοινωνίας

το οποίο παρέλαβαν οι κυρίες , συνιδρύτρια της Οργάνωσης, και , η διευθύντρια Επικοινωνίας Χρυσό Βραβείο «Εκπαίδευση και Προσωπική Ανάπτυξη» στην Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης Εθελοντών Αττικής , την οποία εκπροσώπησε ο πρόεδρός της κύριος Γιώργος Κασφίκης

, την οποία εκπροσώπησε ο πρόεδρός της κύριος Αργυρό Βραβείο «Εκπαίδευση και Προσωπική Ανάπτυξη» στη ΜΚΟ «Θεραπεύω» , την οποία εκπροσώπησε η ιδρύτριά της, η κυρία Αγγελική Κοσκερίδου

, την οποία εκπροσώπησε η ιδρύτριά της, η κυρία Αργυρό Βραβείο «Εκπαίδευση και Προσωπική Ανάπτυξη» στη Young Volunteers in Action, το οποίο παρέλαβαν η κυρία Αναστασία Ιωαννίδη , ιδρύτρια και συντονίστρια του φορέα, και ο κύριος Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης , εκπαιδευτής

το οποίο παρέλαβαν η κυρία , ιδρύτρια και συντονίστρια του φορέα, και ο κύριος , εκπαιδευτής Χρυσό Βραβείο «Παιδί & Οικογένεια» στον Σύλλογο Προστασίας Παιδιών «Βενιαμίν» , τον οποίο εκπροσώπησαν ο κύριος Αριστείδης Πετρίδης , ο πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία Χρυσούλα Βεργίδου , γραμματέας, και η κυρία Ελένη Τζάγκα , ταμίας

, τον οποίο εκπροσώπησαν ο κύριος , ο πρόεδρος του Συλλόγου, η κυρία , γραμματέας, και η κυρία , ταμίας Αργυρό Βραβείο «Παιδί & Οικογένεια» στην ομάδα asxolisou.gr , την οποία εκπροσώπησαν ο κύριος Αλέξανδρος Κρεμέζης και ο κύριος Χρήστος Γιαννακάκος , συνιδρυτές της ομάδας

, την οποία εκπροσώπησαν ο κύριος και ο κύριος , συνιδρυτές της ομάδας Χρυσό Βραβείο «Πολιτική Προστασία» στη Lifeguard Hellas το οποίο παρέλαβαν η κυρία Μαρία Μπικώφ και ο κύριος Σπύρος Μητριτσάκη , συνιδρυτές της ομάδας και καθηγητές Φυσικής Αγωγής

το οποίο παρέλαβαν η κυρία και ο κύριος , συνιδρυτές της ομάδας και καθηγητές Φυσικής Αγωγής Χρυσό Βραβείο «Πολιτική Προστασία» στην Ομάδα Διάσωσης ΔΕΛΤΑ , την οποία εκπροσώπησε ο πρόεδρός της, ο κύριος Αριστοτέλης Μηλιαράς

, την οποία εκπροσώπησε ο πρόεδρός της, ο κύριος Χρυσό Βραβείο «Πρόνοια για Ευάλωτες Ομάδες» στην ομάδα Βοήθησε τον Πλησίον σου , την οποία εκπροσώπησαν ο κύριος Φελίπε Σαντιάγκο Χουάρεζ Ρέγιες , ο ιδρυτής της ομάδας, και η κυρία Έφη Σαμανίδου , η υπεύθυνη Διαχείρισης και Επικοινωνίας

, την οποία εκπροσώπησαν ο κύριος , ο ιδρυτής της ομάδας, και η κυρία , η υπεύθυνη Διαχείρισης και Επικοινωνίας Χρυσό Βραβείο «Πρόνοια για Ευάλωτες Ομάδες» στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό , το οποίο παρέλαβαν ο κύριος Γεώργιος Σκούμας , ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και ο κύριος Κωνσταντίνος Γαβριηλίδης , ο υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας

, το οποίο παρέλαβαν ο κύριος , ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και ο κύριος , ο υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας Χρυσό Βραβείο «Πρόνοια για Ευάλωτες Ομάδες» στην Immortaliting , την οποία εκπροσώπησαν η ιδρύτριά της κυρία Βασιλική Αράλη , και ο κύριος Στέλιος Μοιρογιάννης , βασικό στέλεχος της Immortaliting

, την οποία εκπροσώπησαν η ιδρύτριά της κυρία , και ο κύριος , βασικό στέλεχος της Immortaliting Αργυρό Βραβείο «Πρόνοια για Ευάλωτες Ομάδες» στον οργανισμό Διαβάζω για τους άλλους , το οποίο παρέλαβε η κυρία Αργυρώ Σπυριδάκη , η ιδρύτρια και διευθύντρια του Οργανισμού

, το οποίο παρέλαβε η κυρία , η ιδρύτρια και διευθύντρια του Οργανισμού Αργυρό Βραβείο «Πρόνοια για Ευάλωτες Ομάδες» στην ομάδα Φύγαμε, το οποίο παρέλαβε η κυρία Αρχοντούλα Παναγιωτοπούλου ως εκπρόσωπος της ιδρύτριας της ομάδας Φύγαμε, της κυρίας Βασιλικής Δημητρακοπούλου

