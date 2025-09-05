Το να λες σήμερα «θέλω το δικό μου σπίτι» ακούγεται σχεδόν σαν ευχή σε shooting star. Η νέα έρευνα της Deloitte για το 2025 μας προσγειώνει στην πραγματικότητα: η ιδιοκτησία δεν είναι πια θέμα λίγων χρόνων οικονομίας, αλλά ένας γρίφος που δύσκολα λύνεται.

Η Αθήνα κρατάει τα… πρωτεία στην ακριβή στέγη, φιγουράροντας δεύτερη πιο ακριβή πόλη σε όλη την Ευρώπη – πίσω μόνο από το Άμστερνταμ. Για ένα διαμέρισμα 70 τ.μ. χρειάζονται 15,3 ολόκληροι ετήσιοι μισθοί. Με άλλα λόγια, αν έβαζες στην άκρη όλα τα εισοδήματά σου χωρίς να χαλάς ούτε ευρώ, θα έπρεπε να περιμένεις πάνω από 15 χρόνια για να βάλεις το κλειδί στην πόρτα.

Και αν νομίζεις ότι στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι πιο ρόδινα, η πόλη έχει κι εκείνη τη δική της θέση στη δεκάδα, αποδεικνύοντας ότι η στεγαστική κρίση δεν κάνει εξαιρέσεις. Στην ίδια παρέα βλέπουμε και πόλεις όπως η Πράγα, η Μπρατισλάβα και η Λιουμπλιάνα – άρα δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό το «παράπονο».

Από την άλλη, υπάρχουν και οι… τυχεροί. Το Τορίνο, το Μάντσεστερ ή η Οντένσε θεωρούνται πολύ πιο «φιλικά» για όποιον ψάχνει σπίτι, αφού αρκούν λιγότεροι από πέντε ετήσιοι μισθοί. Εκεί δηλαδή η απόκτηση κατοικίας δεν μοιάζει με μαραθώνιο, αλλά περισσότερο με γρήγορο sprint.

Ίσως λοιπόν να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε όπως οι προηγούμενες γενιές το «δικό μας κεραμίδι», αλλά η αλήθεια είναι πως –εκτός κι αν αλλάξει κάτι δραστικά– αυτό το όνειρο παραμένει πιο ακριβό από ποτέ.

Οι πιο ακριβές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού:

Άμστερνταμ, Ολλανδία Αθήνα, Ελλάδα Πράγα, Τσεχία Κόσιτσε, Σλοβακία Μπρνο, Τσεχία Μπάνσκα Μπίστριτσα, Σλοβακία Μπρατισλάβα, Σλοβακία Λιουμπλιάνα, Σλοβενία Θεσσαλονίκη, Ελλάδα Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Οι πιο προσιτές πόλεις στην Ευρώπη για αγορά σπιτιού

Τορίνο, Ιταλία Οντένσε, Δανία Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο Άρχους, Δανία Κατοβίτσε, Πολωνία Ζάγκρεμπ, Κροατία Τσέλιε, Σλοβενία Μάριμπορ, Σλοβενία Φλωρεντία, Ιταλία Γκιόρ, Ουγγαρία

Πηγή