το οποίο παρέλαβε η κυρία ως εκπρόσωπος της ιδρύτριας της ομάδας Φύγαμε, της κυρίας Χρυσό Βραβείο «Προστασία Ζώων» στις «Ζω.Ε.Σ.» / Ζωοφιλικές Ενημερώσεις Σχολείων, Ιδρυμάτων και Οργανισμών , το οποίο παρέλαβε η κυρία Κατερίνα Παπαποστόλου , η ιδρύτρια του φορέα, εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και στη Σχολική Ψυχολογία, και ζωοθεραπεύτρια

, το οποίο παρέλαβε η κυρία , η ιδρύτρια του φορέα, εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και στη Σχολική Ψυχολογία, και ζωοθεραπεύτρια Χρυσό Βραβείο «Προστασία Ζώων» στην ομάδα Gouves Animal Shelter Team , την οποία εκπροσώπησε ο κύριος Ηρακλής Ντουλάκης , ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

, την οποία εκπροσώπησε ο κύριος , ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Χρυσό Βραβείο «Προστασία Ζώων» στη Φιλοζωική Ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , το οποίο παρέλαβε ο κύριος Κωνσταντίνος Μπαλαμάτσιας , ταμίας της ομάδας

, το οποίο παρέλαβε ο κύριος , ταμίας της ομάδας Αργυρό Βραβείο «Προστασία Ζώων» στην τοπική ομάδα της Κέρκυρας, Dog Days – Η ζωή στο Καταφύγιο , την οποία εκπροσώπησε η κυρία Νικολέτα-Χαραλαμπία Παναγιώτου, η αρχηγός της ομάδας

, την οποία εκπροσώπησε η κυρία Νικολέτα-Χαραλαμπία Παναγιώτου, η αρχηγός της ομάδας Αργυρό Βραβείο «Πρόσφυγες – Μετανάστες» στην Ευρωπαϊκή Έκφραση Ε.Κ.Π.Ε.ΘΕ. , την οποία εκπροσώπησαν η κυρία Κατερίνα Ανδρωνά , η γενική διευθύντρια, ο κύριος Αθανάσιος Καρτσακάλης , ο συντονιστής της Μονάδας Β’ Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων / ΚΦ 16+

, την οποία εκπροσώπησαν η κυρία , η γενική διευθύντρια, ο κύριος , ο συντονιστής της Μονάδας Β’ Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων / ΚΦ 16+ Χρυσό Βραβείο «Συμπερίληψη» στο Τζάμπολ Αγάπης , το οποίο εκπροσώπησε ο κύριος Ιωάννης Τσουμπρής , ο ιδρυτής και πρόεδρος του φορέα

, το οποίο εκπροσώπησε ο κύριος , ο ιδρυτής και πρόεδρος του φορέα Αργυρό Βραβείο «Συμπερίληψη» στα Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας της ΕΛΙΞ , το οποίο παρέλαβε η κυρία Χριστίνα Μηλιωρίδου , η συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ΕΛΙΞ

, το οποίο παρέλαβε η κυρία , η συντονίστρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην ΕΛΙΞ Αργυρό Βραβείο «Συμπερίληψη» στην Embrace All Athens Hub, την οποία εκπροσώπησε η κυρία Κέλλυ Μανούδη , η διευθύνουσα σύμβουλος του Οργανισμού

την οποία εκπροσώπησε η κυρία , η διευθύνουσα σύμβουλος του Οργανισμού Αργυρό Βραβείο «Τέχνες – Πολιτισμός» στην Πολιτιστική Ένωση Κρήσσες, την οποία εκπροσώπησε η Ειρηάννα Κλειδή , η ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια της Ένωσης

την οποία εκπροσώπησε η , η ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια της Ένωσης Αργυρό Βραβείο «Τέχνες – Πολιτισμός» στην Creative Icon Films , το οποίο παρέλαβαν ο κύριος Νικόλαος Κακωνάς , ο ιδρυτής της εταιρίας και κινηματογραφιστής, και η κυρία Καλλιόπη-Βίλλυ Κωτούλα , συνιδρύτρια

, το οποίο παρέλαβαν ο κύριος , ο ιδρυτής της εταιρίας και κινηματογραφιστής, και η κυρία , συνιδρύτρια Χρυσό Βραβείο «Ψυχοκοινωνικές Υπηρεσίες» στον Σύλλογο Καρκινοπαθών, Εθελοντών, Φίλων, Ιατρών ΚΕΦΙ, τον οποίο εκπροσώπησε η κυρία Ζωή Γραμματόγλου, η πρόεδρος του Συλλόγου

Τις τιμητικές διακρίσεις και τα βραβεία «Voluntary Action 2024» απένειμαν οι κύριοι/ες:

Δημήτρης Φυντάνης, Επικεφαλής του skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή των παρακάτω:

